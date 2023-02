Dostop do stanovanja in avtomobila skrbno varujete, kaj pa do računalnika in mobilnega telefona?

Gesla, osebni podatki, podatki plačilnih kartic – vse to in še več je lahko tarča kibernetskih nepridipravov. Kako pomembno je poskrbeti za svojo varnost, marsikdo dojame šele, ko postane žrtev takšnih napadov, katerih število vztrajno narašča.

V letu 2022 je bilo za petino več kibernetskih napadov in poskusov napadov na posameznike in podjetja kot v letu prej, ugotavljajo v Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije.

Velikokrat je kibernetskim napadalcem njihovo nečedno početje precej olajšano zato, ker njihove tarče niso ustrezno poskrbele za svojo kibernetsko varnost.

Prvi, a pomemben korak: skrb za varnost in zaupnost gesel

Februar je že tradicionalno mesec, v katerem se varni rabi interneta posveča še dodatna pozornost. Že majhni koraki in ukrepi imajo lahko velik pomen pri zagotavljanju varnejše rabe interneta.

"Izjemno pomembno je, da skrbno ravnamo z gesli, ki jih uporabljamo za dostop do naprav in uporabniških računov," svetuje strokovnjak za kibernetsko varnost v Telekomu Slovenije Metod Platiše. "Poskrbimo, da jih redno menjujemo, nikakor jih ne posredujmo drugim, ne pošiljajmo jih po e-pošti ali prek SMS-sporočil. Vse to predstavlja varnostno tveganje."

Velikokrat je kibernetskim napadalcem njihovo nečedno početje precej olajšano zato, ker njihove tarče niso ustrezno poskrbele za svojo kibernetsko varnost. Foto: Shutterstock

Najpogostejši načini napadov, s katerimi hekerji ciljajo tako posameznike kot podjetja, so sicer zlonamerna programska oprema (črvi, trojanski konji ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat podtaknejo s spletnim ribarjenjem (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme.



Vdori v elektronsko pošto in direktorske prevare so še vedno zelo priljubljen način hekerjev za preusmeritev plačil na svoje račune. Napadi DDoS (porazdeljeno onemogočanje storitev) ter skeniranje omrežij in iskanje varnostnih lukenj so prav tako vsakodnevna stalnica.

Grožnje prežijo na vse povezane naprave

Varovanje spleta pomeni varovanje vseh naprav, povezanih prek stacionarnega ali mobilnega omrežja. To niso le najočitnejše naprave, kot so mobiteli, tablice ali stacionarni in prenosni računalniki, temveč tudi naprave in senzorji pametnega doma, pametne gospodinjske naprave, pametni televizorji …

V Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, kjer svojim uporabnikom ponujajo storitvi Varen splet in Varen poslovni splet, vsak mesec prestrežejo več kot milijon spletnih groženj, kot so spletne prevare, računalniški virusi, škodljive datoteke in programi ter kraje ali zlorabe osebnih podatkov.

Pri zagotavljanju kibernetske varnosti sta pomembna dejavnika nenehno spremljanje razmer in hiter odziv ob morebitnih poskusih napadov. Foto: Shutterstock

Manj kot ena kavica na mesec za varnejše digitalno življenje

Storitvi varujeta mobitele, prenosnike, računalnike, tablice, pametne televizorje, pametne hladilnike in vse preostale naprave, ki so povezane v splet prek bodisi fiksne bodisi mobilne povezave – tudi med gostovanjem v tujini. Mesečna naročnina za varovanje mobilnega ali stacionarnega načina je manjša od cene navadne kave v gostilni.