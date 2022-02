Zemljevid Apple Maps je pred dnevi sledil zgledu Googlovih Zemljevidov in zakril hišo direktorja Appla, najvrednejšega podjetja na svetu. Čeprav lahko zahtevo za zameglitev domovanja vloži vsak lastnik nepremičnine, ki je vidna na Applovih ali Googlovih Zemljevidih, ima 61-letni Tim Cook za to potezo zelo konkreten razlog - strašljivo zalezovalko, ki direktorja Appla nadleguje že od oktobra 2020.

Direktor Appla, z 2,52 bilijona oziroma 2.520 milijardami evrov tržne kapitalizacije trenutno najvrednejšega podjetja na svetu, je znan po tem, da glede na svoj družbeni status živi v precej skromni hiši. Tim Cook jo je leta 2010 kupil za 1,9 milijona dolarjev.

Gre za precej povprečno hišo v povprečni ulici v Silicijevi dolini v Kaliforniji, kjer pa so cene nepremičnin zaradi neposredne bližine nekaterih največjih tehnoloških podjetij sveta že dolgo precej napihnjene. Cook bi svojo hišo danes lahko prodal za skoraj dvakratni znesek kupnine, vredna naj bi bila več kot 3,5 milijona dolarjev.

To je hiša Tima Cooka v Silicijevi dolini:

Foto: Twitter

Ali Cook, čigar vrednost premoženja znaša poldrugo milijardo ameriških dolarjev oziroma nekaj več kot 1,3 milijarde evrov, še vedno živi v tej hiši, ni znano. Že leta 2018 je namreč za več kot deset milijonov dolarjev kupil luksuzno domovanje v elitni kalifornijski ograjeni soseski La Quinta’s Madison Club. Novica o njegovi novi nepremičnini se je sicer razširila šele lani.

Toda ne glede na to, ali še živi v stari hiši ali ne, Cook očitno noče več, da bi javnost vedela, kako je hiša videti. Digitalna zemljevida Apple Maps in Google Maps njegov dom v Silicijevi dolini zdaj namreč zamegljujeta.

Foto: Google Street View Razlog za to, da se lastnik nepremičnine odloči za njeno zameglitev, je pogosto varovanje zasebnosti. Nemci so to na Googlovih Zemljevidih pred leti počeli tako množično, da se Googlu na ulice nemških mest ni izplačalo ponovno poslati avtomobilov s strešnimi kamerami. Na fotografiji zgoraj je naključna ulica v Münchnu na Googlovem Uličnem pogledu.

S porschejem prevozila Združene države Amerike, da bi vohunila za direktorjem Appla

Toda 61-letnik, ki je direktor Appla že enajsto leto, žezlo mu je nekaj mesecev pred smrtjo predal ustanovitelj podjetja Steve Jobs, ima za skrivanje svoje hiše še en zelo oprijemljiv razlog. Že skoraj poldrugo leto ga namreč nadleguje 45-letna zalezovalka.

Ženska, znana kot Julia Lee Cook, je oktobra lani na družbenem omrežju Twitter poskrbela za serijo objav, da je direktor Appla "njen moški", da ji greje posteljo in da je oče njenih otrok. Trdila je tudi, da Cook, sicer homoseksualec, ni gej. Nadlegovala je tudi direktorja Googla Sundarja Pichaia in šefa Microsofta Satyo Nadello, češ da naj Cooka pustita pri miru.

Julia Lee Cook je v resnici 45-letna ženska z vzhodne obale ZDA. Foto: Twitter

Ob takšnih objavah bi morda marsikdo odmahnil z roko, češ da gre za spletnega šaljivca ali neškodljivega blazneža. A 45-letnica, ki se na Twitterju sicer predstavlja za 14 let mlajšo žensko, je šla še korak dlje in Cooku pošiljala e-poštna sporočila s fotografijami Applovih računalnikov, nabojev in streliva. Omenjala je tudi njegov domači naslov v Palu Altu.

🧑‍⚖️Yay!

My bed MAN!

My bathroom MAN!

My kitchen MAN!

My Cleaning MAN!

My Husband!

My MAN is Tim Cook !🧑‍⚖️😍👪😉

My kids Daddy~! — Julia Lee Cook (@JuliaLeeChoi1) October 31, 2020

22. oktobra lani je Cooka celo poskusila obiskati na domu, za kar je prevozila tako rekoč celotne ZDA. Šlo naj bi za nekoliko premožnejšo žensko, pred Cookovo hišo se je pripeljala z vozilom znamke Porsche.

Apple je prejšnji mesec zato dosegel, da je kalifornijsko sodišče 45-letnici izdalo prepoved približevanja in prepoved posedovanja strelnega orožja. Kateremukoli zaposlenemu v podjetju Apple, seveda tudi Cooku, katerikoli Applovi posesti in domovanju Tima Cooka se ne sme približati na manj kot 200 jardov oziroma 182 metrov.

