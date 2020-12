Kaj pa, če bi bili za božič vseeno vsi skupaj?

Ste za najbolj nepozabno decembrsko zabavo? Foto: Getty Images

Daleč, vendar hkrati tudi skupaj. Še lani bi se čudili takšni trditvi, toda danes je to še kako resnična normalnost. Kljub okoliščinam, ki nam preprečujejo, da bi se brezskrbno družili, zabavali in ne nazadnje nazdravili, lahko to storimo tudi na daljavo. Virtualne zabave so letos v modi! Pomembno je le, da imate pri sebi brezhibne pripomočke.

Kako organizirati popolno virtualno zabavo?

Tako kot vse običajne zabave, le da bo hkrati potekala na več različnih krajih. Torej določite uro in pošljite virtualna vabila. Naj bo zabava tematska, da bo še bolj doživeta – določite "dress code", sestavite glasbeno knjižico in, zakaj pa ne, tudi jedilnik. Tako boste vsi udeleženci na različnih koncih Slovenije ali celo sveta imeli še več skupnega, bliže se boste počutili. Zakaj pa ne bi celo vsi pripravili enakega jedilnika in nazdravili na daleč z enako penino?

Tudi za najrazličnejše družabne igre ni ovir! Pantomima je nedvomno najbolj zabaven način povezovanja tudi na daljavo. Uprizorite lahko tudi tekmovanje v karaokah ali v plesu.

Nikoli (pre)daleč z vrhunskimi napravami Huawei. Foto: Getty Images

Top 4 za bolj resnično zabavo

Ideje za zabavo so torej obkljukane. Zdaj potrebujete samo še dober prenos podatkov oziroma povezavo s spletom in seveda brezhibne digitalne pripomočke, prek katerih bo vaša zabava še bolj doživeta. Sliko lahko gledate ali prenašate prek treh različnih kanalov: tablice, prenosnega računalnika ali pametnega telefona. Za boljši zvok pa predlagamo tudi uporabo slušalk.

Za večjo sliko – kot bi bili čisto blizu

S sodobnim prenosnikom bo vaše virtualno srečanje še bolj čustveno in blizu. Vsestranski, ultratanek in eleganten prenosnik Huawei MateBook 13 s kakovostnim zaslonom bo pravo okno v vaš virtualni svet. Velika jasna slika vam bo dala občutek, kot da bi bili vsi v istem prostoru.

Njegove specifikacije pričajo o njegovi vrhunski usposobljenosti: zmogljiv procesor Intel core i7-10510U in samostojna grafična kartica GeForce MX2507 omogočata hitro ter zanesljivo urejanje videoposnetkov. Da boste lahko svojo edinstveno virtualno zabavo uredili v video, ki ga boste imeli za večen spomin.

Spremljanje zabave v živo je zanj mala malica! Lahko ste torej brez skrbi, da na zabavi koga ne bi ujeli ali da bi slika zamrznila v najmanj primernem trenutku.

Doživite vse prednosti vrhunskega prenosnika Huawei MateBook 13 za dostopno ceno – ne samo za zabavne multimedijske izkušnje. Postal bo vaš neprecenljivi partner za poslovne ali šolske obveznosti. Huawei MateBook 13 je tudi odlična ideja za darilo.

Ko tablica prevzame čisto novo vlogo

Zabava prek tablice – odlična rešitev za babico in dedka, ki bi prek telefona težje videla vse navzoče, po drugi strani pa je prenosnik zanju prevelik digitalni zalogaj.

Je praktična in priročna – babi in dedi bosta Huaweievo tablico MatePad Pro takoj usvojila. Prek nje bosta hitro navezala stik z vsemi svojimi sorodniki, si pogledala tudi kakšen film in se celo naučila brskati po spletu. Drsanje bo njej bo postala neizmerna zabava, saj bo vedno pri roki – na nočni omarici, klubski mizici ob daljincu, na jedilni mizi – priročna in praktična naprava, ki ju bo povezala s preostalim svetom. Zraven bosta dobila tudi pametno pisalo, s katerim bosta lahko pisala v beležko ali celo ustvarjala kakšno umetniško stvaritev.

Ima samo 460 gramov in je elegantno oblikovana, tako da je hkrati priročna in trpežna. Tablica Huawei MatePad Pro deluje pametneje, saj procesna enota inteligentno razporeja računalniško moč, hkrati pa povečuje zmogljivost umetne inteligence. S 16-jedrnim grafičnim procesorjem Mali-G76, izboljšanim s tehnologijo GPU Turbo, ponuja boljšo kakovost slike pri filmih in igrah.

Huawei MatePad Pro je odličen sodobni pripomoček za najrazličnejše multimedijske izkušnje, s pomočjo pametne tipkovnice bo zlahka nadomestila tudi prenosnik. Odlična za na pot in kot učni pripomoček najmlajših. Huawei MatePad Pro je tudi odlična ideja za darilo.

Ko navaden klic postane virtualno srečanje

Seveda, z zmogljivim pametnim telefonom je srečanje prek videopovezave preprosta virtualna izkušnja.

Letos je Huawei znova pokazal, zakaj velja za prvaka v svetu razvoja pametnih telefonov – tudi v nižjem cenovnem razredu. To dokazuje njegov P Smart 2021, ki se lahko pohvali z vrhunskimi funkcijami, brezhibnim delovanjem in nadvse elegantnim videzom. Nedvomno je to pripomoček, s katerim boste lahko na hitro in brez skrbi opravili kakšen videosestanek na daljavo in da, tudi letos, kljub vsem težavam časa, pričarali zabavo z veliko začetnico. Vrhunska kamera bo te dogodke samo še izboljšala.

Huawei P Smart 2021 ima namreč kar štiri pametne kamere, ki jih vodi umetna inteligenca. Ta vam bo pomagala, da boste z lahkoto ujeli vse nepozabne trenutke - ne samo čez dan, vrhunsko se znajde tudi ponoči.

Glasna zabava brez motečih dejavnikov

Da zvoki okolice ne bodo vdrli v vašo virtualno zabavo in da boste v miru lahko poklepetali s tistimi, ki so ta trenutek tako daleč, pa tudi plesali in zapeli na ves glas.

Za takšno doživetje potrebujete izvrstne brezžične slušalke Huawei FreeBuds, ki omogočajo čisto drugačno doživljanje zvoka. Njihova glavna pametna prednost je ta, da same zaznavajo zvoke iz okolice in jih izničujejo. Slušalke Huawei FreeBuds Pro S, zahvaljujoč pametnemu prepoznavanju zvokov iz okolice, lahko preklapljajo med različnimi načini izničevanja hrupa. To zagotavlja še boljšo slušno izkušnjo. In še boljše virtualno doživetje v družbi vaše najboljše klape.

Ne samo za zabave: slušalke Huawei FreeBuds Pro vam bodo služile vse leto – za čisto novo doživljanje glasbe, bolj doživeto spremljanje filmov in seveda za brezskrbno in učinkovito klicanje. Huawei FreeBuds Pro so tudi odlična ideja za darilo.

Brez skrbi: Božiček pride tako ali drugače

Kaj pa darila? Obdarovanje je ključni trenutek decembrskih praznikov. In tudi letos naj pri izbiri popolnega darila velja osnovno pravilo: podarite nekaj osebnega in uporabnega. Prav napredni pametni pripomočki so tisto darilo, ki v zadnjih letih doživlja največ navdušenja. Lahko podarite enega izmed štirih Huaweievih pripomočkov, ki smo jih opisali kot nepogrešljivo izbiro za popoln videoprenos v živo. Lahko pa vam namignemo še dve darilni uspešnici: pametni uri Huawei Watch GT2 Pro in Huawei Watch Fit.

Huawei Watch Fit je prava izbira za tiste dame, ki prisegajo na brezhiben trendovski videz in ki pri svojih modnih dodatkih iščejo tudi pametno uporabnost. Pametna Huawei Watch Fit je tako vse, kar potrebujejo – glamurozni dodatek najrazličnejšim stajlingom in hkrati naprava, ki jo bo spremljal skozi ves dan – med športno aktivnostjo, sedenjem v pisarni in celo med spanjem.

Pametna ura Huawei Watch Fit je kameleonska, saj se lahko tako po videzu kot s svojimi funkcijami popolnoma prilagodi svojim trenutnim opravam in potrebam.

Zelo hitro se lahko spremeni v najboljšega osebnega trenerja, saj jo bo spremljala na najrazličnejših športnih dejavnostih in beležila njene napredke. Ponuja 85 načinov vadbe po meri, beleži pa tudi srčni utrip in nasičenost kisika v krvi, ugotavlja stresne položaje in pomaga pri beleženju menstrualnega cikla.

Huawei Watch GT2 Pro je pravo darilo za moške, ki so radi aktivni in hkrati prisegajo tudi na brezhiben videz. Ura je prava lepotica športno-elegantnega videza. Oblečejo jo lahko h kavbojkam, odlično se bo podala tudi k elegantnemu večernemu suknjiču.

Je pa to tudi pametni pripomoček, ki nedvomno navdušuje vedno več tistih, ki se resno ukvarjajo s kakšnim rekreativnim športom in ki svojih treningov nikakor ne želijo prepustiti naključjem. Ura namreč omogoča kar 100 načinov vadbe. Med njimi so plezanje, tek na prostem, veslanje, deskanje, tenis, v praksi pa to pomeni, da bo ura moškega spremljala na treningu in beležila njegove rezultate. Je edinstven pomočnik predvsem za tekače, saj ponuja več kot 10 tekaških tečajev z glasovnim vodenjem. Spremljala ga bo med spanjem, beležila bo njegov srčni utrip in nasičenost kisika v krvi. Funkcija "Route Back" beleži pot in uporablja GPS za natančno določanje položaja. V praksi to pomeni, da boste vedno brez skrbi, tudi ko boste šli na daljši treking: ura bo pomagala poiskati pot do doma.

S pametnimi napravami Huawei bodo letošnji prazniki prav posebno doživetje.