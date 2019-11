Mit in resnice: plačevanje s kriptovalutami

Kriptomanija, ki je pred kratkim zajela Slovenijo in mednarodna prizorišča, se je v zadnjem času nekoliko umirila. A v ozadju, tudi nekoliko po tiho, a zato nič manj velikopotezno, so zadeve napredovale. Korak za korakom. Eden izmed večjih sta gotovo plačilni sistem GoCrpyto in aplikacija Elly , produkt slovenskega znanja, ki ga je lansiralo podjetje Eligma.

GoCrypto je edini plačilni sistem, ki ga kot kupec ali trgovec potrebujete za prejemanje kriptovalut različnih kriptodenarnic z več milijoni uporabnikov. Zanimiv je tako tako za potrošnike kot tudi lokalne ali spletne trgovine, saj ponuja infrastrukturo za najpreprostejše in najhitrejše sprejemanje kriptovalut.

Potrošnikom ponuja nakupovalno izkušnjo, ki je učinkovita, upošteva njihove individualne želje ter jim omogoča uporabo različnih plačilnih sredstev ali njihovo kombinacijo. Nove tržne priložnosti pa se zavedajo tudi trgovci in ponudniki storitev, saj je število lokacij, ki omogočajo tovrstno plačevanje, vsak dan večje. GoCrypto predstavlja konkurenčno prednost in pritegne nove kupce z visoko kupno močjo. Teh pa ni malo.

V prispevku pišemo o mitih in resnicah, ki zadevajo poslovanje s kriptovalutami za potrošnike in trgovce.

1. NAMESTITEV SISTEMA GOCRYPTO JE BREZPLAČNA

Popolnoma drži. Poslanstvo podjetja Eligma, ki je razvilo GoCrypto, je, da bi kriptovalute postale del vsakdanjih nakupov. Trgovcem želijo pokazati, da je uporaba sistema GoCrypto povsem preprosta. Enako velja tudi za naročilo. Podjetja z GoCryptom optimizirate postopek plačila in nakupa, zato lahko več časa posvetite strankam. Lahko omogočite vašim kupcem plačevanje s kriptovalutami, plačilo pa vi prejmete v evrih, torej nimate valutnega tveganja.

2. PLAČEVANJE S KRIPTOVALUTAMI IN SPREJEMANJE KRIPTOVALUT S SISTEMOM GOCRYPTO JE PREPROSTO

Drži. Najprej si ustvarite uporabniški račun GoCrypto. Na prodajni pult prilepite nalepko "Plačaj s kriptom" ali namestite enega od številnih podprtih vtičnikov za hitro integracijo v spletno trgovino. V nasprotju s kreditnimi karticami pri kriptodenarnicah ni članarine, zato so za uporabnike nadvse prikladne.

Preprosto pa je tudi sprejemanje plačil z bitcoini pri poslovanju v vaši lokalni ali spletni trgovini. Ustvarite si le brezplačni uporabniški račun GoCrypto in že lahko začnete sprejemati kriptoplačila. Za plačilo kupec le poskenira QR-kodo z nalepke, vašega telefona ali katere koli druge naprave, ki je integrirana v vaš plačilni sistem. Plačilo vedno prejmete v evrih – v enakem znesku, kot ste ga zahtevali. Vse, kar je potrebno za sprejemanje kripto plačil v vaši lokalni ali spletni trgovini, je preprost aktivacijski postopek, ki ga lahko v petih minutah uredite na spletnem mestu join.gocrypto.com.

3. GOCRYPTO OMOGOČA HITRE IN VARNE TRANSAKCIJE

Popolna resnica. Za varno uporabo in hranjenje kriptovalut veljajo enaka pravila kot za varno uporabo spleta. Kriptodenarnica mora biti zaščitena, večina sredstev pa mora biti shranjenih zunajspleta; za dostop do sredstev je treba uporabiti varno povezavo.

Ker GoCrypto trgovcem omogoča, da sprejemajo kriptovalute, plačila pa prejemajo v lokalni valuti (v Sloveniji v evrih), so trgovci povsem varni pred kriptovalutnimi tveganji. Če kupec nima dovolj sredstev na računu, se transakcija ne izvede. GoCrypto infrastruktura namreč preverja dejansko stanje na kripto denarnici kupca.

4. S KRIPTOVALUTAMI LAHKO PLAČUJEM SAMO PREK SPLETA

Nikakor. GoCrypto trgovcem omogoča sprejemanje kriptovalut prek blagajniškega sistema, ki ga že uporabljajo za vse ostale oblike plačevanja (npr. z gotovino in kreditnimi karticami). S spletnim POS GoCrypto Web lahko kriptoplačila sprejemate tudi s telefonom; to je zelo praktično pri neposredni prodaji, na primer na stojnicah.

5. ZA POSLOVANJE S KRIPTOVALUTAMI POTREBUJEM "DOKTORAT" IZ FINANC

Ne drži, daleč od tega. Pri GoCryptu je postopek plačevanja in prejemanja kriptovalut za vas prav tako preprost kot druge vrste plačil – z gotovino ali plačilnimi karticami, tako za kupce kot tudi trgovce. Z menjalnimi tečaji se vam ne bo treba ukvarjati, saj plačila vedno prejmete v evrih in v enakem znesku, kot ste ga zahtevali. Za vas in vašo prodajno ekipo ne bo nobenih tehničnih ali drugih novosti, zato za uporabo GoCrypta ne potrebujete nikakršnega usposabljanja. Ker so vsa plačila, ki jih kot trgovec prejmete prek sistema GoCrypto, v evrih, posebno znanje o kriptovalutah in tehnično znanje nista potrebna. Potrebujete le programsko opremo, ki jo že uporabljate za poslovanje.

6. SPREJEMANJE KRIPTOVALUT JE TEŽJE OD "KLASIČNEGA KARTIČNEGA TERMINALA"

Ne drži. Uporaba GoCrypta je zelo preprosta tako za osebje kot za stranke. Gre za izredno preprost postopek, nič težji od uporabe klasičnega terminala. V nasprotju z njim pa je GoCrypto POS dejansko lahko katerakoli naprava, povezana s svetovnim spletom.

7. SISTEM GOCRYPTO PODPIRA VEČ RAZLIČNIH KRIPTOVALUT IN DENARNIC

Odgovor je pritrdilen. GoCrypto je sistem, ki trgovcem omogoča sprejemanje plačil iz različnih kriptodenarnic. To je zelo podobno sistemu POS, ki lahko sprejema različne plačilne kartice. S sistemom GoCrypto lahko dostopate do več kot petih milijonov novih strank s kripto denarnicami (Bitcoin.com Wallet, Elly), v katerih hranijo bitcoin, cash, ether, bitcoin in druge kriptovalute.

8. S SISTEMOM GOCRYPTO NIMAM POPOLNEGA NADZORA NAD PRIHODKI V BLAGAJNO

Ne drži. GoCrypto je kot vaš poslovni svetovalec, saj vam ponuja celovit vpogled v poslovanje, vaš denar in vaš nadzor. Plačila lahko analizirate po dnevih, urah ter lokacijah in s tem še povečate učinkovitost poslovanja. Za izplačilo pa z enim samim klikom prenesete zaslužek s svojega računa GoCrypto na poslovni bančni račun. Plačila kupcev prek sistema GoCrypto se vam redno nakazujejo na poslovni račun – vsak 12., 19. in 26. dan v mesecu ter vsak 4. dan naslednjega meseca.

9. PROVIZIJE ZA PLAČEVANJE IN SPREJEMANJE KRIPTOVALUT SO VISOKE

Ne drži, prav nasprotno. Pri uporabi GoCrypta ne boste plačevali nikakršnih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, le eno najnižjih provizij na plačilo.

10. TRANSAKCIJE KRIPTOVALUT S SISTEMOM GOCRYPTO SO HITRE

Kriptovalute so velik potencial, vendar je bilo kar nekaj časa tudi veliko ovir za sprejemanje kriptovalut pri trgovcih. Transakcije kriptovalut so bile navadno počasne, sprejemanje je bilo kompleksno. GoCrypto vse te ovire odpravlja, razbija mite ter omogoča takojšnje transakcije – hitrejše od drugih plačilnih sredstev. Mit o počasnem plačevanju ter sprejemanju kriptovalut s sistemom GoCrypto torej ne drži.

11. POSLOVANJE S KRIPTOVALUTAMI IMA DOLGOROČEN POTENCIAL

Drži kot pribito. Nobena vrsta plačila ni vseskozi enako priljubljena, kar velja tudi za kriptovalute. Dejstvo pa je, da brez ponudbe ni povpraševanja. Če trgovine ne sprejemajo kriptovalut, jih kupci nikjer ne morejo uporabljati. Samo za lažjo predstavo. Na svetu je 40 milijonov uporabnikov kriptodenarnic, 11 odstotkov potrošnikov pa pričakuje, da bodo v prihodnosti lahko uporabljali kriptovalute. Največ lokacij GoCrypto je trenutno v Sloveniji in na Hrvaškem, kmalu pa se bo GoCrypto širil tudi v Švico, Venezuelo, Kolumbijo, Argentino, Turčijo, Veliko Britanijo, na Japonsko in drugam. Kripto plačila z mobilnima aplikacijama Elly in Bitcoin.com Wallet danes sprejema več kot 620 lokacij po vsej Sloveniji in Hrvaškem, zanimanja pa je vedno več.

12. SISTEM GOCRYPTO JE PODPRT V RAZNOLIKIH TRGOVINAH IN PONUDNIKIH STORITEV

Tako je. V mrežo GoCrypto za hitrejša in lažja plačila je že vključenih na stotine lokalnih in spletnih trgovin, ponudnikov storitev, barov, restavracij in zabavnih središč. Od frizerjev, taksistov do modnih trgovin.