Majhen avto in 1000 kilometrov dolga pot: so predsodki odveč? #foto

Prihod pete generacije Nissanove micre smo pred dvema letoma napovedali kot oblikovni preporod novega modela. Morda je oblikovalce navdahnila tista legendarna izjava o prenehanju izdelovanja dolgočasnih vozil, saj je micra resnično postala povsem drugačen avto. Na test smo dobili različico z letos novim litrskim trivaljnim motorjem, z njo pa smo se podali tudi na tisoč kilometrov dolgo pot do Budimpešte in nazaj.

S štirimi metri v dolžino (pustimo tisti milimeter, ki manjka) in 300-litrskim prtljažnikom micre ne moremo več šteti k mikro avtomobilom. To sicer še ne pomeni, da je primerna za štiri maksi postave, vsekakor pa lahko presegajo mere azijskih turistov na ljubljanskem "Prešercu", saj je vozilo namenjeno evropskim kupcem.



Micra samozavestno izstopa z všečno in dinamično oblikovano zunanjostjo, ki se nadaljuje v kabini. Z večbarvnim oblazinjenjem ponudi tudi kakšno na otip mehko površino na mestih, kjer imajo razredni tekmeci in tudi predstavniki višjega segmenta C praviloma trdo plastiko. Na primer na tistem delu vmesne konzole, ki se ga potnika spredaj dotikata s koleni.



Litrski turbo motor namesto 900-kubičnega naredi še boljšo micro. S 100 "konji" je močnejša, hitrejša in varčnejša. Pri tem lahko zmoti podatek o porabi, ta je bila pri motorju 0,9 podana po laboratorijski metodi NEDC, pri novem motorju pa so upoštevali zahtevnejše pogoje WLTP.



Navadili so nas, da je redna cena tista, za katero se avtomobila ne prodaja. Ta znaša 16.650 oziroma 17.410 evrov s kovinsko barvo (460 evrov) in paketom safety (300 evrov). Od tega se odbije popust 2.660 evrov, tako da cena testne micre znaša 14.750 evrov. To pa je že bolj primerna cena za solidno opremljeno oblikovno všečno vozilo.

Motor: bencinski turbo 74 kW



Poraba na testu: 5,7 l/100 km



Cena vozila: 14.750 evrov

Spremenjen pogonski sklop in višja stopnja opreme

Danes ne bomo razpredali o všečni obliki micre, ki odločno izstopa iz množice razrednih tekmecev, niti poročali o prostornosti kabine ali velikosti prtljažnika, ker je vse to že zapisano v dve leti starem testu. Poleg spremenjenega pogonskega sistema pri testni micri omenjamo še preskok na višjo stopnjo opreme.

N-connecta z varnostnim paketom

Micra ima serijska 16-palčna lita platišča, LED-dnevne luči, meglenke in parkirne senzorje zadaj. Temnemu oblazinjenju sedežev so dodane bele površine, na enak način so polepšane tudi vratne obloge, ki ustvarjajo prijetnejše vzdušje v klimatizirani notranjosti.

Novi sistem NissanConnect navi deluje na sedempalčnem zaslonu, ki vsebuje skoraj vse, kar voznik potrebuje (navigacijo, BlueTooth, avdiosistem, klimo, nastavitve), nima pa vzvratne kamere. Paket varnost vključuje inteligentno zaviranje v sili, prepoznavanje pešcev, avtomatske dolge luči, senzorske brisalce in preprečevanje nenamerne menjave pasov. Tega pohvalimo, ker ne vsiljuje avtomatskega vklopa po zagonu motorja.

Z avtom kot je nissan micra v Budimpešto



Da je micra postala konkreten avto, lahko opazimo tudi na daljši poti. Zapeljali smo jo do Budimpešte, kjer se je, še vedno dovolj majhna, okretna in pregledna, dobro znašla med vsemi tramvaji, ozkimi ulicami, tesnimi parkirnimi prostori in še tesnejšimi parkirnimi hišami pod bloki.



Sicer je vožnja z manjšim avtom drugačna kot bi bila z večjim in bolj blaženim avtomobilom, a tudi z micro se da brez težav narediti 500 kilometrov dolgo pot v eno smer, pa boste po njej še vedno dovolj spočiti za še kak sprehod po svoji končni destinaciji. V avtu si lahko predvajate svojo glasbo z mobilne naprave, ker je dovolj zvočno izoliran in aerodinamičen, pa se s sopotnikom lahko vso pot pogovarjate brez večjega napora.



Morda smo ob vsem še najbolj pogrešali to, da bi lahko na tempomatu hitrost nastavljali po več kilometrov naenkrat, ne le za en kilometer na uro z enim pritiskom, saj je potrebno hitrost zaradi različnih omejitev na posameznih odsekih pogosto spreminjati. Vozili smo jo z najvišjo dovoljeno hitrostjo, večino poti smo naredili na avtocesti, se v mestu večkrat povzpeli do višjih znamenitosti in tudi stali v zastojih sredi mostu, ob povratku pa je naša povprečna poraba za okoli 1200 kilometrov dolgo pot znašala 7,3 litra na kilometer, v mestu se je ta ob počasnejšem prometu in zastojih gibala okoli 6 litrov.

Fotogalerija - z nissan micro v Budimpešti

Micra uspešno izstopa iz množice tekmecev segmenta B, kjer sicer ni grdih račkov. Zlasti je opazna položna linija pokrova motorja in vetrobrana. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?



Hitrost vožnje s tempomatom se pri micri izbira po en kilometer na uro v plus in minus. Možnost spreminjanja z enim ukazom za 5 ali 10 na uro ne obstaja, obe stikali pa ne delujeta vedno natančno. Večkrat se je zgodilo, da smo pritiskali na +, številke za hitrost pa so skočile za kilometer ali celo dva na uro nazaj.

Po avtocesti z manj hrupa in manj goriva

Na zadnjih sedežih lahko sedita dva dolgina, če sta sprednja potnika srednje rasti. Foto: Gašper Pirman Razlika med 0,9-litrskim in 100 kubikov večjim motorjem je tudi v menjalniku. S spremenjenimi prestavnimi razmerji se motor pri 130 na uro vrti s 3.050 vrtljaji (po izračunu 3.053), to pa je skoraj 500 vrtljajev manj kot na testu manjšega motorja pred dvema letoma. Tako je po novem poraba manjša za 0,3 litra, manj je tudi hrupa.

Največji navor motorja je premaknjen 500 vrtljajev navzgor (2.750), zato je treba pri 1000-kubični micri malo bolj pogosto menjati prestave, ne samo takrat, kadar si voznik zaželi doseči stotico v enajstih sekundah.

Stabilno skozi ovinke

Med zanesljivo vožnjo skozi hitre ovinke nismo posebej zaznavali, da bi se kaj dogajalo v podvozju. Lahko pa verjamemo videomaterialom proizvajalca, kjer med zavijanjem prikazujejo rahlo zaviranje sprednjega notranjega kolesa. S tem sistem vnaprej preprečuje, da bi vozilo švignilo naravnost namesto po krivulji, ki jo določa zasuk volana. Podvozje je po občutku mehkejše, kot smo navajeni pri razrednih tekmecih, vendar lepo duši neravnine brez nihanja v prečni ali vzdolžni smeri.

100 kubikov več od starega motorja daje 10 "konj" več, boljše pospeške (10,9 s) in višjo končno hitrost (184 km/h). Foto: Gašper Pirman

Na zaslonu med okroglima merilnikoma lahko voznik med ostalim spremlja primerjavo med povprečno in trenutno porabo goriva. Foto: Gašper Pirman

Poraba 5,7 kot po WLTP

Na 50-kilometrskem preizkusu smo namerili povprečno porabo 5,7, prav tolikšno, kot je zapisana v homologacijski listini, ki povzema metodo WLTP. Začeli smo s hladnim motorjem v mestu, prevozili 10 kilometrov na avtocesti, preostalo pot pa nadaljevali po odprtih podeželskih cestah z nekaj naselji vmes, pri čemer smo povsod vozili z največjo dovoljeno hitrostjo.

Pri hitrosti 137 po merilniku in 130 po garminu je micra na petih kilometrih po ravnici porabila 6,5 litra. Tu dodajamo, da je merilnik nenatančen tudi pri nižji hitrosti in pri resničnih 50 pokaže 53, pri 90 pa že 95. K razširjenemu opisu porabe spada tudi podatek, da je 7,5 litra na sto porabil sodelavec, ki je med Lendavo in Budimpešto v obe smeri dražil madžarske radarje.

Fotogalerija - nissan micra

Foto: Gašper Pirman