Glasovno upravljanje in igranje iger na platformi NEO je vedno bolj popularno

Oglasno sporočilo

Ko se je leta 2011 v svetu začela pojavljati tehnologija glasovnega upravljanja, si nihče ni mislil, da bo v desetih letih postala eden od najbolj razširjenih načinov brskanja po vsebinah, funkcijah in aplikacijah na televizijah, pa tudi eden od vedno pogostejših načinov upravljanja pametnega doma. Zaradi Telekoma Slovenije, ki je pred dvema letoma in pol predstavil platformo NEO, je glasovno upravljanje TV-vsebin in pametnih naprav zaživelo tudi v naših domovih, in to slovenskem jeziku, zanj pa se iz meseca v mesec odloča več Slovencev.

NEO ima danes že več kot sto tisoč uporabnikov, ki mesečno izrečejo blizu devet milijonov glasovnih ukazov, pri tem pa uživajo v kopici prednosti, ki jih v primerjavi s klasičnim daljinskim upravljalnikom prinaša upravljanje z glasom. Hitrost, učinkovitost in priročnost so le nekatere od njih, marsikdo pa bi k temu, da se z glasovnim ukazom lahko izogne zamudnemu preklapljanju in iskanju TV-programov, dodal še to, da lažje pride tudi do želenih televizijskih vsebin, ali pa ugasne luč kar s kavča.

Najbolj iskane so risanke in filmi

Največ uporabnikov prek glasovnih ukazov spreminja TV-program ter išče filme, serije, igralce, videoteke, aplikacije in risanke, med katerimi so najpopularnejše Tačke na patrulji, Pujsa Pepa ter Maša in medved, ki so skupaj z drugimi privlačnimi vsebinami na voljo v Otroškem parku, se pa NEO z vsebinskimi priporočili odzove tudi na ukaze, kot je ”dolgčas mi je”, in tiste, ki vodijo do ambientalnih kanalov, kakršen je "Ambient morje".

NEO, ki omogoča vedno bolj osebno uporabniško izkušnjo, posname tudi oddajo, zamenja uporabniški profil, utiša zvok in upravlja pametni dom, veliko zanimanje med uporabniki pa je tudi za igranje iger v oblaku oziroma iger, ki so na voljo takoj, brez predhodnega nalaganja.

NEO z igrami navdušuje tako odrasle kot otroke

Pri razvoju rešitve za igre v oblaku se je Telekom Slovenije povezal z vodilnim svetovnim ponudnikom iger v oblaku, družbo Gamestream, kjer napovedujejo, da bo igranje kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi kmalu nova realnost, izbor iger pa bo, tako kot se je to v zadnjih letih zgodilo s platformami za pretakanje videovsebin, vedno večji.

A v resnici je ponudba iger bogata že danes, zgolj dva meseca po tem, ko je Telekom Slovenije na NEO predstavil igranje iger. Že zdaj lahko prek platforme NEO igramo 59 iger, ki se jim vsak mesec pridruži šest novih, najbolj priljubljene pa so športne, dirkalne in akcijske ter nekatere otroške igre. Med njimi uporabniki največ igrajo WRC 6 FIA World Rally Championship, Aqua Moto Racing Utopia, MotoGP™17, Split/Second: Velocity, MXGP – The Official Motocross Videogame, F1™ 2018, Gravel in Dogfight 1942, ki tešijo apetite ljubiteljev kopenskih, zračnih in vodnih dirk, svojo zabavo pa so v dirkanju našli tudi otroci, ki lahko igrajo Disneyjeve oziroma Pixarjeve Cars 2: The Video Game in prikupno igro Anarcute, medtem ko teniški navdušenci z igro Tennis World Tour: Roland Garros Edition lahko tekmujejo na virtualnem Roland Garrosu.

NEO tako res zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo, kar prepoznavajo tudi uporabniki, to pa se kaže tako v rasti števila naročnikov kot v vedno večjem številu glasovnih ukazov in vse bogatejši ponudbi na platformi NEO, s katero je prihodnost postala že del sedanjosti.

Naročnik oglasnega sporočila je Telekom Slovenije.