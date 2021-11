Najboljša ponudba za črni petek 2021: Windows 10 že za 7 evrov

Windows 11 je najnovejši operacijski sistem, ki ga ponuja Microsoft. Windows 11 omogoča višjo produktivnost in želi biti najboljši operacijski sistem prihodnosti.

Če kupite paket Windowsa in Officeovih programov, vas čaka še višji popust. Windows 10 Professional in Office 2021 Professional za samo 42,00 €.

Na Keysoffu najdete tudi številne Microsoftove izdelke, kot so različne verzije Officea, Projecta in drugi programi. Zdaj jih lahko kupite s 60-odstotnim popustom.

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo vam na voljo. Pri KeysOff.com smo ponosni na odlično pomoč strankam. Vprašanja lahko pošljete na service@keysoff.com ali pa nam jih zastavite prek video klica na KeysOff.com in naši prijazni svetovalci vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja t. i. licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne, in hkrati ponujamo ENOLETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.