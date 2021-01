Izginila je omara z okostnjaki propadle superženske

Čez natanko šest mesecev se bo v ZDA začelo eno najtežje pričakovanih sojenj zadnjih let. 13. julija bo na zatožno klop sedla Elisabeth Holmes, ustanoviteljica neslavno propadlega biotehnološkega podjetja Theranos. Zaradi laganja o domnevno revolucionarnem izumu, ki jo je povzdignil do statusa poslovne superzvezdnice in ji prinesel številne laskave nazive ter priznanja, ji grozi dvajset let zapora. Toda pred sojenjem so izginili izredno obremenilni dokazi.

Elisabeth Holmes je bila v prvi polovici prejšnjega desetletja morda ena najvplivnejših, zagotovo pa ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu. Leta 2014, na vrhuncu slave, ko je dopolnila šele 30 let, so mnogi napovedovali, da bo krojila prihodnost.

Razlog, da so uveljavljeni svetovni mediji in slavni podjetniki ter vlagatelji takrat tekmovali, kdo jo bo bolj pohvalil, je bilo podjetje Theranos, ki ga je Holmesova ustanovila leta 2003.

V Theranosu so trdili, da so razvili metodo za opravljanje krvnih testov, ki je zahtevala izredno majhne vzorce krvi – dovolj je bilo nekaj kapljic –, rezultati analize krvi pa bi bili na voljo ekstremno hitro. Šlo je za potencialno revolucionarno tehnologijo, ki bi lahko dodobra pretresla trg medicinske diagnostike. Česa takega namreč še ni bilo na voljo.

Holmesova je idejo o hitrih testih, ki jih je razvijal Theranos, dobila zaradi velikega strahu pred iglami oziroma konvencionalnim odvzemom krvi. Theranos je sicer ponujal več kot 200 različnih hitrih krvnih testov. Foto: Reuters

Theranos je postal magnet za zasebne vlagatelje. V podjetje se je začel zlivati kapital in do leta 2014 je bila vrednost Theranosa ocenjena že na devet milijard ameriških dolarjev. Holmesovi, lastnici polovice podjetja, so ploskali kot najmlajši milijarderki na svetu, ki je svoje premoženje ustvarila sama. Pri tridesetih je bila "težka" več kot štiri milijarde dolarjev.

Kot met kovanca zanesljivi hitri testi

Leta 2015 so se nad Theranos zgrnili črni oblaki. John Carreyrou, novinar ameriškega medija The Wall Street Journal, je 15. oktobra objavil bombastični članek z naslovom Theranos je imel težave s krvnimi testi. Razkril je, da so hitri testi podjetja pravzaprav precej nezanesljivi in da večino analiz vzorcev opravijo s kupljenimi stroji in ne lastnimi tako imenovanimi Edisoni, kot so trdili v Theranosu.

To je bil začetek konca za Theranos. Partnerji, med katerimi so bile tudi posamezne zvezne države ZDA, so množično odpovedali sodelovanje, nekateri so Theranos celo tožili.

Skupno je v Theranosu izpuhtela ena milijarda dolarjev zasebnega kapitala. Foto: Reuters

Vlagatelji so izgubili skoraj vse. Med njimi so bila tudi velika imena – ameriška superbogata družina Walton, ki stoji za največjo verigo trgovin na svetu (Walmart), in medijski mogotec Rupert Murdoch. Njihove izgube so presegale sto milijonov dolarjev.

Holmesova je do junija 2016 ostala brez prebite pare. Ameriška poslovna revija Forbes je vrednost njenega premoženja takrat ocenila na nič dolarjev. V primeru likvidacije Theranosa namreč ne bi dobila ničesar, dokler ne bi bili poplačani veliki vlagatelji, saj so imeli prednostne delnice. Postopek likvidacije je stekel septembra 2018, med vlagatelje je bilo razdeljenih manj kot pet milijonov dolarjev.

Holmesova naj bi z denarjem vlagateljev, ki jih je Theranos naplahtal s hitrimi testi, tudi financirala svoj razkošni življenjski slog in živela na veliki nogi. Ogromno je letela z zasebnimi letali, prenočevala v najdražjih hotelih in imela celo vojsko osebnih pomočnikov, ji očitajo zvezni tožilci ZDA. Foto: Reuters

Približno en mesec pozneje je zvezna vlada ZDA proti Holmesovi in soustanovitelju podjetja Theranos Rameshu Balwaniju sprožila sodni postopek zaradi domnevnega poskusa finančne prevare. Začetek sojenja je bil napovedan za marec letos, a so ga decembra lani zaradi epidemije bolezni covid-19 prestavili na 13. julij 2021.

Uničili so ključne dokaze, da so najverjetneje vedeli, kaj počnejo

Če bosta Holmesova in Balwani spoznana za kriva, jima grozi do dvajsetletna zaporna kazen. Holmesova sicer ne priznava krivde, zvezno sodišče v Kaliforniji je prek svojih odvetnikov tudi večkrat pozvala, naj ovrže vse obtožbe zoper njo in Balwanija.

Julij 2019: Elisabeth Holmes zapušča zvezno sodišče v San Joseju v Kaliforniji. Foto: Reuters

Tako Holmesova kot vodstvo podjetja Theranos namreč že od leta 2015 trdita, da so navedbe o nezanesljivosti testov neresnične in da za to v podjetju niso vedeli. Toda v ponedeljek je zvezno tožilstvo v Kaliforniji predstavilo dokument, ki močno namiguje na to, da je Theranos leta 2018 namenoma uničil ključni dokaz, ki bi jih postavil na laž.

To je razkrila interna komunikacija podjetja Theranos o podatkovni bazi, v kateri so bili arhivirani triletni rezultati diagnostične opreme Theranosa, torej testov in naprav za analizo. Med drugim so bili v bazi tudi podatki o natančnosti testov.

Podatkovno bazo naj bi v Theranosu uničili 31. avgusta 2018 oziroma tri mesece po tem, ko so dobili sodni poziv, naj sodišču omogočijo dostop do podatkov. Interna e-poštna sporočila Theranosa med drugim razkrivajo, kakšno strategijo so vodilni v podjetju ubrali, da bi potencialno obremenilne podatke o natančnosti testov skrili pred tožilci.

Holmesovo je konec lanskega leta zapustila prvotna odvetniška ekipa, saj jih ni plačevala več kot leto dni. Mediji so poročali tudi, da jo bo njena obramba morda poskusila prikazati kot duševno neuravnovešeno. Foto: Reuters

To sicer ni bil edini dokaz, da so bili testi Theranosa izredno nezanesljivi – nekaterih jih primerjajo kar z metom kovanca –, bi pa podatki iz baze nedvoumno potrdili, da so v Theranosu vedeli, kakšen izdelek dajejo na trg.

