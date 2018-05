Mož s čudežno roko, ki je rešil več življenj, kot je Slovencev

Foto: Facebook / Rdeči križ Avstralije

James Harrison velja za legendo darovanja krvne plazme in je na tem področju tudi Guinnessov rekorder, saj je tolikokrat kot on ni daroval nihče drug na svetu. V petek, 11. maja, je roko nastavil zadnjič in krvno plazmo daroval še 1.173. Zdaj je ne more oziroma ne sme več, saj je star 81 let, kar je v Avstraliji z zakonom določena zgornja starostna meja za darovalce.

Posebnost Harrisonovih donacij ni le njihova številčnost. Njegova krvna plazma namreč vsebuje nenavadno visoko koncentracijo protiteles, s pomočjo katerih je mogoče narediti zdravilo za potencialno smrtno nevarno neujemanje določenega gradnika krvi nosečih mam in njihovih še nerojenih otrok.

Nevarnost za plod se pojavi, če ima na rdečih krvničkah beljakovino (protein), ki se imenuje Rh faktor, in je zaradi tega Rh pozitiven, mama pa je nima in je zato Rh negativna.



Če med nosečnostjo pride do mešanja mamine in otrokove krvi, se lahko mamino telo na otrokove krvne celice zaradi Rh neujemanja odzove sovražno in začne proizvajati protitelesa za njihovo uničenje.



Med prvo nosečnostjo to praviloma še ni nevarno, saj mamino telo protitelesa začne proizvajati prepozno, da bi lahko ogrozila zdravje otroka. A ker protitelesa ostanejo v maminem telesu, se lahko težave pojavijo med drugo nosečnostjo. Otrok lahko hudo zboli in se rodi s telesno okvaro, ki ga bo zaznamovala za vse življenje, ali tudi umre. Foto: Thinkstock

Krvna plazma darovalcev, kot je James Harrison, medtem vsebuje protitelesa, ki preprečijo, da bi telesa nosečih mam, ki so Rh negativne, 'napadla' njihove Rh pozitivne otroke.



Takole je videti krvna plazma darovalcev. Foto: Reuters

Noseče mame, pri katerih so zdravniki ugotovili neujemanje Rh, odmerek zdravila, ki ga izdelujejo s pomočjo krvne plazme teh darovalcev, prejmejo v 28. tednu nosečnosti in nato prejemajo še nekaj dni po rojstvu otroka.

Darovalec je postal zato, ker je kot otrok tudi sam potreboval veliko tuje krvi

James Harrison leta 2003 ob prejetju plakete za Guinnessov rekord za največ donacij krvi ali krvne plazme v zgodovini. Harrison je kasneje izrazil upanje, da bo kdo kmalu podrl njegov rekord, saj bo v zdravstvu nujno potrebno krvno plazmo tako lahko prejelo še več ljudi. Foto: Reuters James Harrison se je za kariero darovalca krvi odločil zaradi dogodka v otroštvu. Ko je bil star 14 let, je zaradi zdravstvenih zapletov prestal zahtevno operacijo prsnega koša, med katero so skozi njegovo telo prečrpali kar 13 litrov krvi darovalcev. Takrat si je prisegel, da bo, ko postane polnoleten, tudi sam začel darovati kri.

Kmalu po tem, ko je Harrison leta 1954 pri 18 letih res postal darovalec, so zdravniki ugotovili, da njegova kri vsebuje nenavadno odporna protitelesa, s katerimi bi se bilo mogoče zelo učinkovito boriti proti boleznim novorojenčkov, ki se pojavijo zaradi neujemanja Rh faktorja.

Od leta 1967 so avstralske mame odmerek zdravila, v katerem je bila Harrisonova kri, prejele več kot trimilijonkrat.

Zdravstvena stroka ocenjuje, da je Harrison s svojim rednim darovanjem krvne plazme rešil življenja okoli 2,5 milijona novorojenčkov.

Med njimi sta bila tudi njegova vnuka, saj je leta 1992 zdravilo s Harrisonovo krvno plazmo prejela tudi njegova hči Tracey, kar je pred enim tednom sama ponosno razkrila na družbenem omrežju Facebook.