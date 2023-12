Antibiotike jemljite samo, ko vam jih upravičeno predpiše zdravnik

Smo sredi vsakoletnega obdobja razsajanja različnih bolezni dihal in teh težav se ljudje lotevamo različno. Neredki kar sami posegajo po antibiotikih, pri čemer se ne zavedajo, da si s tem marsikdaj ne pomagajo in celo delajo škodo.

V številnih primerih, recimo pri virusnih okužbah, antibiotiki namreč sploh ne učinkujejo. Še hujše je, da takšna nekritična in nepremišljena uporaba antibiotikov spodbuja odpornost mikrobov proti tem zdravilom, ki posledično izgubljajo svojo učinkovitost tudi v primerih, ko bi sicer zelo pomagala – pri zdravljenju bakterijskih okužb in preprečevanju okužb ob medicinskih posegih.

Evropska komisija zahteva nacionalne akcijske načrte

Ohranjanje učinkovitosti protimikrobnih zdravil je izrednega pomena za stabilnost zdravstvenega sistema, zato je zelo pomembno, da tega z nepremišljeno uporabo zdravil ne prizadenemo, svarijo strokovna združenja in organizacije.

Ker pa je odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom vse večja grožnja javnemu zdravstvu in zdravstvenemu sistemu, je Evropska komisija maja letos zavezala vse države članice, da do marca 2024 oblikujejo, objavijo in začnejo izvajati nacionalni akcijski načrt za boj proti odpornosti proti protimikrobnim zdravilom.

Foto: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Na milijone izgubljenih življenj

O resnosti težav, ki so posledica nepremišljene, napačne in prekomerne uporabe protimikrobnih zdravil, zgovorno pove dejstvo, da je bilo leta 2019 zaradi bakterijske odpornosti proti protimikrobnim zdravilom izgubljenih 4,95 milijona življenj.

Nekateri znanstveniki celo ocenjujejo, da bi se do leta 2050 to število lahko povzpelo na deset milijonov, kar je več od letnega števila smrti zaradi raka.

Seznam največjih groženj

Tovrstnim prizadevanjem se pridružuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization), ki poziva k celostnemu pristopu med prebivalstvom in odločevalci. V okviru teh prizadevanj, katerih pomemben del je ozaveščanje, je zaradi vse večje odpornosti mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom opredelila glive, ki predstavljajo največjo grožnjo zdravju ljudi, in opozorila na njihovo odpornost proti antimikotikom (zdravila proti glivnim okužbam) ter njihovo vse večjo razširjenost.

Foto: Shutterstock

Na seznam so tako uvrstili patogene, kot so Candida auris, povzročiteljica številnih epidemij v bolnišnicah po vsem svetu, ki je zelo odporna proti zdravilom, Cryptococcus neoformans, povzročiteljica pljučne bolezni aspergiloze Aspergillus fumigatus in Candida albicans, pa tudi glive iz rodu Mucorales, med katerimi so povzročiteljice zigomikoze, bolj znane kot črna gliva – okužbe, ki se je med pandemijo covid-19 hitro širila med hudo bolnimi ljudmi.

Vsak bi moral začeti pri sebi

Za učinkovito obvladovanje tega velikega izziva za javno zdravje je nujna vključenost in odgovornost celotne družbe in vsakega posameznika. Na tej poti je po prepričanju strokovnjakov ključnega pomena preventiva na ravni vsakega posameznika.

Preventiva posameznikov med drugim zajema odgovorno vedenje, higieno, vzgojo, upoštevanje priporočil za cepljenje proti nalezljivim boleznim, zlasti pa odgovorno predpisovanje in uporabo protimikrobnih zdravil, svetuje zdravniška stroka.