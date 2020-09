Naprave, ki nam bodo pomagale pospraviti nered

Med glavnimi septembrskimi zaobljubami je tudi želja, da bi imeli vedno skrbno urejen delovni kotiček, kjer bi nam že sama razporeditev stvari dajala navdih za nove ideje.

Pospravljeno delovno mesto pomeni veliko več kot le sijočo mizo oziroma delovni kotiček. Raziskave so pokazale, da čisto in urejeno okolje v pisarni pozitivno vpliva na posameznikovo produktivnost. Delovno mesto, polno navlake, povzroči, da vedno težje obdelujemo informacije, kaj šele, da bi se uspešno osredotočili na prednostne naloge in projekte.

Poleg tega, da bo trpela naša produktivnost, pa neurejen delovni prostor negativno vpliva tudi na naše čustveno, poklicno in psihološko počutje: žarek upanja je v tem, da je urejanje delovnega prostora relativno hitra in poceni dejavnost, ki nam lahko prinese zelo opazne in takojšnje koristi.

Manj papirja

Glavni izziv glede čiščenja delovnega prostora so kupi papirja, brošur, vizitk in zapiskov, ki kraljujejo na delovni površini in jih moramo nenehno umikati, da sploh lahko delamo. To povzroča izjemen stres v položaju, ko nas nadrejeni v pisarni ali stranke čakajo, da predložimo zahtevane dokumente.

Prav tako je stresno tudi, če ne vemo, kaj storiti z datotekami strank, poročili, dopisi ali drugimi dokumenti, ki jih moramo shraniti v več kopijah. Najprej se moramo odločiti, kaj shraniti in kaj vreči proč.

Pri shranjevanju nam je v veliko pomoč prostor za shranjevanje, ki ga imamo na voljo v oblaku Huawei Mobile Cloud. Omogoča varno shranjevanje fotografij, videoposnetkov, stikov, zapiskov in preostalih pomembnih podatkov. Huawei Mobile Cloud nam ponuja varnostno kopiranje podatkov v oblak, kar preprečuje izgubo podatkov v primeru izgube telefona oziroma nam omogoča prikladen prenos podatkov v novo napravo.

Huawei Cloud za obdobje enega leta od trenutka aktivacije, in sicer dodatnih 15 GB ali 50 GB prostora, odvisno od modela naprave. Ob nakupu Huawei naprave iz serije P40, Huawei do 31. 12. 2020 podarja brezplačen dodaten prostor za shranjevanje

Pametni telefon za lažje nove začetke

Tudi uporaba zmogljivega pametnega telefona nam lahko izboljša delovno produktivnost. Huawei P40 Pro+ je najzmogljivejši član družine Huawei P40.

Na zadnji strani ga krasi čudovito belo ali črno keramično ohišje, ki ponuja še višjo odpornost proti praskam, njegova največja prednost pa je v glavnem fotografskem sklopu. Namesto kamere s 5-kratno optično povečavo sta no voljo kar dve, revolucionarna z 10-kratno povečavo in 3-kratna za kakovostne fotografije tudi pri nižjih stopnjah povečave. Glavna kamera se lahko pohvali s 50-milijonskim tipalom in odličnimi zmogljivostmi v slabših svetlobnih razmerah, družbo pa ji dela še širokokotna kamera za popolno zajemanje panoramskih posnetkov. Za piko na i poskrbi kamera ToF (Time of Flight), ki poskrbi za vrhunski učinek zamegljenega ozadja.

Srce telefona je procesor Kirin 990 5G v 7-nanometrski tehniki z integriranim modemom za omrežja pete generacije (5G) z najcelovitejšo podporo frekvenčnih pasov, robustnimi zmogljivostmi umetne inteligence in izredno energijsko učinkovitostjo.

Napredna tehnologija pa je vgrajena tudi v velik in čudovit zaslon s frekvenco osveževanja 90 Hz, ki izkoristi vse grafične zmogljivosti procesorja. Podpira pa tudi brezžično tehnologijo Wi-Fi 6 plus s 160 MHz kanali, ki omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 2,4 Gbps.

Huawei P40 Pro+ je mogoče brezžično polniti s 40 vati (W), zaradi izjemnih zmogljivosti procesorja pa ima napredno hibridno rešitev za učinkovito hlajenje tudi med najzahtevnejšimi opravili.

Njegov Operacijski sistem EMUI 10.1 predstavlja številne nove funkcije, ki s pomočjo umetne inteligence olajšajo uporabnikov vsakdan. V tesnem sodelovanju z razvijalci iz vsega sveta je Huaweiu uspelo v svoji tržnici AppGallery ponuditi pester izbor globalnih in lokalnih aplikacij.

Huawei P40 Pro prejmete še brezžične slušalke HUAWEI FreeBuds 3i.

Na avtobus ali vlak s telefonom

S pametnimi napravami bomo tudi sicer veliko naredili za manj odpadkov. Tako nam pametni telefon omogoča plačevanje vozovnic za prevoze v javnem prometu, najemanje koles v javnih mestnih mrežah in shranjevanje različnih plačilnih kartic ter kartic ugodnosti, da imamo lahko manj navlake v torbah, žepih in na mizah.

Pri tem ne smemo pozabiti, da so tudi knjige na voljo v elektronski obliki in so nam tako povsod dostopne. Privoščimo si jih, kadar se nam zahoče brati dobro literaturo. Pametni telefon namreč hitro lahko spremenimo v priročen e-bralnik.

Imetniki mobilnih naprav znamke Huawei si lahko aplikacijo Biblos2 (največja spletna knjigarna in knjižnica pri nas) za izposojo slovenskih in tujih e-knjig brezplačno namestijo iz spletne trgovine Huawei app Gallery.

Tudi avdioknjige so nova dimenzija uživanja v literaturi. Zelo priročne so za ljudi, ki veliko časa prebijejo na poti. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč vrhunske brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3i, ki jih preprosto povežemo s svojim pametnim telefonom Huawei.

FreeBuds 3i podarja Huawei z vsakim nakupom modela P40 ali P40 Pro.

Naj nič ne uide spominu

Pisanje sporočil, zapiskov in hitrih idej še nikoli ni bilo tako preprosto, kot je v času pametnih telefonov. Na svoji napravi poiščimo aplikacijo, ki nam bo pomagala, da nič ne bo ušlo našemu spominu. Uporabite lahko tudi aplikacijo Memo za organizacijo opomnikov in drugih pomembnih dogodkov.

Huawei AppGallery ima več kot 390 milijonov aktivnih uporabnikov in več kot 45 tisoč aplikacij in še naprej raste.