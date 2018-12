Izšel je Telefonski imenik Slovenije 2019

Telefonski imenik Slovenije 2019 je izšel 4. decembra 2018 v tiskani obliki in DVD-izdaji. TIS je edini uradni in univerzalni telefonski imenik v Republiki Sloveniji. Na Belih straneh zagotavlja najpopolnejše podatke o telefonskih številkah, poštnih naslovih in e-naslovih slovenskih fizičnih oseb. Na najobsežnejših Rumenih straneh v Sloveniji najdete najtočnejše kontaktne podatke in podatke o dejavnostih slovenskih pravnih oseb.

Telefonski imenik Slovenije 2019 je od danes na voljo v tiskani različici, tj. v treh knjigah z Belimi in Rumenimi stranmi, ki so ločene glede na področno kodo oziroma regijo (01/07, 02/03, 04/05), v DVD-različici, ki vsebuje interaktivni zemljevid ter dodatne možnosti iskanja in še več podatkov o podjetjih, pa tudi na spletu na www.itis.si.

TIS v tiskani izdaji

Telefonski imenik Slovenije 2019 v tiskani izdaji je na voljo v enaindvajsetih Telekomovih prodajnih centrih po Sloveniji in na skoraj 130 lokacijah pooblaščenih prodajnih posrednikov Telekoma Slovenije. Knjiga TIS je na voljo v skupno 40.000 izvodih in je povsem brezplačna.

TIS na DVD

Telefonski imenik Slovenije 2019 na DVD poleg najtočnejših in najpopolnejših kontaktnih podatkov naročnikov zagotavlja preprosto in hitro iskanje kontaktnih podatkov telefonskih naročnikov vseh slovenskih operaterjev po vrsti kriterijev in interaktivni zemljevid Slovenije z ortofoto posnetki za vso državo ter dodatne podatke o podjetjih (odpiralni časi, informacije o izdelkih in storitvah …). Uporabnikom ponuja tudi možnost preproste preverbe prepovedi klicev posameznega naročnika v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Poslovnežem ponuja tudi številna uporabna orodja, saj omogoča načrtovanje poti in obračun stroškov v potnem nalogu, dostop do dnevno osveženih podatkov za več kot 200.000 slovenskih pravnih oseb prek poslovnega asistenta bizi.si ter iskanje novih poslovnih partnerjev in uvoz podatkov pravnih oseb v osebni imenik, Outlook ali Excel.

TIS na DVD izide dvakrat letno, jeseni in spomladi. Na voljo je 2.500 izvodov. Naročilo je mogoče na www.itis.si ali prek brezplačne telefonske številke 080 30 00. Cena posameznega izvoda znaša od 17,00 EUR (brez DDV) naprej.

TIS na spletu

Spletna različica TIS je dostopna na www.itis.si, uporabniku pa ponuja hitro in preprosto iskanje po nazivu, telefonski številki, naslovu ali dejavnosti, interaktivni zemljevid Slovenije ter obogatene rezultate s podatki s poslovnega asistenta bizi.si in zemljevida najdi.si. Na spletu so uporabnikom na voljo tudi edine prave Rumene strani v Sloveniji s podatki o več kot 200.000 pravnih osebah ter dodatna orodja prek registracije v storitev Moj iTIS. Spletno mesto www.itis.si je enajsto najbolj obiskano spletno mesto v Sloveniji, z več kot 253.000 različnimi obiskovalci na mesec (vir: MOSS, november 2018).

Poskrbite, da vas najdejo pravi ljudje

Tako stari kot tudi novi uporabniki TIS, naročniki vseh telefonskih operaterjev, se lahko z vpisom v TIS izognejo klicem v komercialne in raziskovalne namene, s čimer se zavarujejo pred anketarji, prodajo izdelkov po telefonu, podajanjem mnenj … Zagotovite si tudi prepoved neželenih klicev, naročniki poleg vpisa osnovnih podatkov v Obrazec za sporočanje spremembe med možnostmi prepovedi klicev vnesejo le nekaj kljukic – več na www.itis.si/prepoved_klicev.

Ugodnosti, ki jih TIS ponuja manjšim podjetnikom

Z vpisom kontaktnih podatkov in dejavnosti svojega podjetja v TIS prav vsako podjetje brezplačno pridobi t. i. kartico podjetja, ki predstavlja mini spletno stran in on-line predstavitev podjetja. Spletna kartica omogoča brezplačen vpis in urejanje vrste podatkov: naziv podjetja ali dejavnosti oziroma storitev, ki jih podjetje opravlja, objava v do treh dejavnostih, s katerimi se ponudnik ukvarja, vpis kontaktnih telefonskih številk, e-poštnega naslova, odpiralnega časa, načina plačila, mogoča je tudi objava morebitnih poslovnih enot …