Doživljenjska licenca za Microsoft Office 2021

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Office 2021 je najnovejša verzija Microsoftove zbirke in ga uporablja več ljudi kot katere koli druge programe. Office 2021 je hitrejši in ima nekaj dobrodošlih posodobitev. Excel ima na primer formule, ki vam v trenutku izračunajo vse mogoče, funkcijo, ki rezultatom doda imena, ki jih nato lahko uporabite v formuli, funkcijo, ki vrednosti vrne na prejšnje mesto v tabeli, in prilagojen pogled za posamezne tabele.