Borza slovenskih kriptobogatašev v preiskavi, bitcoin strmoglavil

Skoraj vse najpomembnejše kriptovalute so pretekli konec tedna močno strmoglavile. Bitcoin se je od sobote znižal za skoraj 700 evrov in je trenutno skoraj najnižje v zadnjih dveh mesecih. Za neugodno dogajanje na trgu danes mnogi krivijo hekerski napad na borzo s kriptovalutami Coinrail, a najverjetneje je cene navzdol najprej pognala preiskava, v katero so posredno vpleteni tudi Slovenci.

Kakšno povezavo imajo s trenutno zelo rdečimi številkami na trgu kriptovalut Slovenci?

Bitcoin in druščina so prvi strm upad cen doživeli s sobote na nedeljo. Trend rasti se je po nekajdnevni stagnaciji v negativno smer najverjetneje obrnil zaradi širjenja povzetkov petkovega članka poslovnega medija The Wall Street Journal, da je ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) od štirih borz s kriptovalutami zahtevala podroben vpogled v podatke o trgovanju.

Gre za kriptoborze, od katerih podatke o dogajanju na trgu kriptovalut pridobiva ameriški finančni velikan CME, ki od decembra lani ponuja trgovanje s terminskimi pogodbami na bitcoin oziroma tako imenovane bitcoin futures. Gre za priljubljen inštrument finančnih špekulantov, ki lahko na pravih borzah (s terminskimi pogodbami se trguje tudi na Wall Streetu, na primer) zdaj stavijo na to, kakšna bo cena bitcoina v prihodnje.

Ena od borz s kriptovalutami, od katerih je CTFC zahteval podatke o trgovanju, je tudi Bitstamp, ki sta ga ustanovila Damijan Merlak in Nejc Kodrič, lani 6. in 8. najbogatejši Slovenec. Druge tri borze, ki jih preiskuje CTFC, so Coinbase, Kraken in itBit.

Borza Bitstamp, ki sta jo Kodrič in Merlak ustanovila leta 2011, je po obsegu trgovanja trenutno dvanajsta največja na svetu (podatek: Coinmarketcap.com). Največje tri so OKEx, Binance in Huobi. Na fotografiji je tudi podatek o današnji ceni bitcoina - tako nizka ni bila že dva meseca. Foto: Matic Tomšič

CTFC te podatke želi zato, ker že nekaj časa obstaja sum, da določeni trgovci ustvarjajo velik volumen fiktivnih transakcij kriptovalut in tako umetno dvigujejo povpraševanje, kar lahko vpliva na gibanje njihovih cen navzgor.

Sume, da se dogaja manipulacija s cenami kriptovalut, je prejšnji mesec v ločeni preiskavi sicer že začelo raziskovati pravosodno ministrstvo ZDA, ki pa po pisanju Wall Street Journala tudi pomaga CTFC pri vpogledu v trgovanje borz, med katerimi je "slovenski" Bitstamp.

Kaj se je zgodilo z borzo Coinrail?

Še bolj je kriptotrge navzdol pretekli konec tedna nato potisnila novice iz Južne Koreje. Tamkajšnjo borzo s kriptovalutami Coinrail, ki po obsegu trgovanja sicer še zdaleč ne spada med največje, so v nedeljo namreč napadli hekerji in ukradli okrog 30 odstotkov vseh zalog kriptovalut, ki jih je hranil Coinrail.

Drugi konkretnejši padec bitcoina v preteklem koncu tedna se je zgodil včeraj okrog 19. ure po našem času, ko so novico o hekerskem vdoru v borzo Coinrail začeli širiti nekateri največji svetovni tehnološki in kripto-mediji, kot sta TechCrunch in Hacked.com. Foto: Coinmarketcap.com

Pri borzi so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na njihovi trenutno neaktivni spletni strani, pojasnili, da so hekerji ukradli predvsem kriptožetone projektov Fundus X, Aston in Enper. A na spletni strani Medium so se medtem oglasili tudi člani kriptoprojekta Pundi X in razkrili, da je bila ukradena tudi poltretja milijarda njihovih kriptožetonov, za povrh pa še okoli dva tisoč ethereumov.

Skupna vrednost kriptovalut, ki so jih hekerji ukradli Coinrailu, je glede na predvidevanja okoli 40 milijonov dolarjev oziroma 34 milijonov evrov.

