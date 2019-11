Črni Petek: Do boljših daril po minimalnih cenah

Oglasno sporočilo

Verjetno ste že opazili slogane, kot so Vse mora ven, Totalna razprodaja, Čistimo skladišče, ki oznanjajo začetek eksplozivnega uvoda v nakupovalno mrzlico, znano pod imenom Črni petek.

Nobena skrivnost ni, da (pred)praznično obdarovanje marsikoga spravlja v stisko iz dveh razlogov.

Ker v poplavi izdelkov ne zna izbrati najprimernejšega darila. Ker preprosto ne more finančno uresničiti želja svojih najbližjih.

Ravno zato, smo v Študentski trgovini pripravili izbor TOP 10 prodajnih uspešnic,ki smo jim še dodatno znižali že tako ekskluzivne cene (tudi do 70 odstotkov), zato jamčimo, da so zelo prijazne do vaše denarnice.

Namig: ne spreglejte promocijske kode, ki vam še DODATNO ZNIŽA cene za 15 % tudi že znižanih izdelkov. Najdete jo v P. S. na koncu tega članka. (Opozorilo: Na ta dan pričakujemo na www.studentska-trgovina.si kar 5x večji obisk in promet kot sicer, zato vam priporočamo čimprejšnji nakup, ker so zaloge omejene).

2 v 1: Oblikovalec in sušilec Las Satin®

Redna cena 59,90 €/akcijska cena 29,90 €/cena na črni petek 25,42 €

1+1 gratis: Obešalnik za hlače Simply™

Redna cena 39,90 €/akcijska cena 19,90 €/cena na črni petek 16,92 €

1+1 gratis: brisača za Hitro sušenje las Drylux™

Redna cena 19,90 €/cena na črni petek 16,92 €

Ariasana® učinkovit vlažilec zraka

Redna cena 39,90 € /akcijska cena 29,90 €/cena na črni petek 25,42 €

Cleanbrush® brezžična čistilna krtača

Redna cena 39,90 €/akcijska cena 29,00 €/cena na črni petek 24,65 €

Igralna konzola retro Firstgen™

Redna cena 34,90 €/akcijska cena 24,90 €/cena na črni petek 21,17 €

Revolucionarni avto na daljinsko vodenje Graviaty™

Redna cena 39,90 €/akcijska cena 24,90 € /cena na črni petek 21,17 €

Elektronska pumpica za čiščenje noska Oyzee™

Redna cena 49,90 €/akcijska cena 24,90 €/cena na črni petek 21,17 €

Elegance® denarnica za telefon

Redna cena 29,90 €/akcijska cena 19,90 €/cena na črni petek 16,92 €

Futuristični leteči dron Ufo51™

Redna cena 24,90 €/cena na črni petek 21,17 €

Kupujete darilo zase ali za koga drugega? Koliko ste pripravljeni plačati? Za darilo sem pripravljen plačati DO 15 € ---> Za izvirna darila pritisni tu <--- Za darilo sem pripravljen plačati OD 15 € DO 25 € ---> Darila, ki pričarajo iskren nasmeh <--- Za darilo sem pripravljen plačati NAD 25 € ---> Za TOP presenečenja pritisni tu <--- Želimo vam prijetno nakupovanje. SREČNO, ekipa Študentske Trgovine P. S.: Iščete nekaj povsem drugačnega? Priporočamo vam ogled več kot 700 zanimivih izdelkov na enem mestu. KLIKNITE TUKAJ. Z uporabo promocijske kode BFS15 boste še dodatno znižali ceno tudi izdelkom, ki so v akciji. (Vpišete jo na blagajni, ob zaključku nakupa, v polje za popust.)

Naročnik oglasnega sporočila je Bsmart Performance Agency, d. o. o.