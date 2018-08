Najbolj ugodna pametna ponudba

Oglasno sporočilo

Na trgu je prvi pametni telefon s 3-letno garancijsko dobo, ki kljub ugodni ceni ponuja vse, kar imajo pametne naprave višjega cenovnega razreda. S hitrim operacijskim sistemom, velikim zaslonom in odličnima kamerama po ugodni ceni zagotavlja kakovost, uporabnost in veliko zabave. A1 Smart N9 je telefon za vse generacije, ki je v prvi vrsti je namenjen iskalcem prvega pametnega telefona ter uporabnikom, ki cenijo enostavnost in zanesljivost.

Mobilni operater A1 na tržišče pošilja pametni telefon, ki je s kakovostjo, uporabnostjo in edinstvenim izgledom odlična odskočna deska za vstop v svet pametnih mobilnih naprav. Velik 5,5 palčni zaslon je idealen za raziskovanje najljubših vsebin in pregled fotografij in video posnetkov. Dve izvrstni kameri za snemanje kvalitetnih fotografij pa obljubljata kakovostne in nepozabne posnetke. Tehnično dovršen telefon z izjemnim dizajnom ima nameščeno najnovejšo različico operacijskega sistema Android Oreo, ki zagotavlja hitro odzivnost in nemoteno preklapljajte med aplikacijami.

Pred nakupom se lahko o zmogljivostih telefona prepričate v 3-dnevnem testnem obdobju. V tem času lahko raziščete različne možnosti, ki jih naprava ponuja, in se na podlagi odlične uporabniške izkušnje, brez kakršnih koli dvomov odločite za nakup.

Kot edini na trgu ima 3-letno garancijo, ki zagotavlja, da vsaj naslednja tri leta zagotovo ne boste ukvarjali z nakupom novega telefona.