Microsof Office že za dobrih 10 evrov

Ste leta 2024 pripravljeni svojo digitalno izkušnjo ponesti na nove višave? Izkoristite moč produktivnosti, ustvarjalnosti in brezhibnega sodelovanja z Microsoftovimi ključi, vašim prehodom v svet neskončnih možnosti. Keysoffova novoletna razprodaja je cenovno ugodna priložnost, da si odprete vrata v nov digitalni svet in izboljšate svojo produktivnost. Med prazniki lahko za enkratno plačilo samo 27,75 € dobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office Professional 2021, enega najbolj priljubljenih programskih paketov za delo in študij, vključno z MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access in Teams, vse z zmogljivejšimi funkcijami kot v prejšnjih različicah in uporabno povezljivostjo v oblaku. To je vse, kar potrebujete, da bi v krajšem času naredili več.