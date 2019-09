Ko Samsung Galaxy Note10 enostavno navdušuje

Nova generacija Galaxy Note pametnih telefonov nudi veliko več, kot ste si kdaj upali sanjati.

Rdeča nit Samsung Galaxy Note pametnega telefona ostaja izpopolnjena vsestranskost. Že leta navdušuje z inovativnimi rešitvami, ki prepričajo tako zveste pripadnike poslovnega sveta kot vse, ki stavijo na priročno in pametno velikost, in seveda tiste, ki prisegajo na ustvarjalno izpopolnjenost S Pen pisala.

Galaxy Note je v svoji deseti različici ponovno dokazal, da zmore več. V svoji novi različici je popolnoma navdušil tako z izboljšano tehnologijo kot izredno prefinjenim videzom, ki se poda prav vsakemu žepu ali torbici.

Kateri od dveh dvojcev se najbolj poda vašim potrebam?

Galaxy Note je letos prvič predstavil zelo pomembno novost – na prodajne police je prišel v dveh velikostih.

Prvič lahko izberete mobilni telefon Note, ki vam najbolje ustreza. Foto: Samsung

Galaxy Note10 s 16-centimetrskim zaslonom in Galaxy Note10+ s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom, ki je tudi največji zaslon pametnih telefonov Galaxy Note do zdaj.

Konkretno večji zaslon pa ni posegel po velikosti telefona, saj je Galaxy Note10+ tako rekoč enakih dimenzij kot njegov predhodnik – vse na račun boljšega izkoristka sprednje strani naprave.

Večji zaslon tako omogoča veliko boljšo uporabniško izkušnjo – tako pri gledanju najljubših filmov, videov ali igranju iger in ustvarjanju z vrhunskim S Pen pisalom.

Poleg z velikostjo pa se zaslon lahko pohvali tudi z boljšo sliko, saj ga nadgrajuje dinamični AMOLED zaslon. S HDR10+ certifikatom in dinamičnim kartiranjem tonov so posnetki svetlejši in imajo osupljiv, širok barvni razpon. Za udobnejše gledanje zaslon zmanjšuje obremenitev oči in spanja z odstranjevanjem škodljive modre svetlobe na ravni slikovnih pik, ne da bi pri tem spreminjali in ogrožali barvo.

Z Galaxy Note10 in Note10+ je Samsung ustvaril mobilno izkušnjo, ki v eni sami napravi združuje računalnik, igralno konzolo, visokotehnološko filmsko kamero in inteligentno S Pen pisalo.

Udobni ergonomski oprijem in lahkotno ohišje predstavljata novi standard oblike pametnih telefonov. Foto: Samsung

Pametna estetika, ki razkriva pravo mero elegance

Galaxy Note10 je v obeh svojih različicah prava modna ikona. Izstopa po minimalističnih linijah in elegantni obliki, ki pri marsikaterem uporabniku povzročijo ljubezen na prvi pogled.

Sodobno oblikovanje pa se je pametno zlilo tudi z novimi rešitvami, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo: kinematografski brezkončni zaslon od roba do roba, ki je skoraj brez okvirja, in majhen izrez za sprednjo kamero, ki celotnemu videzu poda prav poseben učinek.

Najsodobnejši Samsung zaslon ustvarja brezhibno izkušnjo med aktivnostmi, gledanjem in ustvarjanjem.

Galaxy Note10 in Note10+ nudita hrambo podatkov s 512 GB pomnilnika, ki jo lahko dodatno razširite do 1 TB.

Kamera, ki vas bo spremenila v prave režiserje

Galaxy Note10 je naredil pomemben korak tudi pri izboljšanju fotografske in video izkušnje, zahvaljujoč predvsem napredni tehnologiji in izpopolnjeni programski opremi.

Prav posebno doživetje vam tako predstavlja snemanje in urejanje videoposnetkov, vaši izdelki bodo z malo domišljije in z osnovnim znanjem prava filmska uspešnica. Za objavo na medmrežju, za zasebno zbirko najlepših trenutkov ali pa celo za malo bolj zahtevne videoprodukcije. Galaxy Note10 nudi izjemno priročne rešitve za vsakdan, ki ste jih do zdaj na svojih pametnih napravah pogrešali: funkcija Sprotno ostrenje bo denimo vašim videoposnetkom dodala prilagoditve globine polja - tako lahko zameglite ozadje in se osredotočite na izbrani objekt.

Si želite ustvariti dinamične videoposnetke brez tresenja? Z izboljšano funkcijo Super stabilnost bodo vaši videoposnetki videti, kot da bi jih posneli na stojalu.

Novi sistem kamer na pametni telefon prinaša filmsko tehnologijo profesionalnega razreda, ki je preprosta za uporabo.

Lovljenje pravega zvoka je pogosto lahko velika težava, ki pa jo boste zlahka odpravili s funkcijo za približanje mikrofona, s katero boste lahko ojačali zvok v bližini in zmanjšali moteči hrup v ozadju - na videoposnetku bo tako v ospredju le tisti zvok, ki ga vi želite posneti.

Tudi z montažo in urejanjem posnetkov ne boste imeli več težav. Videourejevalnik integrira S Pen pisalo, tako lahko uporabniki natančneje izberejo trenutek, kjer želijo videoposnetek obrezati. Za ustvarjalce, ki potrebujejo še večji nadzor nad svojimi posnetki, Adobe Rush na Galaxy Note10 vključuje uporabo S Pen pisala s svojim prefinjenim naborom orodij za urejanje.

Prvovrstna mojstrska zabava z Galaxy Note10 bo tudi fotografiranje. Ob treh kamerah bodo vaši posnetki raznovrstni, saj boste svoje najljubše trenutke lahko ujeli tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah, tudi ko bo svetloba bolj slaba. Izboljšan nočni način vam bo omogočal neverjetne posnetke – nočni selfiji bodo od zdaj prave mojstrovine.

Top prednosti mobilnika Samsun Galaxy Note10 #Dve velikosti za več zabave in boljšo multimedijsko izkušnjo #Izpopolnjena kamera: novi sistem kamer pri Galaxy Note10 prinaša filmsko tehnologijo profesionalnega razreda, ki je preprosta za uporabo. #S Pen pisalo: omogoča nešteto ustvarjalnih možnosti. Z elegantno enodelno obliko sledi vašim gibom ter omogoča več pisanja, risanja in enostavnejše upravljanje. #Hitro polnjenje: Galaxy Note10+ podpira 45W žično polnjenje*, kar pomeni, da lahko v samo 30 minutah napolnite svoj telefon za ves dan.** #Ogromno prostora za vse vaše podatke: Zahvaljujoč 512 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko do 1 TB razširite s kartico microSD, lahko na telefon shranite vso svojo glasbo, fotografije in filme. #Združena resničnost/3D: Galaxy Note10 ima v kamero integrirane vrhunske zmogljivosti združene resničnosti in 3D. S funkcijo AR Doodle in S Pen pisalom lahko fotografijam dodate še malce več osebnega pridiha – ustvarite fotografije z dinamičnimi risbami, učinki in animacijo, ki sledi sliki.

Zabeležite svoje misli, nato pa z enim samim dotikom projektne zapiske spremenite v berljivo besedilo, ki ga lahko kopirate, prilepite in delite.

Pisalo, ki bo spodbudilo vašo ustvarjalnost

Ne glede na to, kakšne so vaše poslovne ali prostočasne dejavnosti, , je dejstvo neizpodbitno: vsak, ki enkrat preizkusi neverjetno lahkotno uporabnost in pametnega S Pen pisala, mu ostane zvest za vedno. Za hitro pisanje, preprosto upravljanje ali celo risanje. Pisalo je popolnoma sinhronizirano z vašimi gibi in bo tako popolnoma povezano z vašim telefonom in programsko opremo.

* Polnilnik 45W se prodaja posebej.

** Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na omrežje, vzorce uporabe in druge dejavnike.