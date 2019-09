Hi-Fi Ljubljana 2019 - prostor, kjer dobra glasba zveni odlično

Oglasno sporočilo

Hi-Fi Ljubljana prvi vikend v oktobru ponovno odpira vrata vsem ljubiteljem glasbe, vrhunskega zvoka in izobraževalnih vsebin s področja avdio tehnologije, zvočne reprodukcije, glasbene produkcije in zvokovne obdelave.

Tokratna edicija Zvoka z razgledom prinaša precej novosti, pripravljajo štiriindvajset poslušalnic, kjer bodo obiskovalci lahko izkusili več kot sto izbranih znamk vrhunske domače in svetovne High-Fidelity zabavne elektronike. Predstavljene bodo komponente različnih cenovnih razredov - od najboljših vhodnih modelov do prestižnega High-End segmenta, obeta pa se tudi bogat program predavanj, koncert dueta Batista Cadillac in obsežna ponudba plošč. Dogajanje bo potekalo na novi lokaciji, v hotelu Radisson BLU Plaza, BTC, Ljubljana.

Video utrinki Hi-Fi Ljubljana 2018 (Hotel Lev)

Referenčni sistemi in tehnološke premiere na slovenskih tleh

Za dober zvok bo skrbelo skoraj trideset predstavnikov in proizvajalcev Hi-Fi avdio video opreme, ki bodo v dveh hotelskih nadstropjih predstavljali dovršene analogne in digitalne predvajalne sisteme, slušalke, akustične dodatke ter ostalo multimedijsko opremo za domačo in profesionalno uporabo. Napovedujejo demonstracije legendarnih izdelkov, ki so živi dokaz, da dobri inženirski dosežki nikoli ne zastarajo in številne premierne predstavitve sodobnih avdio tehnologij na slovenskih tleh.

Med zvočniki bodo premierno zaigrali ATC Loudspeaker Technology SCM 50P Classic, prvič bosta predstavljeni tudi novi liniji zvočnikov Wharfedale EVO 4 in Focal Chora. Za butične ljubitelje High-End spektra bodo poskrbeli zvočniki Zellaton Legacy in Raidho TD 1.2 na Gryphon elektroniki.

Dovršenost oblikovanja in zvočne tehnologije z roko v roki

Na svoj račun bodo prišli vsi ljubitelji gramofonov in vinilnih plošč. Poleg svetovno priznanih gramofonov Kuzma, bodo prvič v Sloveniji slišali najbolj dovršen Technics-ov inženirski dosežek vseh časov, Technics Direct Drive Turntable System SL-1000R ter novi gramofon Vertere Acoustics DG-1 Dynamic Groove, pod katerega se podpisuje Touraj Moghaddam.

Dogodek je namenjen tudi vsem ljubiteljem dobrega dizajna in tistim, ki iščejo navdih pri zasnovi notranjega interjera; med drugim se mu namreč pridružuje tudi zastavonoša skandinavskega zvoka in prepoznavnega minimalističnega industrijskega oblikovanja - Bang & Olufsen. Obisk priporočamo tudi vsem, ki iščejo nov par slušalk, saj bo izbira bogata.

Dva dneva delavnic, predavanj in avdiofilskih (z)godb

V letošnjem programu predavanj, delavnic in pogovorov bodo obiskovalci pogledali v zakulisje glasbene produkcije, prisluhnili master trakovom in (z)godbam iz legendarnega Studia Tivoli, razpravljali o delu glasbenih producentov, spoznavali proces digitalizacije in anatomijo kakovostnih avdio sistemov. Nastopili bodo: Martin Žvelc, ki je v vlogah tonskega tehnika, glasbenega producenta Big Banda RTV Slovenija in mastering inženirja ves čas spremljal tok tehnološkega razvoja avdio in video naprav ter izdelal projekt digitalizacije celotnega zvokovnega arhiva RTV Slovenija; Aco Razbornik (Studio Tivoli), ki je leta 1973 s Tomažem Pengovom prvi neodvisni pop album v Jugoslaviji; Franc Kuzma, mojster analognega zvoka, inovator ter mednarodno priznano ime avdio srenje; glasbeni producent Janez Križaj in Dejan Radičević (Daisy Music Production), ki bo spregovoril o izzivih dela v glasbenem studiu. Nastopilo bo tudi nekaj strokovnih gostov iz tujine: Daniel Qvortrup in razvojni inženir Darko Greguras (Audio Note), Martijn Mensink (Dutch & Dutch), Alex Brady (Nordost Cables) in Stephen Oakes (IsoTek Systems).

Dogajanje bo potekalo v 13. in 15. nadstropju hotela Radisson BLU Plaza, ki bo z zvokom prijaznimi demonstracijskimi sobami in saloni poskrbel za navdihujoč pogled na Ljubljano, Karavanke in Kamniške Alpe.

Vabljeni na Hi-Fi Ljubljana, Zvok z razgledom!

Hi-Fi Ljubljana 2019 Kdaj: 5. 10. (10:00 do 20:00) in 6. 10. (10:00 do 17:00) Kje: Radisson BLU Plaza Hotel, BTC, Ljubljana Več informacij in brezplačne vstopnice: https://hifi-ljubljana.org/

Naročnik oglasnega sporočila INTEK d.o.o.