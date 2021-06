Naj se nepozabno poletje začne

Oglasno sporočilo

Končno smo dočakali toplejše, lepše vreme in dejstvo je, da je poletje pred vrati! Prav počitniški meseci so tisti, med katerimi doživimo največ nepozabnih dogodivščin. Da bo tako tudi letos, ne smejo manjkati ...

NARAVA

Morje, jezera ali hribi. Okusi so različni, pobeg iz našega vsakdanjega okolja pa nujen. Nekateri si možgane najlažje odpočijejo z ležanjem na soncu in plavanjem v morju, drugi raje iščejo senco in malce nižje temperature ter več aktivnosti, ali hojo ali kolesarjenje. Za karkoli se odločimo, najpomembnejše je, da se sprostimo in si naberemo novih moči.

DRUŽBA

Vse, kar počnemo, je v pravi družbi veliko prijetnejše. Ker nas življenjski ritem sili, da vedno več časa prebijemo v službi, obdobje pandemije pa nas je dodatno ločilo od sorodnikov in prijateljev, je poletje pravi čas, da nadoknadimo zamujeno in z najljubšimi osebami ustvarimo nove spomine, ki nas bodo spremljali za vedno.

GLASBA

Poletja brez glasbe si preprosto ni mogoče predstavljati. Za zabavo, rekreacijo, sproščanje, glasba je povsod z nami. In največje glasbene uspešnice za vsa razpoloženja ter vse situacije so zdaj na dosegu roke. Telekomunikacijski operater Telemach je namreč razširil svojo ponudbo z dostopom do globalne pretočne glasbene storitve TIDAL

Za uporabnike Telemachovih fiksnih paketov EON Premium in mobilnih paketov NAJVEČ je TIDAL Premium vključen v storitev. Za vse uporabnike, ki do 31. avgusta 2021 sklenete novo ali podaljšate obstoječo pogodbo za katerikoli paket EON ali VEČ, pa je storitev TIDAL Premium na voljo promocijsko, in sicer za čas trajanja pogodbene obveznosti, to je dve leti.

