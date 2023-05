Doživite svet v novi luči s Huawei P60 Pro

Oglasno sporočilo

Pametni telefon Huawei P60 Pro je podedoval odličnost predhodnikov družine Huawei P in obenem naredil nov preboj na področju optičnega sistema in estetskega oblikovanja. Ima popolnoma nadgrajen optični sistem in kot prvi v industriji telefoto kamero s povečano občutljivostjo na svetlobo v sklopu zadnjih kamer. Objektiv Ultra Lighting telefoto kamere poveča vnos svetlobe, a ne vpliva na tanko in lahko zgradbo ohišja.

Novi pametni telefon ohranja legendarno klasično matriko kamer serije Huawei P, pri čemer poudarja semantiko fotografije. Kamere popolno združujejo svetlobne lastnosti objektivov, na novo opredeljujejo umetnost fotografije ter združujejo funkcionalnost in estetsko oblikovanje, ki sta ikonična za pametne telefone serije P. Rokoko biserno bela različica (Rococo Pearl) črpa navdih iz narave, saj z revolucionarnim prekrivanjem hrbtišča z biserno teksturo spreminja estetiko pametnih telefonov.

"Vsaka generacija naprav serije Huawei P odlično združuje pametne funkcije fotografije s tehnološko estetiko. Ta strategija nam je vsa ta leta omogočala, da smo predstavljali eno klasično stvaritev za drugo," je dejal Richard Yu, Huaweiev izvršni direktor, generalni direktor Huawei Consumer Business Group in generalni direktor Huawei Intelligent Automotive Solution Business Unit. "Naš novi premijski pametni telefon Huawei P60 Pro je osredotočen na umetnost svetlobe, medtem ko celovito razvija estetiko, mobilno fotografijo in uporabniško izkušnjo. A še posebej nas veseli, da nam je zopet uspelo premakniti meje vprašanja, česa vse je sposobna mobilna fotografija."

Oblikovanje "oko svetlobe" prinaša vrhunsko estetiko

Zasnovo modula z zadnjimi kamerami je Huawei poimenoval "Oko svetlobe". Najpogosteje uporabljena glavna kamera je nameščena na sredini, medtem ko sta objektiva ultraširoke in telefoto kamere postavljena nad in pod objektivom glavne, kar predstavlja klasičen niz kamer. Prozorna plast na vrhu ustvarja iluzijo tanjše naprave in omogoči glavni kameri Ultra Lighting, da zasije kot vizualni poudarek.

Premijski pametni telefon Huawei P60 Pro je opremljen z na robovih ukrivljenim zaslonom LTPO, zaščitenim z utrjenim steklom Kunlun Glass1. Stranice zaslona so rahlo ukrivljene in vogali prijetno zaobljeni, s čimer sta dosežena brezmejno vidno polje in poglobljena vizualna izkušnja. Prilagajanje hitrosti osveževanja med 1 in 120 herci pa pomaga doseči popolno ravnovesje med gladko sliko in optimizacijo baterije. Nov telefon tehta le 200 gramov2, zato nudi uživanje v udobnejšem oprijemu in dotiku.

Utrjeno steklo Kunlun Glass močno izboljša zaščito zaslona, saj je kar 10-krat odpornejše na padce3, kar je posledica izboljšanja tehnike rasti milijard nanokristalov, ki tvorijo ta izjemno vzdržljivi material. Ohišje je zaščiteno proti vodi in prahu po standardu IP68, kar dodatno poveča občutek varnosti med vsakodnevno uporabo.

Zaslon pametnega telefona Huawei dosega izredno natančen prikaz barv. Zasluga gre upravljanju barv v polni barvni paleti in metameričnim ujemanjem pri umerjanju barv. Podprta je tudi natančna brezžična projekcija, ki omogoča učinkovito koordinacijo slike. Z močnim naborom funkcij zaslona je Huawei P60 Pro postal prvi pametni telefon na svetu, ki je prejel dvojni certifikat barvne natančnosti TÜV Rheinland (barvna natančnost in natančna projekcija barv).

Pri oblikovanju novega pametnega telefona so črpali navdih iz narave. Huawei P60 Pro na novo interpretira sodobno estetiko v rokoko biserni različici. Prvič v industriji ima hrbtna ploskev teksturo biserne matice, ki so jo dosegli z dodajanjem naravnega mineralnega bisera v prahu, kar ustvari izreden občutek odboja svetlobe in sijaja. Novi telefon je na voljo še v klasični globoki črni barvi, pri kateri so uporabili inovativno steklo, odporno na prstne odtise, ki je mehko in nežno kot pero, a se sveti kot diamant.

Kamera Ultra Lighting XMAGE: revolucionarni fotografski preboj

Mobilna fotografija je bila vedno v središču serije Huawei P, pri čemer je bil napredek vsakič povezan s popolno nadgradnjo in rekonstrukcijo optičnega sistema. Pametni telefon Huawei P60 Pro ni nikakršna izjema. Opremljen je z glavno kamero Ultra Lighting, ki jo odlikuje fizično nastavljiva zaslonka na intervalu med f/1,4 in f/4, za svetlobo visoko prepustne leče in fotografsko tipalo z barvnim filtrom RYYB SuperSensing. Te bistvene izboljšave zagotovijo živahne fotografije pri šibki svetlobi in v celoti prikažejo podrobnosti v temi. Kamera obenem nudi tudi izjemno visok dinamični razpon, ki se izkaže v svetlobno zahtevnih prizorih, kot so sončni vzhod in zahod, zora in mrak. Izboljšan je še pogon za reprodukcijo podrobnosti XD Fusion Pro, ki pokaže celo sijaj na površini stekla.

Poleg izrednega preboja glavne kamere Ultra Lighting je Huawei dosegel še revolucionaren preboj v nočni fotografiji z zaslonko f/2,1 Ultra Lighting telefoto kamere. Kaj je največ v industriji, ko gre za kamere z optičnimi povečavami? Zasluga za izboljšano sposobnost zajema svetlobe gre vgradnji za svetlobo prepustnejšega sistema leč objektiva in tipala z barvnim filtrom RYYB SuperSensing. Po zaslugi tega revolucionarnega napredka lahko med nočnimi sprehodi po mestu posnamete živahne fotografije, saj kamera zlahka zajame in poudari podrobnosti neonskih luči na strehah v daljavi.

Vodilni je tudi Huaweiev fotografski način Super Moon, ki izkorišča izredne sposobnosti nove kamere z optično povečavo. Funkcija namreč poudari podrobnosti na površini naravnega satelita, a obenem ohrani podrobnosti preostalih predmetov na prizoru. To omogoči eksperimentiranje z astrofotografijo – ustvarjanje vizualnih iluzij lune nad drevesi in v oblakih za jasne in predvsem čudovite nočne fotografije.

Poleg tega pametni telefon Huawei P60 Pro uvaja teleobjektiv s spremenljivo goriščnico, s katero lahko nadzorujete razdaljo ostrenja in dosežete jasne slike od fotografiranja na dolge razdalje do makro bližnjih posnetkov. Zlahka od daleč posnamete veje vrbe, ki tvorijo silhueto lune, ali svetlo luno ob nočnem oknu. Prav tako omogoča natančno makro fotografiranje, ne da bi pri tem vznemirjal objekt na majhni razdalji. To funkcijo lahko uporabite na primer za zajemanje fotografij hišnih ljubljenčkov v njihovem vsakdanjem življenju.

Zmogljiva tehnologija za brezhibno in trajno izkušnjo

Pametni telefon Huawei P60 Pro se ponaša z visokozmogljivo baterijo kapacitete 4815 mAh4 s podporo za 88-vatno5 hitro polnjenje SuperCharge6 kljub dejstvu, da je ohišje debelo le 8,3 milimetra. Podpira tudi 50-vatno brezžično7 in 7,5-vatno povratno brezžično polnjenje, kar zagotavlja varno in priročno uporabo kadarkoli in kjerkoli. V turbo načinu polnjenja bo baterija polna do polovice v le desetih minutah8, s čimer je doseženo popolno ravnovesje med trajanjem baterije v stanju pripravljenosti in hitrostjo polnjenja, hkrati pa ohrani lahkotno zgradbo pametnega telefona.

EMUI 13.1: bolj prefinjeno, priročno in varno okolje

Pametni telefon Huawei P60 Pro združuje vrhunsko mobilno fotografijo in estetiko s preprostostjo, enostavnostjo in gladkostjo okolja EMUI za prefinjeno in priročno izkušnjo uporabe. Nova različica EMUI 13.1 uvaja prikaz vremenskih podatkov na vedno vklopljenem zaslonu (AOD), ki s tridimenzionalnimi učinki ponazarja dež, sneg, oblačno ali sončno vreme in dinamično pošilja obvestila o vremenskih spremembah. Obenem okolje omogoča, da zaslone prilagodite s svojimi fotografijami in tako dosežete dosledno vizualno zadovoljstvo.

Fotografska aplikacija uvaja obroč za povečavo, s katerim fotografiranje ni le bolj intuitivno, temveč tudi natančnejše. V hitrem meniju fotoaparata so prikazane ikone pogosto uporabljenih načinov fotografiranja, kar olajša upravljanje fotoaparata z eno roko in nudi prijetnejšo in priročnejšo izkušnjo fotografiranja.

AppGallery: celoten nabor funkcionalnih aplikacij

Kot je že običajno za telefone Huawei, je tudi Huawei P60 Pro opremljen s celovitim naborom funkcij in aplikacij. Še več pa jih najdete v trgovini z mobilnimi aplikacijami AppGallery, ki je v kratkem času od uvedbe postala tretja največja na svetu. V njej boste v 18 kategorijah našli lokalne in globalne aplikacije, ki pokrijejo vse vidike življenja in dela, vključno z navigacijo in prevozom, novicami, družabnimi mediji, financami in zabavo. Trgovina AppGallery je na voljo v več kot 170 državah in regijah z več kot 580 milijoni globalnih mesečno aktivnih uporabnikov in 6 milijoni registriranih razvijalcev.

Razpoložljivost in cene Huawei P60 Pro bo na voljo v drugi polovici maja po priporočeni ceni 1.199 evrov. Za več podrobnosti obiščite spletno stran https://consumer.huawei.com/si/phones/p60-pro/.

O podjetju Huawei Consumer Business Group

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih središč, med drugim v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

1. Na voljo za HUAWEI P60 Pro

2. Velikost, teža in povezane specifikacije so le teoretične vrednosti. Dejanske meritve se lahko razlikujejo. Vse specifikacije so odvisne od dejanskega izdelka.

3. Podatke je zagotovil Huaweiev laboratorij na podlagi primerjave med Huawei P60 Pro s steklom Kunlun Edition in navadno stekleno različico.

4. Tipična vrednost. Dejanska zmogljivost se lahko nekoliko razlikuje.

5. 66 vatov je največja moč polnjenja in jo je mogoče doseči le z uporabo namenskega 88-vatnega polnilnika in kabla Huawei SuperCharge. Dejanska moč polnjenja je odvisna od različnih scenarijev uporabe.

6. Podpira največ 66-vatno žično polnjenje Huawei SuperCharge, ki ga je treba uporabljati s polnilnim kompletom Huawei SuperCharge 88 W. Dejanska moč polnjenja se bo inteligentno spreminjala glede na različne scenarije uporabe.

7. 50 vatov je največja moč brezžičnega polnjenja in jo je mogoče doseči le z uporabo namenskega stojala za brezžično polnjenje Huawei SuperCharge (Max 50 W), ki ga je treba kupiti posebej. Dejanska moč polnjenja se bo inteligentno spreminjala glede na različne scenarije uporabe.

8. Podatke je zagotovil Huaweiev laboratorij. Hitrost polnjenja temelji na polnilniku 88 W Huawei SuperCharge in polnjenju v načinu Turbo. Dejanska moč polnjenja se bo inteligentno spreminjala glede na različne scenarije uporabe.

