Eden najboljših plačljivih programov postaja brezplačen

Adobe Photoshop na področju urejanja in obdelave fotografij ter grafike že leta tako rekoč nima tekmeca, ki bi lahko ogrozil njegov dominantni položaj na trgu.

Ameriški računalniški velikan Adobe bo kmalu izdal brezplačno različico Photoshopa, verjetno najbolj znanega in najširše uporabljanega orodja za urejanje fotografij in grafično oblikovanje. Dostop do Photoshopa, za katerega ne bo treba plačati nič, bo mogoč prek spletnega brskalnika, edini pogoj za uporabo pa bo registracija brezplačnega uporabniškega računa Adobe.