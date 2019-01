Kaj se bo čez natanko eno leto spremenilo za več kot tretjino uporabnikov

14. januar 2020 bo zadnji dan, ko bo Microsoft, če bo to potrebno, še izdal popravke za operacijski sistem Windows 7, nato pa bodo ti naslednja tri leta na voljo samo uporabnikom, ki bodo zadnje pripravljeni plačati postopno vedno višjo ceno.

Plačljive posodobitve bodo na voljo samo za različice Windows 7 Professional in Enterprise in zato namenjene predvsem podjetjem s specializirano programsko opremo, ki se za delovanje zanaša prav na ta operacijski sistem.

Zelo verjetno je, da se bo ponovila zgodba Windows XP

Windows 7 veljajo za enega najboljših Microsoftovih operacijskih sistemov vseh časov, vrh seznamov priljubljenosti si pogosto delijo z legendarnimi Windows XP.

Z Windows XP se je začelo novo obdobje osebnega računalništva. Šlo je namreč za prvi Microsoftov operacijski sistem, ki ni bil zgrajen na prastari in zastareli platformi MS-DOS, temveč na sodobnejšem Windows NT, ki je bil bolje pripravljen na prihodnost. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da se je priljubljenost Windows XP obdržala tako dolgo. Foto: Reuters

Podporo tako imenovanim "ikspejem" je Microsoft dokončno ukinil 8. aprila 2014. Takrat je bil ta operacijski sistem nameščen še na malce manj kot 30 odstotkih vseh osebnih računalnikov.

Še dve leti po ukinitvi podpore so imeli Windows XP še vedno več kot desetodstotni tržni delež. Uporabniki so nanje prisegali zaradi navajenosti, uporabe programov, ki ne delujejo z novejšimi Windowsi, čakanja na iztek življenjske dobe računalnika. Na Windows XP še danes prisega od 2,5 do 4 odstotke uporabnikov.

Windows 7 so še danes bolj priljubljeni, kot so bili ob koncu uradne podpore Windows XP. Nameščeni so na od 35 do 37 odstotkih osebnih računalnikov in trenutno drugi najpogosteje uporabljan operacijski sistem.

Da so ga končno prehiteli, so aktualni Windows 10 potrebovali več kot tri leta od izida poleti 2015, pa čeprav jih je bilo dolgo mogoče namestiti brezplačno.

Eden glavnih razlogov, da Windows 7 (desno) uživajo sloves enega najboljših Microsoftovih operacijskih sistemov, je dejstvo, da so leta 2009 nasledil dve leti staro Windows Visto, ki velja za enega najslabših Windowsov. "Sedemka" je bila vse, kar bi morala biti Vista: hitra, odzivna, učinkovita, nezapletena, prijazna do uporabnika in predvsem brez hroščev. Mimogrede: Windows Vista je bila zadnji operacijski sistem, ki ga je predstavil ustanovitelj Microsofta Bill Gates (levo). Foto: Matic Tomšič / Reuters

Zelo mogoče je, da se bodo uporabniki Windows 7 oklepali dlje, kot so se Windows XP, saj za nadgradnjo na novejšo različico operacijskega sistema ne veljajo čisto isti argumenti kot v primeru "ikspejev".

Programov in iger, ki delujejo izključno na novejših Windowsih, je za zdaj malo, ker imajo Windows 7 in Windows 10 podobne sistemske zahteve, pa bo računalnik, ki lahko poganja Windows 7, tudi zastaral pozneje.

Microsoft: Kdor bo še naprej uporabljal Windows 7, se bo izpostavljal grožnjam

Kljub temu lahko v prihajajočih dvanajstih mesecih zagotovo pričakujemo Microsoftovo pospešeno pozivanje uporabnikov k nadgradnji na Windows 10.

Microsoft opozarja, da bodo Windows 7 po 14. januarju 2020 še delovali, a bodo vse manj odporni proti morebitnim kibernetskim grožnjam. Če bodo hekerji v Windows 7 po 14. januarju prihodnje leto odkrili novo varnostno luknjo, je Microsoft ne bo več zakrpal.

Microsoft je z Windows 10. decembra lani po številu uporabnikov končno prehitel Windows 7, a cilja, ki si ga je poleti 2015 zastavil pred izidom "desetke", še vedno ni dosegel. Pri Microsoftu so želeli, da bi bili Windows 10 v treh letih po izidu nameščeni na eni milijardi naprav, septembra 2018 pa so dosegli "šele" 700 milijonov namestitev. Foto: Reuters

Kdor bo želel nadgradnjo, jo bo moral plačati

Microsoft je od 29. julija 2015 do 29. julija 2016 nadgradnjo na Windows 10 uporabnikom operacijskih sistemov Windows 7, Windows 8 in Windows 8.1 ponujal brezplačno, kdor pa jo želi zdaj, bo moral kupiti novo licenco.

V uradni Microsoftovi spletni trgovini najcenejša (za Windows 10 Home) stane 145 evrov, v drugih slovenskih spletnih trgovinah pa jo je mogoče dobiti tudi že za nekaj več kot 110 evrov. Z malce iznajdljivosti lahko Windows 10 v tujini kupimo še ceneje.

Preberite tudi: