Huawei Watch Fit 2: To poletje si privoščite nekaj športnega

Dolga leta je bila izbira pametne ure kompromis: izbirati je bilo treba med tehnološko naprednimi z zmogljivimi specifikacijami, a hkrati okornim in neprivlačnim dizajnom, in tehnološko nekoliko okleščenimi, a stilsko dovršenimi primerki. Toda z uro Huawei Watch Fit 2 ta kompromis ni več potreben. Je popoln pripomoček za športno udejstvovanje in tudi za uglajeno večerjo. Še več, z njo dobite veliko baterijo, ki vam omogoča kar do deset dni uporabe.

Poletni stil v pametni uri

Ura Huawei Watch Fit 2 je bila ustvarjena posebej za modno ozaveščeno mladino, zato je bil sodoben videz prednostna naloga oblikovalcev. Pametna ura je vitka, elegantna in lahka ter na prvi pogled zagotovo ne kriči, da gre v resnici za zmogljivo pametno napravo.

Izrazit zaobljen, pravokoten zaslon AMOLED HD FullView – z diagonalo 4,4 cm oz. 1,74 palca zdaj 18,6 % večji od prejšnje različice – omogoča odlično preglednost nad vsemi podrobnostmi, visoka ločljivost pa naredi barve bogate, jasne in žive za izjemno uporabniško izkušnjo.

Prav tako je preprosto prilagoditi njegov videz po lastnih željah, tako odraža vašo osebnost in aktualno počutje. Ura Watch Fit 2 ponuja široko paleto elegantnih številčnic, med katerimi lahko izbirate, vsaka pa omogoča uporabnikom, da se prepustijo izražanju svoje individualnosti. Med drugim je na voljo tudi prav posebna številčnica ure, ki vam omogoča uvoz slik iz pametnega telefona v pametno uro, tako da lahko svoje najdragocenejše spomine nosite na zapestju.

Vse različice ure so na voljo v privlačnih barvnih odtenkih, izbirate pa lahko celo med udobnim silikonskim in elegantnim usnjenim paščkom.

S telovadbo do dobrega počutja

Čeprav je Huawei Watch Fit 2 videti odlično, je njen videz le majhen delček tega, kar ura ponuja. Med njene odlike zagotovo spada fitnes izkušnja s 97 načini vadbe, ki zajemajo vse od teka in kolesarjenja do plesa, skakanja in ekstremnih športov.

Animirani in zvočni trener vas popelje skozi sedem različnih vadbenih programov – tek na prostem in v zaprtih prostorih, kolesarjenje na prostem in v zaprtih prostorih, plavanje v bazenu in na prostem ter skiping. Pri tem vam ponuja demonstracije, ki jim je preprosto slediti in ki vam pomagajo izboljšati tehniko. Torej ne glede na to, ali ste v telovadnici, doma ali zgolj želite v času kosila izvesti hitro razgibavanje v pisarni, boste z uro Watch Fit 2 preprosto našli pravi trening za vsako priložnost.

Tekaškim navdušencem bo še posebej všeč prilagojen tekaški program za spremljanje napredka. Ta uporablja Huaweiev indeks tekaških sposobnosti (RAI) za analizo uporabnikove višine, starosti, teže, telesne pripravljenosti in tekaških izkušenj, nato pa ustvari načrt treninga na profesionalni ravni. Z izboljšanjem vaših rezultatov se vaši predlogi samodejno prilagajajo, s tem pa vam ura pomaga, da imate pred sabo vedno ustrezen izziv, ki vas pelje do napredka.

Način Sports Field natančno spremlja vaše opravljene kilometre in tempo, s čimer vam zagotovi optimalno podporo za vadbo na prostem, medtem ko s popolno natančnostjo spremljate svoj napredek. In zahvaljujoč dvopasovnemu petsistemskemu satelitskemu sistemu pozicioniranja GNSS, lahko stopite daleč od utrjenih poti, ne da bi se pri tem izgubili. Ura vam bo pomagala najti pot, kjerkoli že ste.

S pametno uro telovadba ni samo bolj produktivna, temveč tudi bolj zabavna. Nova funkcija uvoza in izvoza poti omogoča tekačem, da delijo svoje poti s prijatelji in jih povabijo, da se jim pridružijo, tako da lahko tekmujete s prijatelji na isti stezi, vendar ob drugem času.

V aplikaciji Huawei Zdravje je tudi množica orodij za dobro počutje, ki vam pomagajo ostati aktivni ves dan. Huawei Watch Fit 2 vam omogoča izpolnjevanje izzivov, opomnike o vstajanju, spremljanje stresa in menstrualnih ciklov, tako da lahko ostanete na vrhu svojega dobrega počutja brez dodatnega napora.

In vse te neverjetne športne funkcije so zbrane v eni tanki, elegantni pametni uri.

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih središč, denimo v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si

