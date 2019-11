Hud udarec za enega največjih v svetu kriptovalut

Najodmevnejše kraje kriptovalut od leta 2014 do danes:

Pri južnokorejskem Upbitu so danes ob 13. uri po lokalnem času zaznali nepričakovan premik 342 tisoč enot kriptovalute ether iz njihove lastne denarnice v neznano denarnico z naslovom 0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029.

Kdo je odgovoren za izginotje kriptovalut, ki so danes na odprtem trgu skupaj vredne okrog 46 milijard evrov, še ni znano. Tovrstna izginotja kriptovalut pogosto zakrivijo hekerji, v tem primeru pa bi lahko šlo celo za zaroto znotraj podjetja, ugibajo poznavalci delovanja borze Upbit:

The "hacker" timed when UPbit was making crypto transfers to its cold wallet (other alts like TRON, etc.)



Hence, I think the probability of it being an inside job is higher than external breach.



No details are certain for now. Will continue to update.https://t.co/Yv01WYvPok