Huawei Watch GT 2, zaupanja vreden osebni trener

Na trgu je veliko športnih zapestnih in pametnih ur, zanje se najpogosteje odločajo uporabniki, ki bi radi natančneje spremljali svoje zdravstveno stanje, pa tudi športni navdušenci, ki beležijo dosežke v različnih športnih disciplinah. Pomembno je, kako neuničljiva je naprava, trajanje baterije, pa tudi oblika. Ta mora izstopati in biti hkrati primerna za nošenje v prostem času ali v bolj formalnih trenutkih.

Dober mesec dni po globalni predstavitvi v nemškem Münchnu, je večja od dveh različic najnovejše pametne ure Huawei Watch GT 2 46 mm že na voljo tudi na slovenskih tleh. Z rjavim ali črnim paščkom je treba zanjo odšteti 249,99 evra. Manjša, morda primernejša za žensko roko, pa bo dosegljiva konec meseca.

Za lažji izbor prave športne ure predstavljamo pet funkcij, ki jih uporabniki opredeljujejo kot najpomembnejše.

Ali sploh poznate ritem svojega srca

Srčni utrip je eden od osnovnih telesnih znakov med dejavnostjo, ki nedvoumno pove, ali ste vadili optimalno ali pa bi se lahko bolj potrudili. Analiza srčnega utripa ščiti tudi pred nepotrebnimi tveganji, ki se lahko pojavijo, če med dejavnostjo presežete omejitve svojega telesa. Žal pa številne naprave niso sposobne profesionalno in natančno obdelati podatkov tipala ter jih pravilno prikazati. Tehnologija Huawei TruSeen Watch GT 2 zagotavlja natančno merjenje srčnega utripa v realnem času, saj se zanaša na metodo samoučenja in naprednega tipala v uri.

Watch GT 2 meri 15 različnih športnih aktivnosti.

Natančno snemanje poti je bistvenega pomena

Spremljanje poti med vadbo je ena največkrat uporabljenih funkcij nosljivih naprav. A tudi najdražje športne zapestnice in pametne ure se soočajo s težavo, da niso dovolj natančne, še posebej, ko vadite v središču velikega mesta. Da bi se tej težavi izognili, je Huawei po podrobni analizi potreb uporabnikov sklenil, da bo nova ura za določanje zemljepisnega položaja uporabljala kar tri satelitske navigacijske sisteme – GPS, GLONASS in GALILEO. Rezultat je viden v pametni uri Huawei Watch GT 2, ki hitreje in natančneje izračuna položaj, ne glede na to, kje ste.

Natančnost spremljanja poti pomaga, da učinkovito načrtujete vadbo in hitreje izboljšate svoje telesne sposobnosti ter utirate pot doseganju novih osebnih rekordov.

Baterija za "dolge proge"

Ura z manjšim premerom 42 mm bo na voljo konec meseca.

Baterije pametnih ur običajno zdržijo do največ dva dni, kar je za uporabnike lahko velika težava. Temu se lahko izognete, če izberete uro Huawei Watch GT 2. Namenjena je uporabnikom, ki podirajo rekorde, hkrati pa je tudi sama podrla rekord v trajanju baterije. S polno napolnjeno baterijo lahko deluje tudi do dva tedna z vključenim inteligentnim nadzorom srčnega utripa in funkcijo prikaza obvestil s pametnega telefona. Poleg tega lahko tedensko opravite do 30 minut telefonskih pogovorov preko povezave Bluetooth, do 30 minut poslušate glasbo, do 90 minut beležite športno dejavnost ali imate vključeno natančno beleženje kakovosti spanja. Ob polni obremenitvi, ko deluje tudi s sprejemom satelitske navigacije, pa zdrži do 30 ur. Dovolj časa, da pretečete ultramaraton od starta do cilja.

'Spanc', ki je vreden več kot 'žganc'

Eden najbolj kritičnih elementov učinkovite vadbe, na katerega pa velikokrat pozabimo, je počitek. Ura Huawei Watch GT 2 ima vgrajeno funkcijo analiziranja kakovosti spanja. Huawei je namreč razvil napredno tehnologijo TruSleep, ki prepozna težave, s katerimi se med spanjem sooča veliko ljudi. TruSleep spremlja faze spanja - globoko spanje, rahlo spanje, fazo REM in prebujanje - ter na podlagi rezultatov oceni kakovost spanja ter prikaže priporočila za izboljšanje, ki so ga pripravili priznani raziskovalci središča DBIOM na ustanovi Harvard Medical School. Ura Huawei Watch GT 2 vam tako lahko pomaga rešiti 6 tipičnih spalnih težav; težko zaspite, čezmerna lahkotnost spanja, budnost, zgodnje prebujanje, zaspanost in nereden urnik spanja.

Lepa, zmogljiva in učinkovita!

Pametna ura je lahko tudi elegantna.

Pri izbiri najboljšega vadbenega pomočnika pa ne smete gledati le na tehnične podatke in zbirko možnosti, ki jih naprava ima, pomembno je tudi, kako je videti. Dizajn, podrobnosti izdelave, barve, uporabljeni materiali – vse to vpliva, ali bo naprava ustrezala vašemu modnemu slogu, in posredno vplivala na počutje in samozavest.

Huawei Watch GT 2 se neposredno zgleduje po klasičnih in hkrati elegantnih urah, pri tem pa je z debelino 10,7 mm tanjša od izdelkov tekmecev. Zaslon premera dobrih 3,5 cm (1,39 palca) ter ločljivosti 454 x 454 slikovnih pik pa je rezultat najnovejše tehnologije AMOLED.

Ura ima veliko možnosti poosebljanja. Eden od njih so videzi številčnice. Izbirate lahko med klasično številčnico, ki je primerna za poslovna srečanja ali večerne zabave s koktajli, ali bolj modernejšo športno varianto s prikazom števila korakov, trenutnega srčnega utripa, vremenskih podatkov in nadmorske višine na zaslonu. Izbrana številčnica pa vas lahko tudi motivira - v pogostejše gibanje in v večje napore.

Končno bodo tudi ženske lahko imele lepo pametno uro.

