Lego je v letu 2021 ustvaril 7,43 milijarde evrov prihodkov in zabeležil skoraj 1,8 milijarde evrov čistega dobička. Foto: Matic Tomšič

Z avgustom in septembrom se dražijo legokocke, je ta teden napovedal danski velikan industrije igrač Lego. Po do zdaj znanih podatkih bo treba sprva več plačati za nekaj več kot sto kompletov legokock. Cene se bodo bolj zvišale dražjim kompletom z več sestavnimi deli, za nekatere bo treba odšteti tudi do 25 odstotkov več kot zdaj.