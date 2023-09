Kateri so ključni dejavniki pri nakupu nosljive naprave?

Oglasno sporočilo

V svetu nenehnega tehnološkega napredka ter vse večjega zavedanja pomena skrbi za zdravje in dobro počutje so nosljive naprave postale nepogrešljiv del življenja. Nedavna Huaweieva raziskava je razkrila, kaj je tisto, kar najbolj vpliva na odločitve ljudi pri nakupu nosljivih naprav. V raziskavi je sodelovalo več moških – kar dobri dve tretjini anket so izpolnili pripadniki moškega spola, dobra polovica udeležencev pa je bila starejša od 45 let. Poglejmo, kaj so ključni dejavniki odločitve za nakup in kaj prinaša nova pametna ura Huawei Watch GT 4, ki jo je Huawei pred kratkim predstavil na svojem dogodku v Barceloni.

Foto: Huawei

Izbira nosljive naprave: Funkcionalnost in zmogljivost na prvem mestu

Pri izbiri nosljive naprave sta za večino ljudi (73 odstotkov anketirancev) najpomembnejša dejavnika funkcionalnost in zmogljivost. To pomeni, da uporabniki iščejo zmogljive naprave, ki jim omogočajo uporabo široke in zanimive palete funkcionalnosti. Pametna ura namreč postaja bistven pripomoček za spremljanje podatkov o zdravju in telesni aktivnosti. Skoraj polovica anketirancev (53 odstotkov) je izpostavila sledenje telesni aktivnosti kot najbolj zaželeno funkcijo nosljive naprave.

Foto: Huawei

Merjenje srčnega utripa in preostalih zdravstvenih parametrov je prav tako deležno velike pozornosti trenutnih in bodočih uporabnikov nosljivih naprav, saj ljudje postajajo vse bolj ozaveščeni o pomenu ohranjanja zdravja in dobrega počutja. Na vprašanje, katere funkcije pri nosljivih napravah ljudi najbolj pritegnejo, jih je kar 30 odstotkov odgovorilo, da merjenje in spremljanje zdravstvenih podatkov. Pametne naprave tako vse bolj uporabljamo kot osebne trenerje in priročne zdravstvene pomočnike.

Varnost podatkov, združljivost z mobilnim telefonom in podoba

V času naraščajoče skrbi za zasebnost naših podatkov na digitalnih platformah je 70 odstotkov anketirancev prepoznalo varnost in zasebnost podatkov kot zelo pomemben dejavnik pri izbiri nosljive naprave. Ljudje želijo, da njihovi osebni podatki ostanejo zaščiteni, kar jim omogoča brezskrbno uporabo nosljive naprave. Velik vpliv na odločitev pri nakupu nosljivih naprav ima tudi združljivost s telefonom. Skoraj 80 odstotkov anketirancev pravi, da je združljivost nosljive naprave z njihovim telefonom izjemnega pomena. Brezhibno delovanje v že obstoječem digitalnem ekosistemu je ključno merilo za zadovoljstvo uporabnikov nosljivih naprav.

Foto: Huawei

Pri vprašanju glede prednosti podobe pred funkcionalnostjo oziroma obratno bi se kar polovica anketirancev najraje odločila za oboje hkrati. Približno tretjina pa bi prednost dala funkcionalnosti naprave.

Huawei Watch GT 4: vrhunska kombinacija zmogljivosti in estetike

Huawei je pred kratkim predstavil svojo najnovejšo pametno uro Huawei Watch GT 4. S čudovito obliko in impresivnimi funkcijami je ta ura prava izbira za vse, ki želijo popestriti svoj življenjski slog. Poleg funkcij za sledenje aktivnostim in zdravju je združljiva s pametnimi telefoni vseh znamk ter sistemoma Android in iOS.

Foto: Huawei

Pri izbiri nosljive naprave se ljudje osredotočajo na funkcionalnost, sledenje zdravju, varnost podatkov in združljivost s svojimi telefoni. Nova pametna ura Huawei Watch GT 4 združuje vse te dejavnike in uporabniku zagotavlja vrhunsko izkušnjo. Ne glede na to, kaj je za vas ključno, Huawei Watch GT 4 ponuja vse to in še več.

Huawei Watch GT 4: cene in dostopnost Nekaj različic pametnih ur serije Huawei Watch GT 4 je že na voljo na slovenskem trgu, do konca septembra pa naj bi bile na voljo vse različice. Lahko boste izbirali med tremi različicami večjih s 46-milimetrskim ohišjem in tremi različicami z manjšim 41-milimetrskim ohišjem. Priporočene cene v Sloveniji se gibljejo od 279,00 evra (41-milimetrska bela različica) do 379,00 evra (46-milimetrska kovinska različica).



Foto: Huawei

O podjetju Huawei Consumer Business Group

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, tudi v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si.

