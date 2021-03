Zapora pri Ljubljani: tovornjakarji letos kršijo kot za stavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od sredine marca do sredine maja bodo obnavljali še drugo cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Čeprav je tam prepovedan promet za težke tovornjake, so policisti že v nekaj dneh našteli toliko kršitev kot lani med celo obnovo zahodne cevi.

Po lanski sanaciji zahodne cevi predora Golovec letos na enak način urejajo še vzhodno cev. Dela potekajo 24 ur na dan, cev pa bo za promet predvidoma zaprta do sredine maja. V tem času je skozi zahodno cev dovoljen promet le tako imenovanim “vinjetnim vozilom”, torej tistim z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone. Težji tovornjaki morajo voziti po severni ljubljanski obvoznici. Čeprav je tako s primorske kot štajerske smeri na avtocesti veliko opozoril na spremenjen prometni režim, je v prvih dneh zapore kar veliko voznikov tovornjakov poskusilo peljati skozi Golovec.

V treh dneh toliko kršitev kot lani med celo obnovo

To dokazujejo tudi podatki policije. Lani je bilo v času obnove takih ugotovljenih kršitev 30, letos pa so 30 voznikov policisti tam ujeli že v prvih treh dnevih zapore (od 15. do 17. marca).

Globa za voznika tovornjaka, ki ne upošteva spremenjenega prometnega režima in vseeno pelje skozi predor, znaša 400 evrov.