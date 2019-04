Kmalu novi Xbox, Playstation in platforma za pretočno igranje iger

Bliža se poletje in z njim dogodek E3, na katerem veljaki v svetu računalniških iger predstavijo vse, s čimer bodo v prihodnosti razveselili ljubitelje igric. Poleg založnikov, kot sta Ubisoft in Bethesda, bodo oči verjetno najbolj uprte v Microsoftovo stojnico, saj bi lahko tam predstavili novi Xbox in tudi lastno platformo za pretočno igranje igric xCloud.

Microsoft obljublja več zanimivih konferenc, na katerih bomo lahko poslušali o prihajajočih naslovih za Xbox One (ter Two?) in osebne računalnike. Med njimi bosta tudi Gears 5, nadaljevanje štirice Gears of War, ter seveda nadaljevanje Chiefove avanture v Halo Infinite. Zadnjo bo mogoče igrati tudi na osebnih računalnikih.

Šefica AMD-ja Lisa Su in šef Xbox-a Phil Spancer januarja letos. Foto: Reuters

Pretočno igranje iger je prihodnost

Nekaj besedic bo zagotovo deležna tudi platforma Project xCloud, ki naj bi ponujala podobno igralsko izkušnjo, kot jo bo ponujala Googlova Stadia. Torej pretočno igranje igric kar na televiziji, v odlični grafiki, brez zatikanja in brez dragega računalnika, ki bi jo poganjal. Potrebovali bomo le dober internet. Prek optike, seveda, baker bo zelo verjetno prešibek.

Novi Xbox

Veliko pričakujejo tudi od napovedi nove konzole. Xbox One X še vedno velja za najbolj zmogljivo, a glede na povpraševanje po igranju v 4K zadnja različica to le stežka dohaja. Zato bo osvežena konzola zagotovo močnejša, kar je samoumevno. Glede na intervju, ki ga je šef Xboxa Phil Spencer dal za Eurogamer, bo pri novi konzoli veliko poudarka namenjenega tudi združljivosti iger. "Dvojka" bo zagotovo podpirala igre za Xbox One, a morebiti tudi za starejše igre, tiste iz časov 360.

Za igričarje z manj globokim žepom obljubljajo tudi prenovljeni Xbox One S, ki bo izgubil optični pogon za zgoščenke in za nakup igre zahteval izključno digitalni postopek.

Foto: Reuters

Japonec zaupal, kaj nam bo prinesel Playstation 5

Sony se je odrekel nastopu na E3, saj bo svoje novosti raje predstavljal na lastnem dogodku. Se je pa pred nekaj dnevi malce odprl in razkril nekaj odlik nove konzole Playstation 5 (to še ni uradno ime). Kdaj natanko bo izšla, se seveda še ne ve, prav tako naj bi bilo z njenimi komponentami, ki jih še ni.

Komponente, ki jih še ni

Sliko bo po napovedih izrisoval grafični čip Navi podjetja AMD. Ta bo konkurenca Nvidii in njihovim RTX-karticam, torej bo podpiral tehnologijo Ray-Tracing. Fiziko bo računal Ryzen tretje generacije, na kar tudi še čakamo. Boljša naj bi bila celo tehnologija za proizvajanje zvoka. Za piko na i pa bo običajni disk HDD v PS5 zamenjal hitrejši SSD. V primerjavi s PS4 bo nova konzola podpirala starejše igre. Torej tiste s PS4.

Šefica Lisa Su ponosno razkazuje prihajajoči Ryzen procesor tretje generacije. Foto: Reuters

Sony je s tem vzbudil zelo veliko zanimanja. Kakšnega asa skriva v rokavu Microsoft, bomo še izvedeli. A o nečem smo prepričani. Kljub temu, da postaja zamisel o pretočnem igranju igric vedno bolj zanimiva, bosta PS5 in Xbox Two še vedno fizični škatli, ki ju bo treba kupiti in postaviti nekam poleg televizorja.

Česa se bolj veselite vi? Prihajajočih konzol ali možnosti pretočnega igranja?