Odkrijte vrhunsko igralsko izkušnjo: novi televizorji Hisense QLED

Ne glede na to, ali se radi sproščate z gledanjem filmov, igranjem iger ali uživanjem v TV-oddajah, je ogled zabavnih vsebin v udobju domačega kavča za mnoge najboljše razvedrilo ob koncu napornega dne. Novi modeli televizorjev dvigajo domače kinodoživetje na novo raven s številnimi inovativnimi tehnologijami, živimi barvami in neverjetno kakovostjo slike. Prilagodljivi uporabniški vmesniki izkušnjo gledanja dopolnjujejo s preprosto navigacijo po vsebinah, povezljivostjo z drugimi napravami in personaliziranimi vsebinami.

Ogled vsebin v udobju domačega kavča je popolno razvedrilo ob koncu dne. Foto: Hisense

Televizijska revolucija: odlična prilagodljivost in zmogljivost

Televizijsko prihodnost bomo raziskovali s pomočjo nove premium serije televizorjev Hisense v kategoriji QLED. Serija vključuje modela E7KQ Pro in A5KQ, pri čemer je prvi prvak v kategoriji. Na voljo je v različnih velikostih, s 55-, 65-, 75- in 85-paličnim zaslonom. Kot preostali modeli televizorjev Hisense tudi ta deluje na operacijskem sistemu VIDAA, ki je brezplačen, hiter in skoraj v celoti prilagodljiv. VIDAA je okolje, ki ponuja nastavitve in aplikacije, s katerimi navaden televizijski sprejemnik povzdignemo v pravo zabaviščno, pretočno in igralno središče.

Televizorji Hisense delujejo na prilagodljivem in hitrem operacijskem sistemu VIDAA. Foto: Hisense

Igrajte kot profesionalec. Zmagujte kot prvak.

Televizor Hisense E7KQ Pro prinaša funkcionalnosti, ki bodo navdušile še tako zahtevne igralce videoiger. Način Game Mode Pro bo omogočil nemoteno in osredotočeno igralno izkušnjo, da boste lažje pometli s konkurenco. Funkcija Dolby Vision ponuja izboljšano vizualno izkušnjo z bolj izrazitimi svetlimi poudarki, globljimi črninami in izjemno živimi barvami, ki se samodejno prilagajajo. Tehnologija zvoka Dolby Atmos, ki jo uporabljajo režiserji in mešalci zvoka, pa vas bo popeljala v središče dogajanja.

Televizor Hisense E7KQ Pro bo navdušil še tako zahtevne igralce videoiger. Foto: Hisense

Doživite vse podrobnosti v ločljivosti 4K

Oboževalce športnih prenosov bo navdušila tehnologija AI Sports Mode z vrhunsko sliko in zvočno kakovostjo. Kaj to pomeni? Vidna bo vsaka podrobnost na igrišču, navdušenje občinstva in glas komentatorja pa jasno slišna. Televizorji Hisense intuitivno zaznavajo, čistijo in izboljšujejo hitro premikajoče se predmete ter tako zagotavljajo popolnoma tekočo sliko. Funkcija AI Picture bo prilagodila svetlost, ločljivost in nastavitve barv za optimalen kader ne glede na to, kaj se predvaja na zaslonu v določenem trenutku.

Oboževalce športnih prenosov bo navdušila tehnologija AI Sports Mode. Foto: Hisense

Uživajte v živahnih barvah in milijardah odtenkov

Televizor Hisense E7KQ Pro se lahko pohvali s funkcijo Quantum Dot Colour, ki je ena najučinkovitejših tehnologij za svetle barve. Z uporabo kvantnih pik, ki izžarevajo natančne valovne dolžine svetlobe, omogoča opazovanje milijarde novih odtenkov. Zahvaljujoč širokemu naboru formatov HDR lahko uporabniki pozabijo na težave z združljivostjo in neustrezno kakovostjo videoposnetkov.

Ste pripravljeni na večerno sproščanje pred televizorjem? Zagotovite si premium uporabniško izkušnjo z novo linijo televizorjev Hisense.



Tehnologija Quantum Dot Colour omogoča opazovanje milijarde novih odtenkov. Foto: Hisense

