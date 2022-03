Pod 30 tisočaki: za štirikolesni pogon se doplača najmanj

Ocena



S-cross je posebnež med novodobnimi križanci, katerih terenske zmogljivosti se praviloma končajo s premagovanjem robnikov mestnih pločnikov. Tako kot prvi predstavniki razreda SUV, ki so omehčali robustna terenska vozila, se ne ustraši podvigov na podlagah zunaj urejenih cest.



Odziv kupcev je pričakovan in je bil gotovo načrtovan, tako da večina izbere štirikolesni pogon. Takšna odločitev je tudi racionalna, saj je allgrip pri opremi elegance top na voljo za ugodno ceno 1.300 evrov.



Tudi izbira avtomatskega menjalnika je konkurenčna in pri najvišji stopnji opreme znaša 1.790 evrov. No, glede terenskih lastnosti pa le povejmo, da šeststopenjskemu menjalniku manjka reduktor in da je pri premagovanju ovir potrebna previdnost zaradi "zgolj" 18-centimetrske oddaljenosti od tal.

Motor: štirivaljni bencinski turbo 95 kW



Poraba na testu: 7,0



Cena vozila: 28.525 evrov

Suzuki je tretji generaciji modela S-cross namenil en hibridni 95-kilovatni bencinski motor z možnostmi izbire dveh šeststopenjskih menjalnikov, dveh vrst pogona in štirih stopenj opreme. Testno vozilo s ceno 28.525 evrov predstavlja vrh ponudbe.

3. generacija spreminja sprednji in zadnji del

Maska s svetlo črto, ki povezuje LED-žarometa, je nedvomno lepša kot prej ali pa vsaj bolj usklajena z zadnjimi oblikovalskimi smernicami. Z bočne strani je izginil plastični dodatek pod pragom, nespremenjena so 17-palčna platišča, 18-centimetrska oddaljenost od tal, srebrni strešni letvi, zunanje in notranje mere skupaj s prtljažnikom ...

Zadaj so malo spremenili obliko stekla, preoblikovali odbijač in razširili po novem brezbarvni svetlobni enoti. Seveda sta takšni le med parkiranjem. Skoraj vsa oprema je serijska, tudi stekleno ostrešje s premičnim oknom, k dodatni opremi za 400 evrov pa spada zgolj kovinska barva.

Na gumah 215/55 R17 je S-cross oddaljen 18 cm od tal. Glavna žarometa LED ne menjata dolžine snopa avtomatsko, meglenki sta halogenski. Kovinska barva s 400 evri predstavlja edino doplačilo. Foto: Gašper Pirman

Stikala na volanskem obroču za radio, radarski tempomat, telefon in lego na cesti so razporejena v štirih ločenih skupinah. Ob merilnikih sta sikali za računalnik, pod zračniki pa sprednja kamera na sredini in šest stikal na levi strani. Foto: Gašper Pirman

Prostoren in udoben ...

V dvojno klimatizirani notranjost se zlahka namestijo in udobno potujejo štiri visoke odrasle osebe. Sedeži (sprednja ogrevana) so prekriti z oprijemljivo umetno tkanino in široko obrobljeni s prešito površino v videzu usnja. Armaturna plošča je mehka do višine predala, večina plastike na vratih in vmesni konzoli pa je trda.

V sprednjih vratih je prostor za 1,5 litra pijače, običajni utori so na konzoli med sedežema in naslonu pri položenem srednjem naslonjalu. Po pričakovanju ne manjka priključek USV, 12-voltni je tudi v prtljažniku. Pod dvojnim dnom je nameščen pribor za popravilo, ki s plastiko zavzema preveč prostora. Še rajši pa bi tam videli rezervno kolo. Hvalimo stikalo na lučki za osvetlitev in možnost poševne postavitve plošče prtljažnika.

... povezljiv in bolj varen

Vgrajen je nov devetpalčni barvni zaslon z navigacijo in brezžično povezavo pametnega telefona prek obeh uveljavljenih sistemov. Namenjen je tudi nastavitvam, pogledu naprej, nazaj in 360-stopninjskemu nadzoru z izbiro kota prikazovanja.

S-cross ima, kot vsa moderna vozila, vgrajen sistem za samodejno zaviranje v sili z opozorilnimi lučmi. Včasih sicer deluje malo panično, na primer z ostrim zaviranjem po tem, ko je vozilo v križišču pred nami že zavilo desno. Delujejo tudi sistemi, ki ohranjajo lego, opozarjajo na vijuganje in preprečujejo nenadzorovano zapuščanje pasov. Koristna sta nadzora mrtvega kota in prečnega prometa zadaj.

Razporeditev stikal po suzukiju

Volanski obroč je s tremi zavrtljaji na meji neposrednosti. Je okrogel, brez odebelitev in prav nič prisekan, tako da ga lahko označimo kot usnjeno klasiko. Za obročem sta lopatasti prestavni ročici, primerno veliki za lažjo dosegljivost med različnimi koti zasuka. Stikala na prečkah so razredčena, na levi za radio in na desni samo za tempomat.

Za upravljanje telefona in nadzor nad lego na cesti sta ob spodnji prečki simetrično nameščeni dve konzoli, tako da vse deluje čim bolj preprosto in dosegljivo. Tak način pa zahteva dodatne površine, zato se potovalni računalnik upravlja s "starima" stikaloma ob merilnikih, šest stikal najdemo pod levim zračnikom, sprednjo kamero pa se vklopi pod osrednjima zračnikoma.

Večkrat smo predolgo vozili v prvi prestavi, ker zadnji položaj ročice pomeni "manual". Pri izbiranju pomožne zavore pa vedno obkrožimo ZA za klasiko. Foto: Gašper Pirman

"Drive select mode"

Ker smo navajeni, da ročico samodejnega menjalnika povlečemo nazaj do konca, smo večkrat nehote speljevali v položaju M in prve metre gnali z M1. Po zagonu je položaj okroglega stikala "drive select mode" v načinu "auto" s pogonom na sprednji kolesi. Preklop na štirikolesni pogon je avtomatski in nezaznaven glede na oprijem s podlago.

Pri zasuku stikala na "sport" je osnovna razporeditev pogona podobna kot pri "auto", odzivnost motorja ob otrdelem volanu pa je bolj eksplozivna. Načina "snow" nam ni uspelo uporabiti, sicer pa gre za bolj umirjeno porazdelitev navora in več poudarka na štirikolesnem pogonu.

"Lock" je terenski dodatek za "izkopavanje" iz blata oziroma manj oprijemljive podlage. Pri speljevanju na strmem kolovozu so se kolesa v načinu "auto" še pred samodejnim vklopom štirikolesnega pogona zavrtela v prazno, z uporabo "lock" pa je S-cross s pogonom na 50 – 50 speljal brez spodrsavanja.

Lahkotna vožnja z občutki zanesljivosti

Počutje za volanom je odlično tudi za velike postave. S-cross ponuja dodano vrednost tistim običajnim lastnostim, ki jih voznik Spremenjen zadnji del se vsaj med parkiranjem ponaša z brezbarvno svetlobno armaturo. Foto: Gašper Pirman pričakuje od vsakega križanca. Govorimo o sposobnosti prevažanja zunaj urejenih cest. Poleg preprostega upravljanja ponuja tudi zabavo z izbiro načina "sport" in uporabo prestavnih ročic za volanom. Veseljaki predvsem pozimi cenijo klasično ročno zavoro.

Vožnja skozi ovinek je pri večji hitrosti nevtralna, k temu pripomore nezaznaven vklop štirikolesnega pogona. S tempomatom prevoženi ovinki so tudi pod nadzorom, tako da se hitrost ustrezno zmanjša, kadar senzorji zaznajo pretirane bočne sile. V referenčni ovinek, na primer, smo vstopili s 60, izstopili pa s 50 kilometri na uro.

Vožnja po strminah in kolovozih je z avtomatskim menjalnikom manj zahtevna kot pri ročnem. Obremenjevanje sklopke odpade, ostane pa previdnost zaradi možnosti poškodb vitalnih delov podvozja. S-cross z dovolj udobja premaguje slabše vzdrževane makadamske ceste, če so bolj gladke, pa je vožnja lahko tudi športna oziroma zabavna.

Kaj pridobimo s samodejnim ugašanjem motorja?



Za zanimivost poročamo o podatkih potovalnega računalnika, ki vse od nabave ni bil ponastavljen. S-cross je do našega prevzema prevozil 1.610,3 kilometra in povprečno porabil 7,6 litra goriva. Vozniki so v njem presedeli 32 ur, 19 minut in 58 sekund, torej je povprečna hitrost znašala 49,8 na uro.



Motor je med postanki, na primer pred semaforji, miroval uro, štiri minute in osem sekund, računalnik pa je poročal o prihranku 481 mililitrov goriva. Podatek je sicer prav suhoparno statističen, saj ne pove ničesar o prevoženih poteh. Povprečna hitrost nakazuje, da je šlo večinoma za odprte ceste, kjer sistem samodejnega ugašanja ne pride do veljave, medtem ko bi bil prihranek goriva med pretežno mestno vožnjo znatno večji.

Galerija: suzuki s-cross

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Bencinsko moč dopolnjuje elektrika

Hibridni pogon se vklopi nezaznavno, čeprav lahko dodaja deset kilovatov in poveča navor. Tako skrbi za odzivnost motorja med pospeševanjem in na strminah, kjer poraba naraste manj kot pri klasičnih motorjih. Voznik lahko na TFT-zaslonu spremlja pretok energij, bočne in vzdolžne sile, vrednosti za moč in navor ali primerja trenutno porabo s povprečno.

Hibridni pogon je lepo usklajen s samodejnim menjalnikom. Zagon motorja je z dvojno vlogo električnega generatorja miren, tudi speljevanje poteka brez sunkov. Prestavljanje je mehko, čeprav voznik rahlo začuti spremembo prenosa, zmanjševanje vrtljajev pred vklopom nižje prestave pa sega vse do 1.250 vrtljajev.

Čemu se mora voznik privaditi?

Vozniku je namenjen dobro oprijemljiv sedež z nastavitvijo višine, vendar brez podpore v ledvenem delu. Radarski tempomat deluje, kot smo navajeni, vendar s pripombo. Deluje šele od 40 na uro naprej, tri sekunde po samodejnem ustavljanju zna speljati, nato pa opozori voznika, da prevzame nadzor.

Merilnik hitrosti pretirava in pri 50, 90 in 130 kaže na 54, 95 in 136, za povrhu pa dvomimo tudi o natančnosti prevožene razdalje. Miniaturna merilnika za gorivo in temperaturo sta po novem okrogla in kot pri kakšnem skuterju komaj večja od kovancev za dva evra.

Z enim od šestih stikal pod levim zračnikom se lahko, kdo ve, zakaj, izklopi sistem za zaviranje v sili. Tam najdemo tudi stikalo za vklop sprednjih meglenk z zeleno kontrolno lučko. Po drugi strani pa se zadnjo meglenko vklopi na vzvodu za luči in smerne utripalke, kontrolna lučka pa je med merilniki. Hm, ni prav ergonomsko, se pa voznik privadi.

V zakup mora vzeti tudi dejstvo, da pri samodejnem ugašanju motorja ne sme popustiti zavorne stopalke. Zoprno, saj so nekateri intervali v semaforiziranih križiščih daljši od minute ... Če dodamo, da S-cross ne osvetljuje ovinkov, da LED-žarometa ne menjata svetlobnega snopa samodejno, da volan ni ogrevan ... Naj bo dovolj, kot piše v naslovu odstavka, se vsemu navedenemu voznik privadi.

Kaj nas je zmotilo



Sistem za prepoznavanje prometnih znakov je podobno nedodelan kot pri večini proizvajalcev. To pomeni, da spregleda nove znake, obvešča o omejitvah, ki so že odstranjene, in si kakšno izmisli. Na avtocesti med Domžalami in Šentjakobom je, na primer, "prebral" znak za 50. Ob vsem tem se ponavadi le nasmehnemo, pri S-crossu pa nas bolj moti, da ne prepozna znaka za naselje, kjer bi moral avtomatsko obveščati o omejitvi na 50 kilometrov na uro.

Povprečna poraba 7,0 z vprašajem

Po točenjih goriva je S-cross porabil sedem litrov goriva in enako vrednost je prikazoval tudi računalnik. Po našem ustaljenem preizkusu med vožnjo na 500 metrov višje ležeče Janče pa vendar rahlo dvomimo o pravilnosti rezultata.

Računalnik je ob vrnitvi sicer nameril pričakovano vrednost 6,9, zmotila pa nas je prevožena razdalja 40,2 kilometra. Ta se je med vsemi našimi testi vrtela okoli 38 kilometrov, pri čemer enako pot vedno začnemo in končamo na istem mestu. Če bi trip A res "lagal", bi to lahko pomenilo okoli pet odstotkov višjo porabo.

Tu lahko dodamo podatek, da se S-cross odlično počuti tudi na avtocesti. Pri 136 kilometrih na uro po merilniku in 130 kilometrih po navigaciji tiho brni z 2.505 vrtljaji (po izračunu) in na ravnih odsekih porabi manj kot sedem litrov.

tehnični podatki suzuki S cross 1.4 hybrid AT allgrip elegance top vrsta motorja štirivaljni hibridni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 1373 moč v kW (KM) pri vrt./min. 95,8 (130) pri 5500 navor v Nm pri vrt. min. 235 pri 2.000-3.000 menjalnik šeststopenjski samodejni pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.300 x 1.785 x 1.595 medosna razdalja v mm 2600 prtljažnik v l 430-1.230 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.385 (395) največja hitrost v km/h 195 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,2 poraba (po normah EU) v L/100 km 6,3 poraba na testu v L/100 km 7,0 cena osnovnega modela v EUR 20.455 cena testnega vozila v EUR 28.125 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 28.525

Nova grafika je merilnika za gorivo in temperaturo zmanjšala na velikost kovanca za dva evra. TFT zaslon med vrtljaji in hitrostjo omogoča izbiro desetih pregledno prikazanih podatkov. Foto: Gašper Pirman

Na zadnji klopi se lahko udobno namestita dve odrasli visokorasli osebi. Foto: Gašper Pirman

430-litrski prtljažnik se lahko poveča do 1.230 litrov. Med odpiranje dvojnega dna lahko plošča prtljažnika obstane v poševnem položaju. Pogrešali smo rezervno kolo. Foto: Gašper Pirman