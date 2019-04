TOP 10 gaming prenosnikov ta hip!

Zaradi vedno novejših tehnologij v komponentah, kot sta procesor in grafična kartica, so tej prenosniki dovolj varčni, da preživijo dan v predavalnici ne da bi čutili potrebo po napajalnem kablu. Seveda pa so vedno v pripravljenosti za bolj resno gaming seanso, ko je potrebno iz njih iztisniti kar se da dosti sličic na sekundo.

Foto: Getty Images

Zato smo izbrskali TOP 10 gaming prenosnikov, s katerimi boste brez težav poganjali novejše igre kot so Battlefield V, Metro Exodus, Apex: Legends, Assassin's Creed Odyssey in Fifa 19.

HP Pavilion 15

Čeprav HP-jeva serija prenosnikov Pavilion, ki spadajo med cenovno najbolj ugodne, je v svoji zadnji verziji precej pridobila na kakovosti. Predvsem na ohišju, ki ga sedaj namesto plastike krasi aluminij. Niso pa Pavilion-i nikoli bili podhranjeni. Tale prenosnik ponuja i5-8250U procesor osme generacije. U stoji za "ultrabook", kar pomeni manjšo porabo energije, ko od njega ne zahtevamo večjih naporov. Njegov akumulator bo tako zdržal več časa.

Foto: HP.com

V paketu dobimo še 8 gigabajtov delovnega pomnilnika in 256 gigabajtov sistemskega pomnilnika v obliki SSD. Za izrisovanje sličic na monitorju skrbi GTX 1050. S prenosnikom prav tako pride tudi že prednaložen operacijski sistem Windows 10 Home. Dobro je omeniti tudi 3 leta garancije, ki jo HP ponuja s tem izdelkom.

Kako pa kaj igre? GTX 1050 mogoče ni najbolj elitna grafična kartica, a boste z njo lahko prav spodobno poganjali tudi nekatere večje naslove. FIFA 19 se bo pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost prikazovala s 117 sličicami na sekundo, Fortnite pri istih nastavitvah pa s 132 sličicami na sekundo.

Acer Nitro 5

Podobno ponudbo za primerljivo ceno nam ponuja tudi Acer. Njegova Nitro serija po dizajnu veliko bolj apelira na igričarje. V črno in rdečo barvo obdan prenosnik ponudi večino stvari, kot jih je mogoče najti v Pavilionu. Torej GTX 1050 s 4 gigabajti video spomina, 256 gigabajte sistemskega in 8 gigabajte delovnega pomnilnika (slednji ima prosto režo za nadgradnjo), ter seveda prenaložen Windows 10 Home. Razliko je opaziti le v procesorju. Nitro 5 nam ponudi i5-8300H, ki je za odtenek močnejši od tistega v Pavilionu.

Foto: Acer

Kar se igranja igric tiče bo tudi Nitro 5 ponudil enake rezultate kot Pavilion. No, zaradi malce boljšega procesorja bo ta sigurno iztisnil kakšno sličico na sekundo več.

Asus X560UD

Študent podnevi, igralec igric ponoči? Asus v tem primeru ponudi dobro razmerje med nevpadljivim dizajnom in močjo komponent. Na razpolago imamo sicer še vedno zelo podobne komponente, kot sta jih imela prenosnika poprej, a razlika bo več kot opazna zaradi nadgradnje v procesorju. i7-8550U bo več kot dovoljšna nadgradnja za nemoteno igranje novejših iger. GTX 1050, 8 gigabajtov delovnega pomnilnika z možnostjo nadgradnje in 256 gigabajtov sistemskega pomnilnika, Windows 10 Home, … Vse to pa ostaja več ali manj isto.

Foto: Asus.com

Lenovo Legion Y530

Počasi že prehajamo med tiste najzmogljivejše prenosnike, a pametno bi bilo omeniti še gaming serijo Legion iz Lenova. Legion Y530 je novejša serija prenosnikov, ki je ravno tako kot Pavilioni naredila napredek pri kakovostni izdelavi. Aluminijasto ohišje in bolj odprt dizajn pomenita tisto, kar je pri gaming prenosniku najbolj pomembno: trdnost in zračnost.

Foto: Bigbang.si

Močne komponente za nemoteno delovanje potrebujejo dobro hlajenje. Y530 je v ta namen zadaj malce podaljšan. To dovoljuje, da se komponente v notranjosti bolje hladijo in lažje zadihajo. i5-8300H, 8 gigabajtov delovnega pomnilnika, 256 gigabajtov sistemskega pomnilnika v obliki SSD in dodatna 2 terabajta sistemskega pomnila v obliki HDD, ter seveda GTX 1050. Kot povsod je tudi tu že prednaložen Windows 10 Home.

Acer Nitro 5 (GTX 1060)

Še en Nitro se je znašel na seznamu. S svojo cenejšo verzijo si je v marsičem podoben. Da pa upraviči višjo ceno ponudi dve pomembni nadgradnji: večjo shrambo podatkov in zmogljivejšo grafiko. SDD trdi disk prostornosti 512 gigabajtov je zelo dobrodošla in fleksibilna kapaciteta, katera bo marsikomu več kot dovolj. GTX 1060 pa obenem opazno izboljša igranje iger kot tudi izvajanje nekaterih drugih opravil. Recimo urejanje videoposnetkov.

Foto: Acer

8 gigabajtov delovnega pomnilnika je mogoče nadgraditi, procesor je ravno prav zmogljiv i5-8300H, zraven pa dobite še Windows 10. Kar kul!

HP Omen 15

HP je pred leti predstavil svojo ločeno serijo gaming prenosnikov, ki jih takoj prepoznamo tako po izgledu kot po imenu. Za razliko od serije Pavilion kar kričijo po tem, da so namenjeni igranju igric. V tem primeru gre še za prejšnji model, a je ravno zaradi tega bolj mamljiv, ker ima nižjo ceno. Ponudi nam zmogljiv procesor i7-8750H (6 jeder), katerega turbo frekvenca doseže kar 4,1 gigaherca. Dobi se tudi 8 gigabajtov delovnega pomnilnika, 256 gigabajtov sistemskega pomnilnika v obliki SSD in 1 terabajt shrambe v obliki HDD.

Foto: HP.com

Za visoko število sličic v igrah poskrbi GTX 1060. Ta je sicer 3 gigabajtna verzija, a vseeno občutno močnejša od GTX 1050. Kot pri Pavilionu tudi tu dobimo 3 leta garancije, ne dobimo pa prednaloženega sistema Windows 10. Kar je precej enostavna rešitev, če ste študent. Študentje imajo namreč možnost pridobitve zastonjske licence za Windows 10 Education.

Igre? GTX 1060 izračuna opazno več sličic, zaradi česar bo igranje iger toliko bolj zabavno. Bolj podrobno o sličicah pa na koncu članka!

Lenovo Legion Y530 (GTX 1060 6GB)

Spet se je na seznamu pojavil Lenovo in njegov gaming prenosnik Legion Y530. Za razliko od prejšnjega bo ta ponudil bistveno boljšo zmogljivost in fleksibilnost. Zakaj? i7-8750H in njegovo zmogljivost do sedaj že poznamo, kombinacijo 256 gigabajtnega SDD-ja in 2 terabajtnega HDD-ja tudi. Pridobimo pa na 16 gigabajtih delovnega pomnilnika, kar pomeni, da na desetine odprtih zavihkov v brskalniku ne bo nikakršen problem. Pridobitev je tudi grafična, saj igre v tem primeru poganja GTX 1060 s 6 gigabajti video spomina.

Foto: Bigbang.si

Če spet dodamo, da je ohišje bolje optimizirano za hlajenje in da ob nakupu dobimo še prednaložen Windows 10 … Kar dobra kupčija.

Acer Predator Helios 300

Sedaj pa se igramo že z zelo resnimi gaming prenosniki. Serija Predator je najdražja gaming serija prenosnikov iz Acerja, ki so namensko izdelani prav za namene igranja iger. Tako kot Y530 je tudi tu ohišje bolj prilagojeno brzdanju zmogljivih komponent, ki se seveda rade grejejo. Boljši dizajn ohišja, kakovost zaslona in tipkovnice so dobrodošla dodana vrednost, ki skrbi za večje udobje pri večurnem igranju.

Foto: Bigbang.si

i7-8750H v kombinaciji s GTX 1060 6GB in 16 gigabajti delovnega pomnilnika pomeni, da bo ta prenosnik pohrustal vsako igro, ki mu jo boste prestavili. 256 gigabajtni SSD bo skrbel za hiter zagon operacijskega sistema in iger, 1 terabajt dodatnega HDD prostora pa bo hranil vse drugo. Windows? Prednaložen!

Asus TUF Gaming FX705

Za tako zmogljiv prenosnik je tale Asus izjemno tanek in na prvi pogled ne daje vtisa, da je namenjen resnemu gaming-u. Kar se komponent tiče, je tale Asus praktično identičen prejšnjemu Acer Predatorju. A kot je bilo povedano že prej, z višjo ceno pride dodatno udobje in varnost. Asus ga v tem primeru ponudi v obliki izjemno trpežne izdelave. Pojdimo kar po vrsti.

Ohišje ima certifikat trpežnosti, kar pomeni, da je sposobno prenesti nekaj tepeža, čeprav tega seveda ne priporočamo. A dobro je vedeti, da mu buške ne bodo storile hudega kot bi se to lahko zgodilo s cenejšimi prenosniki.

Foto: Bigbang.si

Poleg tega prenosnik ponudi še večje število Wi-Fi anten (za boljši sprejem signala) ter novejši Wi-Fi standard 802.11ac Wave 2. Torej hitrejši prenos podatkov, če ga vaš Wi-Fi doma premore. TUF prenosnik se hvali tudi z močnimi zvočniki, ki naj bi spodobno nadomestili tudi trenutke, ko pri roki ne boste imeli slušalk.

HP Omen 15 (GTX 2060)

Kdor pa si želi najbolj gladko igranje iger vsaj še par let, potem bo te prenosnik več kot popoln. Nova serija Omnov nima samo moderniziranega in tanjšega ohišja, temveč je dobila prostor za nove grafične kartice. Tale HP je tako cenovno najbolj ugodna rešitev za tiste, ki želijo igre poganjati z grafično kartico RTX 2060.

Foto: HP.com

Da lahko za takšno ceno v prenosniku dobimo omenjeno grafično kartico, bomo zraven dobili malce manj, 8 gigabajtov delovnega pomnilnika, ter 128 gigabajtni SSD v kombinaciji s 1 terabajtnim HDD. A delovni pomnilnik je mogoče nagraditi, kot tudi sistemsko shrambo. Windows 10 dobimo že prednaložen, za procesorsko moč pa skrbi šest-jedrni i7-8750H.

Lastnosti grafične kartice GTX 1050:



Apex Legends: 40,8 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 36.4 fps pri visokih nastavitvah grafike.

Anthem: 34,5 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 29,1 fps pri visokih nastavitvah grafike.

Battlefield V: 48,6 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 41,8 fps pri visokih nastavitvah.

Far Cry: New Dawn: 40 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 37 fps pri visokih nastavitvah grafike.

CoD Black Ops 4: 38,2 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 34,8 fps pri visokih nastavitvah grafike.

FIFA 19: 117 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 110 fps pri visokih nastavitvah grafike.

The Division 2: 38 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 32 fps pri visokih nastavitvah grafike.

Lastnosti grafične kartice GTX 1060:



Apex Legends: 81 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 71 fps pri visokih nastavitvah grafike in polni ločljivost.

Anthem: 63 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 52,6 fps pri visokih nastavitvah grafike.

Battlefield V: 96,3 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 81 fps pri visokih nastavitvah.

Far Cry: New Dawn: 69 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 66 fps pri visokih nastavitvah grafike.

CoD Black Ops 4: 78 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 73 fps pri visokih nastavitvah grafike.

FIFA 19: 229 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 210 fps pri visokih nastavitvah grafike.

The Division 2: 78 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 61 fps pri visokih nastavitvah grafike in polni ločljivost.

Lastnosti grafične kartice GTX 2060:



Apex Legends: 176 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 155 fps pri visokih nastavitvah grafike in polni ločljivost.

Anthem: 125,6 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 104,6 fps pri visokih nastavitvah grafike.

Battlefield V: 130 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivosti. 111 fps pri visokih nastavitvah.

CoD Black Ops 4: 119 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 106 fps pri visokih nastavitvah grafike.

FIFA 19: 366 fps pri srednjih nastavitvah grafike in polni ločljivost. 280 fps pri visokih nastavitvah grafike.

The Division 2: 90 fps pri ultra visokih nastavitvah grafike in polni ločljivosti.