Odkar ga je prevzel Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, je dogajanje pri in na Twitterju zelo pestro. Odpuščenih je bilo že več kot tisoč zaposlenih, določene prvine, kot je bilo plačevanje osmih dolarjev za modro značko, so uvedene in nato ukinjene dobesedno čez noč in brez opozorila. Trenutna vroča tema je Muskov boj z oglaševalci, ki pospešeno zapuščajo platformo. Najnovejši je Apple, ki je za oglaševanje na Twitterju v preteklosti sicer namenil ogromno denarja. Musk Applu zaradi umika oglasov očita, da sovraži svobodo govora. Foto: Reuters

Ena od številnih sprememb, ki jih pri družbenem omrežju Twitter neposredno z ukazovanjem ali pa posredno z odpuščanjem ogromnega števila zaposlenih uvaja njegov novi lastnik Elon Musk, je ukinitev mehanizma za ukrepanje zoper širjenje lažnih in zavajajočih informacij o epidemiji bolezni covid-19.

Twitter je od julija 2020 do septembra 2022 po lastnih navedbah z opozorili ukrepal proti 11,5 milijona uporabniškim računom, ki so širili lažne ali zavajajoče informacije o epidemiji koronavirusne bolezni. Dokončno odstranjenih je bilo okrog 11 tisoč uporabnikov. Twitter je v omenjenem obdobju tudi izbrisal okrog 92 tisoč izvirnih objav, ki so vsebovale dezinformacije o epidemiji in z njo povezanih temah. Novejši podatki v Twitterjevem poročilu o transparentnosti v zvezi z ukrepanjem glede širjenja lažnih novic o epidemiji bolezni covid-19 niso na voljo.

Število objav z zavajajočimi ali lažnimi informacijami o bolezni covid-19, ki jih je mesečno odstranjeval Twitter. Vrh je njihovo število doseglo v januarju in februarju 2021, ko je absolutni vrh v marsikateri državi, tudi v Sloveniji, dosegla tudi razsežnost epidemije covid-19. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Sistematskega prepoznavanja in procesiranja objav, ki bi zaradi širjenja dezinformacij in odkritih laži lahko škodila javnemu zdravju in podaljševala epidemične vrhove, se je Twitter lotil s 3. aprila 2020 predstavljenim mehanizmom, ki je temeljil na obširnem pravilniku za prepoznavanje problematičnih objav. Nova Twitterjeva politika je prejela precej pohval predvsem iz medicinske in znanstvene sfere.

Twitter ukinitve ukrepov proti laganju o epidemiji ni razkril

Boj Twitterja proti lažnim novicam o koronavirusni bolezni je zdaj več ali manj končan. Na vrhu pravilnika se je potihoma namreč pojavilo sporočilo, da Twitter politike proti dezinformacijam, povezanim z boleznijo covid-19, od 23. novembra 2022 ne izvaja več.

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Na to so šele v ponedeljek, torej 28. novembra, opozorili nekateri uporabniki Twitterja, ki so opazili spremembo.

Se vsi tisti, ki so bili zaradi zavajajočih objav odslovljeni, na Twitter vračajo še ta teden?

Mogoče je, da bodo nekateri od 11 tisoč uporabniških računov, ki so zaradi objavljanja izmišljotin o koronavirusni bolezni na Twitterju prejeli blokado, obnovljeni še ta teden. Elon Musk je v četrtek namreč napovedal amnestijo za vse ukinjene račune. To je storil po anketi, ki jo je izvedel na svojem profilu na Twitterju:

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Kdo je sprejel odločitev o ukinitvi covidne politike? Znano je, da Musk ni bil velik ljubitelj epidemioloških ukrepov, v njegovem srcu pa imajo posebno mesto tudi lažne novice.

Ali se je Elon Musk kot zdaj edini odločevalec o spremembah na Twitterju sam odločil, da družbeno omrežje ne bo več preverjalo informacij o epidemiji bolezni covid-19 in ustrezno označeval lažnih oziroma zavajajočih ali pa je ukinitev Twitterjeve covidne politike preprosto posledica dejstva, da je Twitter od Muskovega prevzema zapustila več kot polovica zaposlenih, ni znano.

Elon Musk je spomladi 2020 ukrepe proti koronavirusni epidemiji večkrat označil za tiranijo in zapiranje svobodnih ljudi. Mnogi so bili takrat mnenja, da Elon predvsem izraža frustracije, ker je bilo zaradi zapiranja družbe prizadeto delo v njegovih tovarnah električnih avtomobilov in vesoljskih plovil. Foto: Guliver Image

Dejstvo je sicer, da je Elon Musk v preteklosti ostro kritiziral ukrepe za zajezitev epidemije bolezni covid-19 in da je koronavirus označeval kot nenevaren določenim starostnim skupinam oziroma določenim osebam, med katere je prišteval tudi sebe in svojo družino. Spomladi 2020 je tudi napačno napovedal konec epidemije in delil več zavajajočih trditev o koronavirusu. Cepljenju proti bolezni covid-19 Musk sicer ni nasprotoval, a se sam ni cepil, ker je menil, da tega ne potrebuje.

Da občasno podleže lažnim novicam, teorijam zarot oziroma zavajajočim informacijam, Musk javno sicer ni pokazal le med prvim valom epidemije bolezni covid-19, temveč tudi pred mesecem dni, ko je na Twitterju delil in nato hitro izbrisal trditev, da je Paula Pelosija, moža predsednice predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi, v resnici napadel njegov skrivni ljubimec in ne podpornik ameriške skrajne desnice David DePape, ki so mu bile blizu vse mogoče teorije zarot.

