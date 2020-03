To so nominiranci za izbor Naj mobitel (7/7)

Sony Xperia 1

Foto: Matic Tomšič

Čeprav je, če gledamo celoto, precej všečen in mu ni mogoče očitati niti ene velike pomanjkljivosti, obenem pa gre verjetno za ta hip enega najboljših, če ne celo najboljši pametni telefon za mobilnega filmskega ustvarjalca, je bil ob izidu Sony Xperia 1 za to, kar ponuja, malce predrag. Njegovi največji tekmeci, predvsem Samsung Galaxy S10 in Huawei P30, so moči z njim merili izenačeno oziroma ga na nekaterih področjih, izstopa predvsem fotografija, tudi prekosili, obenem pa so bili še nekoliko cenejši. Pametni telefon Sony Xperia 1 ima na slovenskem trgu še eno veliko težavo: prodaja ga zgolj peščica trgovcev in le en mobilni operater, ki pa ne spada med veliko slovensko trojico.

Xiaomi Mi Note 10

Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10 je, če sklepamo po seznamu tehničnih lastnosti, zelo soliden predstavnik višjega srednjega cenovnega razreda, izstopa pa predvsem zaradi ene prvine: naravnost norega sistema petih kamer, med katerimi je tudi ena, ki lahko zajame fotografije v neverjetni ločljivosti 108 milijonov slikovnih pik oziroma megapikslov. Ena od zelo pohvaljenih lastnosti tega pametnega telefona je tudi izredno hitro polnjenje baterije - z "ničle" do 100-odstotne napolnjenosti namreč pride v samo 65 minutah.

Xiaomi Pocophone F1

Foto: poco.net

Pocophone F1 je bil leta 2018 Xiaomijev poskus posnemanja recepta podjetja OnePlus - narediti premijski pametni telefon in ga prodajati za razmeroma nizko ceno. Pocophone F1 je imel ob izidu avgusta 2018 tako dovolj moči, da se je lahko meril z najboljšimi pametnimi telefoni tistega leta, kupec pa je za to, da je lahko takšno pošast dobil za dvakrat nižjo ceno od primerljivih tekmecev, moral sprejeti nekaj kompromisov. V prvi vrsti se je moral odreči zares kakovostni kameri in pa odpornosti proti vdoru vode. Pocophone F1 je bil sicer dovolj velik uspeh, da je Pocophone postal samostojna Xiaomijeva znamka.

Xiaomi Redmi Note 8T

Redmi Note 8T je eden najbolje prodajanih pametnih telefonov znamke Xiaomi v Sloveniji. Gre za napravo nižjega srednjega cenovnega razreda, ki ni presunljiva z nobenega vidika, hkrati pa ji tudi ni mogoče očitati nobene resne pomanjkljivosti. Ima namreč vse, kar od pametnega telefona zahteva nekdo, ki je zanj pripravljen odšteti le dobrih 200 evrov - velik zaslon, dovolj dobro strojno opremo, da večino časa deluje zelo gladko, spodoben fotoaparat, čitalnik prstnih odtisov in pa hitro polnjenje baterije.

Google Pixel 4

Foto: Reuters

Google Pixel 4 v izboru Naj mobitel izstopa zato, ker je edini pametni telefon, ki ga v Sloveniji uradno ni mogoče kupiti oziroma ga k nam naročiti neposredno pri proizvajalcu, torej pri Googlu. Nekateri bralci Siol.net so se kljub temu odločili, da ga je vredno pridobiti na kakšen drug način, razlog za to pa je preprost - gre za izjemnega vsestranskega predstavnika znamke, ki ima v zadnjih letih na domačem trgu v ZDA podoben ugled in status kot Applov iPhone. Lastniki Pixlov imajo sicer tudi to prednost, da so prvi v vrsti, ko Google deli nove posodobitve in različice operacijskega sistema Android.

Oglejte si še prejšnje predstavitve nominirancev: