Govorice: bo Izrael uporabil orožje prihodnosti?

Izrael naj bi rakete teroristične organizacije Hamas, ki so v nedeljo in danes ponoči poletele proti Tel Avivu, med drugim klatil z laserji, natančneje z obrambnim sistemom Iron Beam oziroma Železni žarek po slovensko, je na družbenem omrežju X oziroma Twitter trdilo več profilov. V tako rekoč vseh primerih je šlo sicer za lažne oziroma netočne informacije, drži pa, da naj bi se Izrael aktivno pripravljal, da lasersko orožje po hitrem postopku vključi v sistem zračne obrambe, po navedbah nekaterih virov je na to celo že pripravljen.

Po Twitterju oziroma družbenem omrežju X sta se od nedelje širila videoposnetka, ki si ju je ogledalo več milijonov uporabnikov, domnevno pa naj bi prikazovala sestreljevanje Hamasovih raket z laserji sistema Iron Beam.

V prvem primeru se je izkazalo, da gre za posnetek iz vojaške računalniške igre Arma 3, ki sicer tudi ne prikazuje laserske, temveč drugo protizračno obrambo. V drugem primeru so bili domnevni laserski "žarki" v resnici odsev leče na kameri, obenem pa Iron Beam ni namenjen sestreljevanju prikazanih vrst projektilov:

Najbolj viralni objavi o domnevni uporabi sistema Železni žarek sta na profilu Israel Mossad, ki je kasneje sicer objavil popravek, da sistem po navedbah IDF še ni operativen, a ju ni izbrisal, saj mu prinašata ogromno prometa. Kdo je v ozadju, ni znano, so se pa na Twitterju pojavila opozorila, da ne gre za uradni profil izraelske obveščevalne službe Mossad, temveč za posnemovalca. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

V obeh primerih je šlo bodisi za načrtno zavajanje za pridobivanje všečkov in sledilcev bodisi (v nekaterih primerih) za napako tistih, ki so delili zgornja videoposnetka. Viri blizu izraelskega obrambnega ministrstva in IDF so sicer potrdili, da Izrael sistema Iron Beam še ni uporabil (vir). A to še ne pomeni, da ga kmalu tudi ne bo.

Laser se na papirju sliši odlično, v praksi pa ima kar nekaj omejitev

Izraelsko obrambno-orožarsko podjetje Rafael Advanced Defense Systems, ki je razvilo tudi sloviti protiraketni sistem Železni ščit, s katerim Izrael zelo uspešno klati Hamasove rakete, je lasersko orožje za sestreljevanje projektilov Iron Beam začelo razvijati že leta 2010, javnosti pa so ga prvič predstavili štiri leta pozneje.

Iron Beam oziroma Železni žarek je v prvi vrsti sicer namenjen uničevanju raket zelo kratkega dometa (laserski žarki sežejo do sedem kilometrov daleč) in topovskih izstrelkov, torej projektilov, ki jih Železni ščit ne bi dosegel, ker v zraku preživijo premalo časa. Učinkovit je lahko tudi proti dronom.

Obrambno-orožarsko podjetje Rafael Advanced Defense Systems trenutno razvija dva tipa protiraketnega orožja Iron Beam, "pravo" stokilovatno različico za klatenje raket kratkega dometa in topovskih izstrelkov ter "lahko" različico z močjo 7,5 kilovata, ki bo namenjena uničevanju tarč na razdalji od nekaj sto metrov pa do največ dveh kilometrov. Foto: RAFAEL Advanced Defense Systems

Ena glavnih prednosti sistema Železni žarek so nizki stroški obratovanja, tako rekoč neomejeno število strelov (in s tem neobremenjenost z morebitnimi težavami dobavne verige obrambne industrije), mobilnost, potreba po manjšem številu operaterjev in pa zmanjšanje nevarnosti zaradi delov prestrezalnih raket Železnega ščita, ki lahko po uspešni sestrelitvi sovražnega projektila padejo na naseljena območja.

Železni žarek sicer ni brez omejitev in te so konkretne. V prvi vrsti morajo biti izstrelki, ki jih želi uničiti, v neposredni vidni liniji zaznavnih tipal laserskega sistema, kar pri Železnem ščitu ni potrebno. V vlažnih vremenskih pogojih je učinkovitost laserja zmanjšana, saj delci vode absorbirajo njegovo energijo. Že v najboljših možnih pogojih energijski izkoristek laserja ni stoodstoten, temveč prej 70- ali celo 60-odstoten. Železni žarek potrebuje tudi več časa, da se pripravi na ponoven strel, zato ni primeren za soočanje z večjim številom izstrelkov, temveč za odvračanje napadov omejenega obsega.

Predstavitveni videoposnetek Železnega žarka:

Železni žarek bi moral biti v izraelsko zračno obrambo v skladu s prvotnim načrtom podjetja Rafael in izraelskega obrambnega ministrstva integriran do leta 2025. Več izraelskih medijev je v preteklih dneh sicer poročalo, da se bo časovnica zdaj skoraj zagotovo prilagodila nedavnim dogodkom, ko je teroristična organizacija Hamas napadla jug Izraela in množično raketirala več izraelskih mest.

Uzi Rubin, strokovnjak za protiraketno obrambo na izraelskem ministrstvu za obrambo, je za britanski Telegraph medtem dejal, da je laserski sistem tako rekoč pripravljen na obratovanje in da je zagotovo samo še vprašanje časa, kdaj bo tudi prvič uporabljen za obrambo pred izstrelki.

Hamas je 7. oktobra proti izraelskim mestom izstrelil več kot pet tisoč raket, po nadaljnjih napadih pa naj bi število izstreljenih raket po nekaterih ocenah preseglo deset tisoč. Foto: Guliverimage

Edina ovira naj bi bilo dejstvo, da Železni žarek še ni povezan z izraelskim sistemom zračne obrambe. Ker ne gre za samostojno protiraketno orožje, mora namreč nujno komunicirati z izraelskim sistemom za zgodnje zaznavanje sovražnih projektilov in z drugimi elementi zračne obrambe, sicer bo neuporaben, pa je za Telegraph dejal Yehoshua Kalisky z izraelskega inštituta za študije nacionalne varnosti.