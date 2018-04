Slovenci tako obrnejo na hitri cesti #video

Video

Čeprav se je stanje prometne varnosti v zadnjih dveh letih v Sloveniji izboljšalo, posamezni primeri kažejo na še vedno nezadovoljivo stanje prometne kulture. Zgornji video kaže dva voznika, ki nista zdržala v zastoju na dvopasovni cesti med Črnučami in krožiščem Tomačevo v Ljubljani (uradno cesta rezervirana za motorna vozila) ter sta kar polkrožno obrnila na nasprotni krak ceste. Kljub izboljšanemu stanju in spremembi zakona za formiranje tako imenovanega reševalnega pasu ob zgoščevanju prometa in zastojih občasno vozniki pozabijo na svoje dolžnosti in z vozili zaprejo pot reševalcem.

Telefoniranje med vožnjo ostaja med glavnimi vzroki za prometne nesreče. Foto: Gregor Pavšič

Letos v dveh mesecih trikrat manj nesreč kot pred petimi leti

V letu 2017 se je po podatkih Agencije za varnost v prometu (AVP) število prometnih nesreč v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 2,5 odstotka, število nesreč s poškodbami in smrtjo pa za 5,8 odstotka. Število mrtvih v prometu se je zmanjšalo za petino. Lani so na cestah življenje izgubile 104 osebe.

Leta 2012 se je v prvih dveh mesecih leta na slovenskih cestah pripetilo 6.031 prometnih nesreč, letos do konca februarja 2.607. Pred petimi leti je v prvih dveh mesecih umrlo 13, letos sedem ljudi. Huje poškodovanih je bilo v tem obdobju leta 2012 še 86, letos pa 69.

Predsednik FIA opozoril na pomen prometne kulture

"Slovenija napreduje na področju prometne varnosti, ki je naša skupna prioriteta. Ob tem imamo tudi odgovornost, da uresničimo Vizijo nič. Slovenija je majhna država z malo prebivalci in lahko to uresniči ter postane zgled drugim državam," je včeraj poudaril Jean Todt, posebni odposlanec Združenih narodov za varnost v cestnem prometu, sicer pa tudi predsednik mednarodne avtomobilske organizacije FIA.

Todt je včeraj poudaril tudi pomen prometne kulture. V nekaterih evropskih državah je ta že na bistveno višji ravni kot na primer v Sloveniji, kjer posamezni ekscesi kažejo na še nedokončan proces preventive in izobraževanja. Poleg problematike hitrosti in pijanih voznikov je v ospredju vselej tudi vprašanje uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Globa za ta prekršek je pri nas mila, predvsem Agencija za varnost v prometu (AVP) si želi telefoniranje med vožnjo prekvalificirati v hujši prekršek. Tako bi voznik poleg denarne globe dobil tudi tri kazenske točke.

Kot je včeraj povedal Peter Gašperšič, ki je le še vršilec dolžnosti ministra za infrastrukturo, ta vlada novih zakonov na tem področju predvidoma ne bo sprejela.