Na Philipsove televizorje prihajata Ambilight Plus in Titan OS

Vsakoletni dogodek TP Vision Live je priložnost za predstavitev novosti blagovnih znamk Philips (televizorji) in AOC (slušalke), a tudi za pogled v preteklost in prihodnost domače zabave. Tako so se med drugim spomnili, da so svoj prvi televizor Ambilight predstavili pred dvajsetimi leti.

Za iskanje želenih televizijskih vsebin porabimo odločno preveč časa – to je bila glavna motivacija ustvarjalcev operacijskega sistema Titan OS, ki ga bodo kot prvi prevzeli televizorji blagovne znamke Philips. Snovalci tega operacijskega sistema so prepričani o boljši odzivnosti tega operacijskega sistema in o tem, da prinaša zanimive možnosti tudi za ustvarjalce vsebin in oglaševalce.

Upajo še, da bo Titan OS zanimiv tudi za nekatere druge proizvajalce, saj 40 odstotkov pametnih televizorjev na trgu ne poganja lastni operacijski sistem, računajo pa tudi na tiste, ki bi se želeli posloviti od trenutno uporabljanega operacijskega sistema.

Letošnji Philipsovi premijski pametni televizorji so dobili izpopolnjeni sistem Ambilight Plus, ohranjajo pa Googlov operacijski sistem Google TV. Foto: Srdjan Cvjetović

Za dvajseti rojstni dan Ambilight dobil nadgradnjo

Nov operacijski sistem pa ni edina velika novost, ki prihaja na nekatere nove Philipsove pametne televizorje za leto 2024. Ko so pri Philipsu pred dvajsetimi leti prvič predstavili Ambilight – tehnologijo, ki s svetlobnimi učinki, ki se prilagajajo vsakokratni vsebini na zaslonu, funkcionalno popestri ozadje televizorja, so bili sprva nekateri skeptični, danes pa poskušajo drugi proizvajalci z alternativnimi pristopi ustvariti podobne učinke.

Podjetje TP Vision, ki med drugim proizvaja televizorje Philips, pa letos odgovarja s tehnologijo Ambilight Plus, katere glavni aduti so nov, še svetlejši svetlobni panel MLA OLED, več leč na svetlobnih trakovih za še bolj dinamično projekcijo svetlobnega sija in nov dvodimenzionalni učinek ter večja ločljivost za popolnejši svetlobni učinek.

Nov Ambilight Plus in njegov 20 let star predhodnik Ambilight: primerjava lastnosti Foto: Srdjan Cvjetović

Silaka ohranjata Google OS

V okrožju nekdanjega velikega kazinoja dobrih 40 kilometrov iz Barcelone so predstavili svoje letošnje nove televizorje, med katerimi so trije modeli OLED, ki jih poganja Google TV. Na vrhu premijske lestvice je Philips OLED+959, ki ga bodo ponudili le v velikosti zaslona 165 centimetrov (65 palcev). Kot bi pričakovali od Philipsovega premijca, se lahko pohvali tudi z zvočnim sistemom priznane britanske znamke Bowers & Wilkins, osmo generacijo lastnega procesorja P5 AI Dual Engine, ki podpira funkcije umetne inteligence.

Ravno Philips OLED+959 je med prvimi, ki se lahko pohvali s tehnologijo Ambilight Plus. Z njegovo prodajo bodo začeli predvidoma v poletnih mesecih, a nam njegove cene niso niti namignili, kaj šele razkrili.

Video: LED-svetilke na zadnji strani televizorja ustvarjajo učinek Ambilight Plus

Več kot samo ena velikost zaslona

Naslednji na lestvici je OLED+909, ki se od zmogljivejšega brata razlikuje predvsem po nekoliko skromnejšem zvočnem sistemu, drugačni postavitvi in več zaslonskih velikostih. Na voljo sta namreč večja različica s premerom zaslona 196 centimetrov (77 palcev) in manjša s premerom zaslona 140 centimetrov (55 palcev).

Niti pri tem novem televizorju cene nismo izvedeli, v prodaji pa ga lahko pričakujemo junija. Seznam letošnjih novih Philipsovih oledov zaključuje OLED809, ki bo na voljo še v izvedbi s premerom zaslona 122 centimetrov (48 palcev).

Družba TP Vision proizvaja tudi izdelke blagovne znamke AOC. Foto: Dražen Tomić, Tomich Productions

Demokratizacija oglaševanja

Več letošnjih Philipsovih televizorskih novincev in tudi pametni monitorji AOC bodo imeli operacijski sistem Titan OS istoimenskega proizvajalca. To bodo modela z zaslonom mini LED The One (PUS8909), The Xtra (PML9009) in drugi, med katerimi je tudi OLED709.

Nov operacijski sistem po zagotovilih proizvajalcev že podpira pomembne globalne aplikacije in tudi številne lokalne aplikacije, tudi v Sloveniji.

Snovalci operacijskega sistema Titan OS zatrjujejo, da je njihov operacijski sistem hitrejši od tekmecev, Foto: Dražen Tomić, Tomich Productions

Zanj so se pri TP Visionu odločili tudi zato, ker omogoča več prilagodljivosti kot Google TV in, kar nikakor ni zanemarljivo, zaradi drugačnih načinov delitve oglaševalskega kolača, ki pri operacijskem sistemu Google TV pristane izključno pri Googlu. Titan OS namreč omogoča, da si oglaševalske prihodke delijo drugi deležniki.

Ne samo televizorji

Na seznamu novosti, predstavljenih na dogodku, so med drugim tudi tri nove Philipsove slušalke, med njimi TAA6219, ki omogočajo polnjenje s svojimi fotovoltaičnimi celicami, in tri Philipsove zvočne letve (Soundbar).

Letošnje nove Philipsove slušalke, predstavljene na predstavitvenem dogodku TP Vision Live 2024 Foto: Srdjan Cvjetović