Izboljšajte svoje fotografske spretnosti s Samsung Galaxy S23 Ultra

Poletje je sezona živahnih barv, sonca in neskončnih možnosti za fotografske navdušence. Od slikovitih pokrajin do osupljivih bližnjih posnetkov − poletje ponuja številne motive za fotografiranje in ovekovečenje. Če želite poletno fotografiranje dvigniti na višjo raven, je tu Samsung Galaxy S23 Ultra, da postane vaš ustvarjalni spremljevalec. Z izjemnimi zmogljivostmi kamere in inovativnimi funkcijami vam ta pametni telefon omogoča, da ujamete bistvo poletja v vsej njegovi veličini.

Spoznajte lepoto narave

Poletje je čas, ko narava cveti in ponuja številne priložnosti za ustvarjanje foto- in videovsebin. S fotoaparatom visoke ločljivosti in vrhunsko tehnologijo senzorjev telefona Samsung Galaxy S23 Ultra lahko ujamete podrobnosti cvetja, živahne odtenke sončnih zahodov in očarljive teksture naravnega sveta. Kamera telefona ima senzor z ločljivostjo kar 200 MP, kar omogoča zajemanje neverjetno podrobnih posnetkov. Impresiven dinamični razpon zagotavlja, da bodo vaše fotografije odražale pravo bistvo prizora z živimi barvami in realističnimi toni, zaradi katerih bodo vaše slike oživele.

Izkoristite moč profesionalnih orodij

Samsung Galaxy S23 Ultra vam ponuja nabor profesionalnih orodij, s katerimi lahko sprostite svojo ustvarjalnost. Vsestranski sistem kamere telefona vam omogoča eksperimentiranje z različnimi goriščnicami, od širokokotne do telefoto, kar zagotavlja vrsto perspektiv za pripovedovanje vizualne zgodbe. S funkcijami, kot so ročni nadzor, prilagajanje osvetlitve in prilagajanje beline, imate popoln nadzor nad umetniškim rezultatom svojih fotografij. Izkoristite ta napredna orodja za zajemanje edinstvenih kompozicij ter raziskovanje odtenkov svetlobe in senc.

Foto: Samsung

Natančno zajemanje akcije

Poletje je sinonim za dejavnosti na prostem in pustolovščine. Ne glede na to, ali gre za razburljiv vodni šport, dinamičen športni dogodek ali igrivo druženje s prijatelji, hitro samodejno ostrenje telefona Samsung Galaxy S23 Ultra in hiter način zajemanja poskrbita, da ne zamudite nobenega trenutka. Zamrznite dogajanje z jasnostjo in natančnostjo ter ohranite vznemirjenje in energijo poletnih spominov.

Foto: Samsung

Prikažite osupljive pokrajine

Za poletne pokrajine so značilne žive barve, prostrani razgledi in dih jemajoča lepota. Z izjemno širokokotnim objektivom telefona Samsung Galaxy S23 Ultra in inteligentnim prepoznavanjem scen lahko brez težav ujamete veličino prostranih razgledov in umirjeno lepoto narave. Algoritmi za izboljšanje slike, ki jih poganja umetna inteligenca telefona, optimizirajo vaše fotografije, poudarijo najfinejše podrobnosti in izboljšajo barve ter ustvarijo osupljive, resnične predstave pokrajin, ki jih srečate.

Sprostite svojo ustvarjalnost

Samsung Galaxy S23 Ultra ponuja vrsto ustvarjalnih načinov in funkcij, ki spodbujajo umetniško raziskovanje. Od uporabe filtrov in učinkov v realnem času do eksperimentiranja s fotografiranjem z dolgo osvetlitvijo − svobodno lahko premikate meje in zajemate slike, ki odražajo vašo edinstveno vizijo. Obsežna pomnilniška zmogljivost naprave in zmogljiva baterija 5000 mAh (običajno), ki varčuje z energijo, ko jo največ uporabljate, bosta vašemu fotoaparatu omogočila delovanje ves dan.

Foto: Samsung

Če se radi posvečate nočni fotografiji, potem je funkcija Nightography na Samsung Galaxy S23 Ultra pravšnja za vas. Ta inovativna funkcija omogoča uporabnikom, da zajamejo tudi najzahtevnejše svetlobne pogoje, kot je zvezdnato nebo. Z novim algoritmom za obdelavo slikovnega signala, ki temelji na umetni inteligenci, se izboljšajo podrobnosti in barvni toni na posnetkih. Tudi profesionalci bodo navdušeni nad možnostjo fotografiranja in urejanja slik v formatu RAW in JPEG s pomočjo načina Expert RAW, ki je na voljo v mobilni aplikaciji. S temi naprednimi možnostmi lahko uporabniki izrazijo svojo kreativnost in ustvarijo prave fotografske umetnine, uporabljajoč večkratno osvetlitev ali celo funkcijo Astrophoto, ki je bila v preteklosti dosegljiva le s profesionalno opremo.

Samsung Galaxy S23 Ultra je s svojimi izjemnimi zmogljivostmi fotoaparata, profesionalnimi orodji in inovativnimi funkcijami popoln spremljevalec za fotografiranje bistva poletja. Od osupljivih pokrajin do živahnih podrobnih posnetkov − ta pametni telefon vam omogoča, da izboljšate svoje spretnosti in ustvarite očarljive slike, ki odražajo lepoto in duh sezone. Sprejmite neskončne možnosti, sprostite svojo ustvarjalnost in to poletje spremenite v vizualno mojstrovino s Samsung Galaxy S23 Ultra.

Prostora ni nikoli preveč. Nikoli!

Vas tudi skrbi, da boste na mobilnem telefonu imeli premalo prostora? Ta izjemna ponudba omogoča uporabnikom, ki so se odločili za nakup in aktivacijo Galaxy S23, Galaxy S23+ ali Galaxy S23 Ultra, brezplačno šestmesečno poskusno različico Microsoft 365 Basic OneDrive, ki vključuje kar 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Tako boste imeli dovolj prostora za shranjevanje svojih najljubših fotografij in videoposnetkov poletnih dogodivščin ter vedno dosegljive in sinhronizirane na vseh svojih napravah.

S posebno ponudbo glejte najljubše vsebine brez oglasov Ob nakupu telefona Galaxy S23 serije vam Samsung podarja do štiri mesece brezplačne storitve YouTube Premium na vaši napravi Samsung Galaxy. Tako boste lahko predvajali glasbo brez motečih oglasov in brez omrežne povezave Wi-Fi. Več podrobnosti o ponudbi in vse pogoje najdete na spletni strani Samsung.

