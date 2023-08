Kako lahko na zaslonih televizorjev spremljamo slovenske košarkarje na svetovnem prvenstvu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naročniki televizije Telekoma Slovenije lahko kapetana Luko Dončića in slovensko košarkarsko reprezentanco spremljajo na Šport TV 1, preostalim pa bodo na voljo prenosi na sporedu Šport Klub, če ga njihov ponudnik ponuja v svoji programski shemi.

Za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki jo vodi Luka Dončić, se svetovno prvenstvo, ki ga gostijo Japonska, Indonezija in Filipini, začenja v soboto, 26. avgusta, s tekmo proti Venezueli ob 13.30 po slovenskem času.

V prvem delu prvenstva bo vsaka reprezentanca v skupini odigrala tri tekme, nasprotniki slovenskih košarkarjev pa bodo še Gruzija in Zelenortski otoki. Z Gruzijo se bodo soočili v ponedeljek, 28. avgusta, z Zelenortskimi otoki pa dva dneva pozneje, ravno tako ob 13.30 po slovenskem času.

Slovenska košarkarska reprezentanca med treningom v japonski prestolnici Tokio Foto: KZS

Tudi s časovnim zamikom in povsod po Evropski uniji

Naročniki televizije Telekoma Slovenije si bodo lahko vse slovenske tekme ogledali na programu Šport TV 1, na voljo pa jim je tudi ogled nazaj, prek spleta (NEO.io) in mobilne aplikacije, pa tudi tistim, ki so na dopustu ali zaradi kakšnega drugega razloga na območju Evropske unije, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.

Dodajajo, da je Šport TV 1 na voljo v programskih shemah Mini, Standard in Mega HD, vsakokrat na programskem mestu 503.

Telekom Slovenije močno podpira slovenski šport

Telekom Slovenije je sponzor številnih športnih zvez, klubov ter profesionalnih in rekreativnih športnih dogodkov, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Med drugim podpirajo slovenske olimpijce, smučarje, kolesarje, nogometaše, odbojkarje, atlete, kajakaše, rokometaše, veslače, kolesarsko dirko Po Sloveniji, Maraton Franjo, tekme v smučarskih skokih v Planici in številne druge dogodke, navajajo v Telekomu Slovenije.