Hisense je na sejmu CES 2022 v Las Vegasu med drugim predstavil tudi naslednjo generacijo televizorjev

Oglasno sporočilo

Skupina Hisense, katere del je tudi Gorenje, je na najpomembnejšem tehnološkem sejmu na svetu CES 2022 v Las Vegasu v ZDA izpostavila svojo serijo ULED 8K Mini-LED in ločljivost 8K laserske tehnologije. Za televizor Hisense 85U9H 8K so prejeli tudi nagrado za inovacije CES® 2022, ki je zanesljiv dokaz Hisensovega nenehnega prizadevanja in napredka na področju tehnoloških inovacij.

Hisense je na sejmu CES 2022 izpostavil svojo serijo ULED 8K Mini-LED in ločljivost 8K laserske tehnologije.

"Tehnologija lahko spremeni življenje. Hisense je vedno predan zagotavljanju visokozmogljivih, visokokakovostnih izdelkov, ki presegajo pričakovanja potrošnikov," je povedal Douglas Kern, višji direktor za marketing v Hisense ZDA.

S širokim naborom izdelkov in inovacijami, ki so vodilne v industriji, Hisense dosega eksponentno rast prodaje. Prihodek skupine Hisense je lani presegel 27 milijard dolarjev, kar je več kot 20-odstotna rast v primerjavi z letom prej.

Integracija osupljive tehnologije ULED in Mini LED, višja kakovost slike in boljša svetlost

Zmogljivost in kakovost slike sta temelj ponudbe izdelkov Hisense.

Zmogljivost in kakovost slike sta temelj ponudbe izdelkov Hisense. Leta 2022 je Hisense prvič implementiral svojo tehnologijo Mini LED v svojo novo linijo premium U9H, ki zagotavlja osupljivo zmogljivost HDR z boljšim kontrastom, svetlejšimi slikami in bolj impresivnimi barvami kot kadarkoli prej.

Tehnološki preboj v tehnoloških rešitvah za laserske zaslone

Hisense je naredil velik preboj v laserski televiziji – od 1080P do 2K, 4K in nato do 8K.

Hisense je s tehnološkimi inovacijami vodil svetovno industrijo laserskih TV v dobo TriChroma in naredil velik tehnični preboj laserske televizije od 1080P do 2K, 4K in nato do 8K. 8K TV zagotavlja globino in podrobnosti, ki jih še niste videli, ter zagotavlja najboljšo izkušnjo gledanja prave, najkakovostnejše slike na največjem zaslonu prvega laserskega televizorja z ločljivostjo 8K na svetu.

VIDAA – intuitiven dostop do vaših najljubših serij in aplikacij

Hisense na sejmu CES 2022 Pametni televizorji Hisense imajo lasten operacijski sistem VIDAA, ki uporabnikom omogoča takojšen, prilagojen in intuitiven dostop do njihovih najljubših serij in aplikacij, kot so Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ in številne druge. Platforma, ki združuje najboljšo vsebino globalnih in lokalnih partnerjev, se prilagaja željam uporabnikov – sledi vsebinam, ki so uporabnikom všeč, in na podlagi teh informacij ustvarja nove, njim prilagojene vsebine. Storitev pametne televizije VIDAA je do letos že presegla 80 milijonov uporabnikov po vsem svetu, letos pa pričakujejo, da se bo rast nadaljevala in dosegla pomemben mejnik – kar sto milijonov globalnih uporabnikov.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE, D. O. O.