Dva tedna? 90 dni? Šest mesecev? Danes bi morali izvedeti!

Danes se izteka začasni in delni odlog prepovedi trgovanja ameriških podjetij s kitajskim visokotehnološkim podjetjem Huawei – čeprav se pričakuje nov odlog, uradno še ne vemo, koliko časa bo veljal.

Mediji niso enotni – medtem ko eni poročajo o 14-dnevnem odlogu (češ da bo do takrat sklenjen širši ameriško-kitajski sporazum, ki bi to prepoved dokončno odpravil), drugi omenjajo 90 dni ali celo še šest mesecev.

Reuters je med tistimi, ki so ubrali srednjo pot, torej 90 dni, svoje poročanje pa utemeljujejo na poročanju dveh neimenovanih poznavalcev.

Sobota in nedelja prinesli spremembo načrtov?

Isti vir je sicer še v petek poročal, da bo nov odlog zgolj dvotedenski, ker zaradi regulatornih ovir niso mogli izpeljati daljšega odloga. Zdaj pa poročajo, da so se med koncem tedna načrti administracije ameriškega predsednika Trumpa spremenili in da je pričakovati nov 90-dnevni odlog, torej enak, kot so ga nazadnje sprejeli avgusta.

Huawei je oktobra v Münchnu sicer predstavil novo serije pametnih telefonov Mate 30, a ker ti zaradi spora med ZDA in Kitajsko (še) ne morejo imeti Googlove različice operacijskega sistema Android in Googlovih aplikacij, se prodaja teh telefonov po vsej Evropi še ni začela. Foto: Srdjan Cvjetović

Odločitev bodo javnosti sporočili danes (ZDA so, z izjemo Havajev in Aljaske, med šest in devet ur za nami), zato se viri te informacije niso želeli razkriti.

V petek pa, še poroča Reuters, ni bilo mogoče dobiti uradnega komentarja niti od ameriškega gospodarskega ministrstva niti od Huaweia. Pri Huaweiu so izrecno poudarili, da govoric in špekulacij ne komentirajo.

Izjeme so posledica skrbi za ameriško podeželje

Ameriški gospodarski minister Wilbur Ross je v petek za Fox Business Network dejal, da nekateri ameriški telekomunikacijski operaterji s podeželja potrebujejo začasna dovoljenja, ker so njihova omrežja tretje in četrte generacije odvisna od Huaweieve infrastrukture.

"Na podeželju imajo dovolj težav s telefonskimi storitvami, zato je eden od glavnih namenov začasnih splošnih dovoljenj omogočiti tamkajšnjim operaterjem nadaljevanje delovanja," je med drugim povedal Ross.

Ameriški gospodarski minister Wilbur Ross Foto: Reuters

Več kot 200 ameriških podjetij upa na izjemo

Gospodarsko ministrstvo je sicer prejelo več kot 200 posameznih zahtev za odobritev prodaje svojih komponent Huaweiu.

Ni pričakovati, da bi o teh zahtevah odločali v tem tednu, a je skoraj jasno, da nekatera podjetja, kot sta Intel in Qualcomm, teh dovoljenj ne bosta dobili. Ameriška administracija bo namreč še vedno zavračala tiste poslovne dogovore, za katere bo ocenila, da bi lahko predstavljala grožnjo ameriški nacionalni varnosti.

Vse od maja, ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel omejitve proti Huaweiu in še nekaterim kitajskim podjetjem, kot je ZTE, Huawei ostro zavrača vse ameriške obtožbe in ponavlja, da ni nobenega trdnega dokaza, ki bi te obtožbe podkrepil.