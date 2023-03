Šokirani zaradi Dončića: na skrivaj ima še eno elitno kariero

"Kakšni so tvoji hobiji?" je m0xxy med partijo igre Overwatch 2 vprašal soigralca, ki se je predstavljal z vzdevkom Donatello in bil tisti čas tudi vodilni na lestvici igralcev z največ eliminiranimi nasprotniki. "Igram košarko," je odvrnil in kasneje pripomnil, da za Dallas Mavericks.

Videoposnetek, v katerem Dončić kot Donatello razkrije, da igra v ligi NBA:

Imagine playing Overwatch and casually running into Luka Doncic 🤯



“You have any hobbies?”



“Yeah, I play basketball” 😂

pic.twitter.com/oYYdrlMflV — Guru (@DrGuru_) March 7, 2023

Še nekaj koščkov sestavljanke in zasliševanja je bilo potrebnih, da so vsi prisotni v partiji igre ugotovili, da je Donatello v resnici Luka Dončić oziroma "Donovič", kot ga je večkrat poimenoval eden od udeležencev igre. Iz njihovih glasov sicer ni bilo razvidno pretirano navdušenje, da so se znašli v igri z enim od najboljših košarkarjev na planetu.

Daljši posnetek:

Luka Doncic adds to his legacy as the world finds out he is an overwatch grandmaster pic.twitter.com/et1JpE5d1Z — hoops bot (@hoops_bot) March 7, 2023

Še več, Dončić je bil pravzaprav tisti, ki je prvi pravilno ugotovil identiteto soigralca, saj je m0xxy, gre za enega najbolj znanih tako imenovanih streamerjev na platformi Twitch, uporabljal drug vzdevek.

Videoposnetek naključnega srečanja z Dončićem je na družbenih omrežjih hitro postal viralen, na največjem spletnem forumu Reddit pa so uporabniki izpostavili nekaj drugega: Dončić je, sodeč po videoposnetku, celo eden od najboljših igralcev videoiger Overwatch 2 na svetu.

Da je Dončić velik ljubitelj videoiger, predvsem Overwatcha, je znano že nekaj let. V preteklosti je vpogled v svoje igralne seanse občasno objavljal tudi na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. Do danes sicer ni bilo jasno, kako zelo dober je v Overwatchu v resnici. Foto: Reuters

Elita elite ne zgolj na parketu

"Model je velemojster? Kaj za vraga?" je bil na Redditu danes v šoku uporabnik trunkz623. Dončić se je namreč udeležil igre, ki je rezervirana za elitne igralce videoigre Overwatch 2 − tako imenovane velemojstre. Velemojster oziroma grandmaster po angleško je najvišji naziv, ki ga lahko pridobi igralec videoigre Overwatch 2.

Velemojstri po aktualnih ocenah na portalih s statistiko različnih vidikov igre Overwatch 2 trenutno predstavljajo od 0,1 do 0,05 odstotka vseh aktivnih igralcev, ki jih je bilo v zadnjem mesecu več kot 25 milijonov. Po nekaterih ocenah jih je celo še precej manj − oktobra lani je nekdo na Redditu delil podatek, da je vseh velemojstrov v igri Overwatch 2 na svetu manj kot tisoč.

"Eden najboljših v ligi NBA, takole mimogrede pa še velemojster v Overwatch 2. Resnično najboljši vseh časov," je srečanje v igri komentiral drug uporabnik Reddita, še nekdo pa je dodal: "Luka Dončić, zvezdnik tekem All-Star, je v prostem času oboževalec m0xxyja, ta pa nima pojma, kdo je Dončić. Res živimo v krasnem času."

Preberite tudi: