Originalne licence za Windows in Office že od sedem evrov ter še več programske opreme na Keysoffu

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Kako čim ceneje posodobiti računalnik? Lahko kupite novega ali pa posodobite programsko opremo in konfiguracijo računalnika. Če še vedno uporabljate stari Windows 7 ali MS Office 2013, lahko v Keysoffovi razprodaji ob noči čarovnic kupite najnovejši originalni operacijski sistem Windows in MS Office po najnižji ceni.

Kupite originalni operacijski sistem Windows in Microsoft Office po najboljši ceni

To je najboljša priložnost, da originalne ključe za Windows in Office kupite po izjemnih cenah. Keysoff kupuje velike količine ključev od podjetij, ki jih ne potrebujejo več. Pred prodajo preverijo, ali so kupljene licence veljavne. Nimajo pa fizičnih pisarn ali skladišč, zato lahko licenco za Windows 10 ali Microsoft Office kupite po zelo ugodni ceni.

V Keysoffovi razprodaji ob noči čarovnic jo lahko dobite že za 27,36 evra. Če kupite več ključev, lahko originalno doživljenjsko licenco za Office 2021 Professional dobite že za 14,13 evra.

Originalni operacijski sistem Windows že za 5,75 evra in Office 2021 že za 14,13 evra

Pri Keysoffu vam ponujajo velik popust na originalni Windows 10 Pro, ki ga lahko dobite za samo 7,40 evra in ga brezplačno posodobite na Windows 11. Ko prenesete programsko opremo z uradne spletne strani, jo aktivirate z licenčnim ključem, ki ste ga kupili na Keysoffu. Tako vam ni treba skrbeti glede varnosti programske opreme.

62-odstotni popust na Office in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Tudi če potrebujete še več računalniških orodij , je Keysoff pravi naslov za vas. Kupite lahko na primer Ashampoo PDF Pro 3. Urejajte datoteke PDF tako hitro in preprosto kot dokumente Word. Z Ashampoo PDF Pro 3 z odličnim urejevalnikom besedil boste dokumente PDF urejali tako preprosto kot besedilne dokumente. Najdete ga v vseh modernih aplikacijah.

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Na Keysoffu ključe za izdelke prodajamo po znižanih cenah, ki so tudi 90 odstotkov nižje od tistih v Microsoftovi trgovini. Licence vam pošljemo po elektronski pošti z jasnimi navodili za preprosto aktivacijo, kar pomeni, da nimamo stroškov s shranjevanjem in logistiko, kar je še ugodnejše za kupce. Keysoff je prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot in ima povprečno oceno 4,9 ter 98 odstotkov zadovoljnih strank.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in dosmrtno poprodajne storitve