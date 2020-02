Kandidate imamo, na vrsti je glasovanje

Med pametnimi telefoni, ki so bili na prodaj v letu 2019, izbiramo tistega, ki vas je najbolj navdušil – z zmogljivostjo, videzom, ceno, vsem skupaj ali s čim drugim. Vaše nominacije so prispele, najuspešnejše bomo ponudili v glasovanje – tako za splošen naziv kot tudi v več posameznih kategorijah,

Medtem ko počasi pričakujemo, kakšne novosti bodo prinesli pametni telefoni letošnjega leta, se lahko ozremo v preteklo leto, v katerem se je na tem področju veliko dogajalo.

Pametni telefoni najvišjega razreda so znova premikali meje zmogljivosti, obenem pa se je v srednjem razredu bil neizprosen konkurenčni boj, v katerem so proizvajalci za nižjo ceno poskusili ponuditi čim več. Tudi pri nas niso nepomembni pametni telefoni najnižjega cenovnega razreda, ki so lahko zanimiv vstop v ta svet visoke tehnologije.

Pametni telefoni so naši najbolj zvesti digitalni spremljevalci.

Kateri je vaš naj telefon?

Nekateri kupujejo telefon zaradi lastnosti, drugi zaradi videza, spet drugi zaradi cene. Nekdo si želi čim večji zaslon, nekdo drug pa čim bolj nosljivo napravo.

Vsak ima svoja merila za svoj naj telefon in ta niso vedno primerljiva, zato bomo poleg splošnega izbora ponudili glasovanje v posameznih kategorijah. Tako se bo še bolj pokazalo, katere so glavne prednosti vsakega posameznega "tekmovalca".

Z vašimi predlogi do vaših glasov

Prvi del glasovanja, ki se je končal 16. februarja, je prinesel vaše predloge za naj telefon. Veliko jih je prispelo, predlagali ste vse od res najzmogljivejših silakov do telefonov srednjega in celo nižjega razreda, ki poskušajo uporabnikom ob čim manjšem finančnem bremenu ponuditi čim več funkcionalnosti.

Večina predlogov zajema telefone, ki so bili lani na prodaj v Sloveniji, med njimi pa so tudi takšni, ki so v Slovenijo prihajali po pošti – tudi ti lahko tekmujejo skladno s pravili in pogoji. Pametni telefoni: uporabljamo jih pri delu, z njimi se zabavamo v prostem času. Kateri vas je najbolj navdušil?

V kratkem bomo objavili, katere telefone ste predlagali največkrat, zanje pa boste lahko glasovali. Predvidevamo, da bo glasovanje odprto še v tem tednu, takrat bomo tudi objavili, do kdaj lahko oddate svoj glas.

Vsak kandidat bo tekmoval za naziv moj naj telefon, poleg tega pa je številne izmed njih, upoštevajoč njihove značilnosti, uredniška komisija razvrstila v eno od specializiranih NAJ kategorij: Najboljši nakup, Najzmogljivejši telefon, Damski telefon, Moški telefon, Poslovni telefon, Telefon za najmlajše, Najboljša mobilna kamera.

Štiri petine bralci, eno petino uredniška komisija

Po končanem glasovanju bralcev bo pri vsaki od kategorij in tudi pri splošni izbiri prvouvrščeni prejel deset točk, vsaka stopnička nižje bo prinesla eno točko manj. Glasovala bosta tudi uredniška komisija Siol.net in njen pridruženi zunanji član, pri čemer bodo glasovi bralcev pri končni uvrstitvi prispevali 80-odstotni delež, glasovi komisije pa 20-odstotni delež.