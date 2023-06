HP ob nakupu tiskalnika HP ENVY ali HP ENVY Inspire do konca julija podarja devet mesecev brezplačnega tiskanja

Oglasno sporočilo

Foto: HP Inc.

Predstavljene novosti: Ob nakupu tiskalnika HP ENVY ali HP ENVY Inspire do konca julija HP podarja devet mesecev brezplačnega tiskanja s storitvijo Instant Ink.

Kupci prejmejo tudi dodatno leto garancije HP kot darilo.

Storitev Instant Ink omogoča samodejno dostavo novih tiskalnih kartuš v trenutku, ko tiskalnik sporoči, da mu zmanjkuje črnila ali tonerja, mesečne cene pa se začnejo pri 0,99 evra.

HP podarja devet mesecev brezplačnega tiskanja ob nakupu kateregakoli tiskalnika HP ENVY ali HP ENVY Inspire do konca julija. Preprosto aktivirajte HP+ pri nastavitvi tiskalnika in se registrirajte za devet brezplačnih mesecev storitve Instant Ink v sedmih dneh po namestitvi in prvem zagonu. Poleg brezplačnega tiskanja kupci prejmejo dodatno leto garancije HP kot darilo. Po devetih mesecih se storitev Instant Ink začne obračunavati, a že takrat prinaša do 70-odstotni prihranek.

Foto: HP Inc.

"Za svoje uporabnike smo pripravili številne ugodnosti. Po devetih mesecih popolnoma brezplačnega tiskanja nastopi obdobje, v katerem se zaračuna mesečni paket. Ta znesek pa je precej nižji kot pri nakupu črnila in tonerja brez storitve Instant Ink. Poleg tiskanja, ki je s storitvijo HP Instant Ink veliko ugodnejše, in potrošnega materiala, ki samodejno prispe na naslov, ko so obstoječe količine že pri koncu, dodatno leto garancije našim uporabnikom zagotavlja popolno brezskrbnost," je povedal Primož Polajnar, generalni direktor HP za Jadransko regijo.

Promocija Cashback za tiskalnike HP LaserJet

Poleg ponudbe za tiskalnike HP ENVY ali HP ENVY Inspire vam HP do konca julija ponuja povračilo do 50 evrov ob nakupu izbranih modelov tiskalnikov HP LaserJet. Za vračilo kupnine morajo kupci registrirati tiskalnik na hp.com/si/lasercashback v enem mesecu po nakupu. Da bo tiskanje brezskrbno, kupci teh tiskalnikov HP LaserJet prejmejo šest mesecev brezplačnega tiskanja prek storitve Instant Ink ter dodatno leto garancije HP za aktivacijo tiskalniškega sistema HP+ ob nastavitvi tiskalnika.

Foto: HP Inc.

Brezskrbno glede črnila in tonerja

Storitev Instant Ink poskrbi za mir pri tiskanju, saj zazna nizke ravni obstoječega črnila ali tonerja v tiskalniku in samodejno dostavi nove tiskalne kartuše, preden jih zmanjka. Storitev Instant Ink je inovativna in prilagodljiva, uporabniki pa lahko izbirajo med različnimi mesečnimi paketi, katerih fiksna cena temelji na številu natisnjenih strani. Cene naročnine se začnejo pri 0,99 evra na mesec, s prihrankom do 70 odstotkov pri vrhunskih originalnih kartušah HP s črnilom ali tonerjem. Uporabniki lahko kadarkoli prilagodijo ali prekličejo naročnino brez pogodbe, letne pristojbine ali obveznosti in prenesejo neuporabljene strani iz enega meseca v drugega.

Foto: HP Inc.

HP Smart in HP+

HP+ je eden najpametnejših tiskalniških sistemov na svetu, namenjen domačim uporabnikom in malim podjetjem. S HP+ lahko uporabniki med šestmesečnim preizkusnim obdobjem storitve Instant Ink tiskajo brezplačno, s pomočjo aplikacije HP Smart App pa lahko preprosto upravljajo svojo naročnino. Pri praktični uporabi tiskalnika je pomemben element možnost upravljanja prek mobilnega telefona, s HP Smart App pa ima vsak uporabnik popoln nadzor nad tiskanjem.

Za več informacij obiščite www.hpplustiskalniki.si.

Foto: HP Inc.

Partnerji planeta Zemlja

Poleg udobja storitev Instant Ink uporabnikom omogoča tudi trajnosten način življenja. HP ponuja možnosti recikliranja, vključno s predplačniško poštnino za recikliranje in dostavo tiskalnih kartuš. Kot del pobude Planet Partners je HP do danes recikliral več kot 875 milijonov kartuš s črnilom in tonerjem, medtem ko 80 odstotkov novih originalnih kartuš HP s črnilom in 100 odstotkov novih originalnih kartuš HP s tonerjem vsebuje do 45 odstotkov ali več reciklirane plastike.

Za več informacij o storitvi HP Instant Ink in združljivih različicah strojne opreme obiščite www.hp.com/si/instantink.

Foto: HP Inc.

O podjetju HP Inc.

HP Inc. je globalni vodilni v tehnologiji in ustvarjalec rešitev, ki ljudem omogočajo, da uresničijo svoje ideje in počnejo stvari, ki jim največ pomenijo. HP, ki deluje v več kot 170 državah, ponuja široko paleto inovativnih in trajnostnih naprav, storitev in naročniških programov za osebno računalništvo, konvencionalno in 3D-tiskanje, hibridno delo, igre in drugo.

Za več informacij o HP Inc. obiščite http://www.hp.com.

