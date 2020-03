Mate Xs, prepogljivec, ki premika meje

Oglasno sporočilo

Čeprav je zložljiv pametni telefon namenjen uporabnikom, ki cenijo velik zaslon in večopravilnost, pa bodo z njim tudi fotografirali. Huawei še naprej zagotavlja odlične mobilne fotografije, zato so tudi kamere Huawei Mate Xs vrhunske.

Na zadnji strani telefona, ko je zložen ali v načinu tabličnega računalnika, so štiri kamere SuperSensing, pri snovanju katerih je sodelovalo nemško podjetje, specializirano za izdelavo leč Leica. Kamere so razporejene v navpičnem nizu vzdolž bočne stranice. V njem najdete glavno kamero s tipalom ločljivosti 40 milijonov pik in zaslonko f/1.8, 16-milijonsko z ultraširokim kotom (f/2.2, goriščnica 17 mm), optično stabiliziran teleobjektiv z osmimi milijoni točk (f/2,4, goriščnica 52 mm) in kamero za zaznavo globine prizora. Sklop kamer podpira optično in z umetno inteligenco podprto stabilizacijo, ki omogočata stabilne videoposnetke in do 30-kratno hibridno povečavo (desetkratno pri snemanju videa). Izredno je tudi fotografiranje v slabih svetlobnih razmerah, saj gre občutljivost ISO do 204800.

Visoka občutljivost ISO in široka zaslonka glavne kamere pa sta le dve od treh sposobnosti, zaradi katerih boste lahko kakovostne fotografije in videe snemali tudi v slabih svetlobnih razmerah in celo ponoči. Tretja je barvni filter RYYB 40-milijonskega tipala glavne kamere. Zaradi spremembe filtra RGGB (rdeča + zelena + zelena + modra) v RYYB (rdeča + rumena + rumena + modra) tipalo izmeri več svetlobe, saj rumena pika sočasno meri tako rdeče kot zelene valovne dolžine. To zložljivemu pametnemu telefonu Mate Xs omogoči fotografiranje tudi, ko tipalo zazna zelo malo svetlobe. Ko pa je je dovolj, tipalo ustvari briljantno paleto barv in učinke, ki lahko presežejo sposobnosti zrcalno refleksnih fotoaparatov.

Zložljiv pametni telefon pa ima še enega asa v rokavu, ko gre za sprednjo kamero. Te sploh nima, kajti zaradi revolucionarne in pogumne odločitve, da je zaslon zložen po zunanjosti naprave, njeno nalogo prevzame omenjeni sklop štirih kamer. To bo povzročilo ogromen skok v kakovosti in vsestranskosti selfijev. Preprosta pa je tudi uporaba. Selfije lahko snemate le, ko je naprava zložena v telefonskem načinu. Takrat fotografska aplikacija na sprednjem zaslonu prikaže obvestilo, da obrnete napravo, in vklopi zadnji sklop kamer poleg navpičnega sklopa.

Huawei Mate Xs je zložljiv pametni telefon z dvema zaslonoma, sprednjim 16,76-centimetrskim (6,6-palčni) in zadnjim 16,20-centimetrskim (6,38-palčni), ki skupaj tvorita velik osempalčni zaslon, ko je naprava razprta in deluje v tabličnem načinu. S tem ponuja izkušnjo za različne primere uporabe, ki jih ni mogoče primerjati z drugimi pametnimi telefoni. Na voljo bo aprila po priporočeni ceni 2.499 evrov. Za razumevanje morda še to.je zložljiv pametni telefon z dvema zaslonoma, sprednjim 16,76-centimetrskim (6,6-palčni) in zadnjim 16,20-centimetrskim (6,38-palčni), ki skupaj tvorita velik osempalčni zaslon, ko je naprava razprta in deluje v tabličnem načinu. S tem ponuja izkušnjo za različne primere uporabe, ki jih ni mogoče primerjati z drugimi pametnimi telefoni. Na voljo bo aprila po priporočeni ceni 2.499 evrov.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.