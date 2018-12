Kako se v ponedeljek spreminja nakupovanje prek spleta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raziskava Evropskega združenja za sodelovanje potrošnikov v standardizaciji (ANEC) je konec leta 2015 pokazala, da je okrog četrtina potrošnikov v Evropski uniji doživela zavrnitev naročila v tuji spletni trgovini zaradi njihove lokacije. Po podatkih Evropske komisije je leta 2015 medtem kar 63 odstotkov spletnih trgovin v EU na tak ali drugačen način zaznavalo lokacijo strank in jim na podlagi tega preprečilo nakup. Ta podatka sta bila temelja za predlog nove uredbe o spletnem nakupovanju v EU, ki začne veljati v ponedeljek.

Raziskava Evropskega združenja za sodelovanje potrošnikov v standardizaciji (ANEC) je konec leta 2015 pokazala, da je okrog četrtina potrošnikov v Evropski uniji doživela zavrnitev naročila v tuji spletni trgovini zaradi njihove lokacije. Po podatkih Evropske komisije je leta 2015 medtem kar 63 odstotkov spletnih trgovin v EU na tak ali drugačen način zaznavalo lokacijo strank in jim na podlagi tega preprečilo nakup. Ta podatka sta bila temelja za predlog nove uredbe o spletnem nakupovanju v EU, ki začne veljati v ponedeljek. Foto: Thinkstock

V ponedeljek, 3. decembra, začnejo v Evropski uniji veljati nova pravila za spletno nakupovanje. Uredba, ki jo je Evropska komisija sprejela že maja 2016, odpravlja neupravičeno geografsko blokiranje v državah EU. To pomeni, da bo kupec, ki se nahaja v Sloveniji, v nemški spletni trgovini deležen iste obravnave kot kupec v Nemčiji - imel bo dostop do istih izdelkov, cen in plačilnih pogojev.