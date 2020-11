Nakupi mobitelov Pink Ribbon pomagajo v boju proti raku dojk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi letos sta v oktobru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, Telekom Slovenije in Samsung v akciji Pink Ribbon zbirala sredstva za boj proti tej kruti bolezni. Od prodanih mobitelov v akciji sta slovenski veji Združenja Europa Donna podarila deset tisoč evrov.

Eden od dveh letošnjih telefonov Pink Ribbon je bil Samsung Galaxy A51. Telekom Slovenije in Samsung sta tudi letos sredstva zbrala s prodajo dveh "rožnatih telefonov", letos sta to bila Samsung Galaxy Note10 Lite in Samsung Galaxy A51.

V Združenju Europa Donna so se ob predaji donacije zahvalili tako organizatorjema te dolgoletne akcije, kot tudi kupcem "rožnatih" mobitelov.

"Veseli smo, da ste nam tudi letos pomagali pri širjenju pomembnih sporočil o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk, zbrana sredstva pa nam omogočajo nadgradnjo programov in aktivnosti za bolnice in njihove svojce," je med drugim povedala podpredsednica Združenja Europa Donna Slovenija Radka Tomšič Demšar.

Tudi za lažjo skrb za zdravje

Akcija Pink Ribbon letos poteka že trinajstič. Vsakoletna telefona Pink Ribbon nimata le dobrodelne note, temveč sta tudi dodatno opremljena z aplikacijami, ki zagotavljajo lažje doseganje dobrega počutja in olajšajo skrb za zdravje, sta še izpostavila izvajalca dobrodelne akcije Pink Ribbon.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Za uspešno zdravljenje in zmanjševanje umrljivosti je poleg ozaveščanja o zdravem načinu življenja in zgodnjega odkrivanja pomembno tudi takojšnje učinkovito in vsaki bolnici oziroma bolniku prilagojeno zdravljenje.