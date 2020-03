To so nominiranci za izbor Naj mobitel (5/7)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da so slovenski uporabniki naklonjeni znamki Samsung, dokazuje peta skupina pametnih telefonov, ki so nominirani za naziv najbolj priljubljenega po izboru bralcev Siol.net . V njej so namreč izključno Samsungovi pametni telefoni, in sicer modeli Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A50 in Galaxy A70 .

Samsung Galaxy A10

Izvrstna naprava za najmlajše uporabnike, ki se šele podajajo v svet mobilne telefonije, ali pa za manj zahtevnega kupca, ki pri pametnem telefonu potrebuje in želi zgolj najnujnejše osnove za brskanje po spletu ter družbenih omrežjih in občasno fotografiranje ali snemanje. Galaxy A10 v prosti prodaji stane le okrog 160 evrov in je najcenejši pametni telefon v tem izboru.

Samsung Galaxy A20e

Še en poceni Samsung, ki je namenjen tako rekoč enakemu krogu uporabnikov kot zgoraj opisani Galaxy A10, le da je nekoliko manjši in bo zaradi tega bolj všeč kupcem, ki imajo težave z upravljanjem pametnih telefonov, pri katerih diagonala zaslona presega šest palcev oziroma 15,24 centimetra.

Samsung Galaxy A40

Foto: Samsung.com

Samsung Galaxy A40 je na prvi pogled zelo podoben modeloma A10 in A20e, a ju nadgradi v tako rekoč vseh pogledih, saj ima precej kakovostnejši zaslon, boljši procesorski čip, več prostora za shranjevanje podatkov, dvojno zadnjo kamero in precej naprednejšo sprednjo kamero.

Samsung Galaxy A50

Foto: Peter Susič

Samsung Galaxy A50 zgoraj opisani model A40 nadgrajuje na podoben način kot A40 pametna telefona A10 in A20e. Ima namreč malce večji zaslon, še hitrejši procesor, do dvakrat toliko prostora za shranjevanje kot A40, trojno zadnjo kamero (in isto sprednjo) ter konkretno zajetnejšo baterijo.

Samsung Galaxy A70

Foto: Peter Susič

Samsung Galaxy A70 je pravi gigant med pametnimi telefoni, saj njegov zaslon po diagonali meri več kot 17 centimetrov, s čimer se A70 zelo približa tudi dimenzijam letošnje Samsungove (tradicionalno) velikanske družine Galaxy Note 10. Model A70 se sicer uvršča v srednji cenovni razred, kjer je mamljiva izbira za kupce v primerjavi s tekmeci ne le zaradi velikosti, temveč tudi kakovosti zaslona, ki je za to ceno boljši od Huaweievih ali Nokijinih tekmecev. Gre tudi za enega najcenejših pametnih telefonov s čitalnikom prstnih odtisov, ki je pod zaslonom.